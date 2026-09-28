Вышла iOS 27.0.1: что исправили и стоит ли обновляться

Прошло ровно две недели с выхода iOS 27, и Apple выпустила первое исправление. Если у вас iPhone 18 Pro и он неожиданно перезагружался, когда Face ID вас не узнавал, это обновление ровно для вас. Но ставить его стоит не только владельцам новинок: iOS 27.0.1 заодно чинит ошибку, из-за которой экран переставал слушаться пальцев. Правда, одна свежая проблема в список почему-то не попала. Разбираюсь, что исправили, кому обновляться сразу и что делать тем, кто остался на iOS 26.



Три исправления, и два из них для iPhone 18 Pro

Как и положено обновлению с номером .0.1, новых функций здесь нет, только исправления ошибок. По данным Apple, их три, и два из них касаются только iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max:

смартфон больше не должен неожиданно перезагружаться, когда Face ID не может распознать владельца;

исправлен цветовой артефакт, который мог появляться на фото с двукратным зумом при определённом освещении и диафрагме f/1,48. Apple уточняет, что касалось это небольшого числа iPhone 18 Pro и 18 Pro Max;

экран больше не должен переставать реагировать на касания, если одновременно открыть Центр уведомлений и Пункт управления.

Про ошибку с Face ID мы рассказывали на прошлой неделе: новый баг ломал разблокировку на iPhone 18 Pro и отправлял смартфон в перезагрузку. А когда рассказывали, что Apple готовит iOS 27.0.1, предполагали, что Face ID починят в первую очередь. Так и вышло.

С экраном история поинтереснее. Похоже, это тот самый баг, после которого iPhone намертво зависал из-за одного жеста в шторке. Его даже повторяли на телефонах друзей ради шутки. Тогда казалось, что исправления придётся ждать до iOS 27.1, но Apple управилась быстрее.

Кому ставить сразу, а кому можно не спешить

Обновление доступно для iPhone 11 и всех более новых моделей, а для планшетов одновременно вышла iPadOS 27.0.1. Ставится оно как обычно:

откройте «Настройки»;

перейдите в «Основные» → «Обновление ПО»;

нажмите «Обновить сейчас».

Уязвимостей в iOS 27.0.1, по данным Apple, нет, так что обновляться стоит ради исправленных ошибок. Владельцам iPhone 18 Pro и 18 Pro Max я бы советовал поставить его сразу: перезагрузки из-за Face ID и артефакты на фото сами по себе не пройдут. Остальным обновление тоже пригодится, особенно если экран хоть раз зависал после свайпа по шторке. А если iOS 27 работает у вас без сбоев, спешить некуда, обновиться можно, когда будет удобно.

А вот зависание при переносе виджетов, о котором мы писали сегодня, в списке исправлений нет. Так что переставлять виджеты на рабочем столе пока лучше с осторожностью. Как только Apple выпустит следующее исправление, мы сразу об этом расскажем, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Остались на iOS 26? Поставьте хотя бы iOS 26.7.1

Вместе с iOS 27.0.1 Apple выпустила и iOS 26.7.1 для тех, кто не спешит переходить на новую систему. У этого обновления задача совсем другая — безопасность. Оно закрывает уязвимость в обработке файлов: специально подготовленный файл мог запустить на айфоне чужой код. По данным Apple, эту дыру уже могли использовать в очень сложных целевых атаках на версиях до iOS 27.

Судя по формулировке, атаковали не всех подряд, а конкретных людей. Но узнать заранее, окажетесь ли вы среди них, нельзя, поэтому iOS 26.7.1 я бы советовал поставить сегодня же. А если всё ещё сомневаетесь, стоит ли переходить на iOS 27, загляните в наш разбор о том, какое обновление лучше для айфона прямо сейчас.

Если честно, я бы не ругал Apple за то, что после релиза всплывают такие ошибки. Миллионы людей пользуются айфоном каждый по-своему, и никакой бета-тест не охватит всех сценариев. Гораздо важнее, что первое исправление вышло через две недели, а не через полтора месяца. А вы уже обновились до iOS 27? Какие ошибки успели поймать? Расскажите в нашем чатике в Telegram или МАКС.