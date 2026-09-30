Мессенджер МАКС обновил правила и теперь собирает ещё больше данных — что изменилось на iPhone

Если вы читаете каналы в МАКС, самое время заглянуть в его правила. Мессенджер без всякого шума обновил политику конфиденциальности, и одна новая строчка касается как раз того, чем вы там занимаетесь каждый день. На первый взгляд правка выглядит мелочью, но за ней стоит вполне понятный интерес компании. Ниже разберем, что появилось в документе, зачем это мессенджеру и есть ли на iPhone способ хоть как-то на это повлиять.



Одна новая строчка в пункте 2.1

Базовый набор данных МАКС собирал с самого запуска, и мы уже подробно разбирали, насколько опасен мессенджер на iPhone. В редакции политики от 18 мая перечень выглядел стандартно. ФИО, номер телефона, никнейм, сведения об устройстве и установленном софте, IP-адрес, тип браузера. Такой список есть почти у любого сервиса, куда вы входите по номеру.

25 сентября на сайте МАКС появилась свежая версия документа. Никаких уведомлений внутри приложения я не видел. Об изменении стало известно только после того, как правку заметили журналисты. В разделе 2.1, где перечислено, что именно обрабатывает компания, появился девятый подпункт. Он посвящен вашему взаимодействию с каналами и контентом, а отдельной строкой там указаны подписки и отписки.

Формулировка при этом довольно широкая. Речь идет об «иной информации» об использовании сервиса, и под нее при желании можно подвести многое: реакции, время в конкретном канале, переходы по публикациям. Зачем все это нужно, компания тоже написала прямо. Для персонализации информационного, развлекательного и рекламного контента. Кроме того, политика позволяет МАКС привлекать к обработке данных партнеров.

Зачем мессенджеру знать ваш список каналов

Каналы давно стали главной причиной, по которой многие вообще открывают МАКС. Туда переехали СМИ, блогеры, городские паблики, и найти нужный канал в мессенджере сейчас можно за пару секунд. Для компании это огромный массив сведений о том, чем живет каждый пользователь.

Лента рекомендаций, подборки каналов и реклама работают на одном и том же топливе. Чем лучше сервис понимает ваши интересы, тем дороже он продает показы рекламодателям. Список подписок подходит для этого идеально. Он говорит о человеке больше, чем любая анкета, потому что его никто не заполняет специально.

Подписались на канал про ипотеку, и в ленте начинают мелькать банки. Отписались от канала про ремонт, и алгоритм делает вывод, что квартира готова. Звучит безобидно. Но тематические подписки бывают очень личными: здоровье, политика, религия, поиск работы, кредиты. Теперь все это официально превращается в часть вашего профиля внутри сервиса.

Справедливости ради, любая соцсеть с умной лентой занимается тем же самым. Без анализа интересов рекомендации просто не работают. Разница в том, что раньше МАКС об этом отдельно не писал, а теперь зафиксировал в документе. Честнее ли это? Да. Стало ли от этого спокойнее? Не особо.

Почему с МАКС это ощущается иначе, чем с Telegram

Telegram тоже собирает статистику, и называть его образцом приватности было бы наивно. Обычные чаты там хранятся на серверах компании, а сквозное шифрование работает только в секретных чатах, которыми почти никто не пользуется. Но Telegram принадлежит компании, которая работает за рубежом, и российские запросы для нее не приказ.

С МАКС ситуация другая. Мессенджер создан российской компанией, работает по российским законам, и в его документах прямо прописана передача данных госорганам по законному запросу. Переписка при этом не защищена сквозным шифрованием. Поэтому новый пункт стоит воспринимать не отдельно, а в связке. Теперь у сервиса есть не только ваши сообщения и контакты, но и аккуратно собранная карта интересов.

Я не считаю, что кто-то специально сидит и изучает, на какие каналы подписан конкретный человек. Скорее всего, данные крутятся в рекламных алгоритмах и никому лично не интересны. Однако сама возможность их получить есть, и ее закрепили на бумаге. Кстати, мы сами есть в обоих мессенджерах. Хотите следить за новостями о МАКС и безопасности iPhone? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Алгоритму такая подписка расскажет только одно: вы любите технику Apple.

Поможет ли запрет отслеживания на iPhone

Первое, что хочется сделать владельцу айфона, это полезть в настройки. Мы уже рассказывали, какие разрешения просит МАКС на iPhone, и доступ к камере, микрофону, геопозиции или контактам там действительно можно урезать.

С подписками такой фокус не пройдет. Запрет трекинга в разделе Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Отслеживание не дает приложению следить за вами в других программах и на сайтах через рекламный идентификатор. Да и самого МАКС там нет. Но подписка на канал происходит внутри самого МАКС и сохраняется на его серверах. Здесь iPhone ничего не решает, система просто не видит этих данных.

Пункт Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Реклама Apple тоже не поможет. Он управляет только рекламой самой Apple в App Store и ее сервисах. Отдельного тумблера, который отключил бы новый пункт политики, в МАКС нет. Как и у большинства сервисов, продолжая пользоваться мессенджером, вы соглашаетесь с действующей редакцией правил. Запутались в настройках приватности на айфоне? Задайте вопрос в нашем чате в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Как пользоваться МАКС после обновления правил

Отказаться от МАКС полностью сейчас получится далеко не у всех. Туда переехали родительские и рабочие чаты, уведомления от сервисов, часть каналов из Telegram. Поэтому разумнее не удалять мессенджер, а разделить задачи. Вот что я бы советовал:

Каналы на чувствительные темы читайте на сайтах изданий в Safari, без подписки внутри мессенджера.

Пройдитесь по своим подпискам и уберите лишнее. Учтите, что отписка тоже фиксируется, поэтому историю это не сотрет, а просто перестанет ее пополнять.

Загляните в настройки приватности самого МАКС и ограничьте, кто видит ваш номер и может добавлять вас в группы.

Личные разговоры переносите в сервисы со сквозным шифрованием. Между айфонами это iMessage и FaceTime.

Не пересылайте через МАКС фото паспорта, банковские данные и прочее, что не хотелось бы увидеть в чужих руках.

Никакой паники новый пункт не заслуживает. Он не меняет работу мессенджера, а просто описывает то, что и так происходило за кулисами. Зато он хорошо напоминает о главном: все, что вы делаете в МАКС, остается у МАКС. Подписки, реакции, переписка. Исходите из этого, и неприятных сюрпризов не будет. А если нужны каналы, за которые не стыдно ни перед каким алгоритмом, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Там мы собираем полезные находки с AliExpress, и максимум, что узнает о вас мессенджер, это любовь к недорогим гаджетам.