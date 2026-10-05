В России придумали, как брать деньги за VPN с помощью 5G

Если вы уже включили 5G на своем смартфоне или только присматриваетесь к новой сети, у этой истории появилось продолжение. Вокруг новой сети и так хватает вопросов про SIM-карты и тарифы, а тут в Минцифры заговорили о новом правиле, которое касается как раз того, сколько интернета вы тратите. Причем идея эта не новая: весной ее уже обсуждали, а летом от нее вроде бы отказались. Ниже разберем, что придумали на этот раз, кого это затронет и что из обещаний про 5G остается в силе. А если вы еще не пробовали новую сеть, мы уже рассказывали, как включить 5G на iPhone через CarrierSIM.



Что придумали в Минцифры

По данным «Коммерсанта», министерство обсуждает плату за международный трафик в сетях 5G. Бесплатным останется объем до 50 ГБ в месяц, а все, что сверху, абоненту предлагают оплачивать отдельно. Сколько будет стоить гигабайт, пока не говорят. Цель у инициативы прежняя: сделать так, чтобы россияне реже пользовались VPN.

Тема знакомая. В марте глава Минцифры Максут Шадаев просил операторов ввести плату за международный трафик сверх 15 ГБ в месяц. В мае Forbes писал о сумме в 150 рублей за каждый лишний гигабайт. Сроки несколько раз сдвигали, а 7 июля замглавы министерства Иван Лебедев заявил в Госдуме, что такая плата больше не рассматривается. Мы тогда подробно разбирали официальный ответ Минцифры про зарубежный трафик. Прошло три месяца. Идея вернулась, только теперь с другим лимитом и привязкой к новой сети.

Кого это может затронуть

Лимит в 50 ГБ выглядит щедрым, и для большинства так и есть. Средний частный абонент в 2025 году тратил около 24 ГБ мобильного интернета в месяц. Больше 50 ГБ расходовали 13,8% абонентов. Причем речь шла обо всем трафике, а не только о зарубежном.

Получается, что под новое правило попадет довольно узкая группа. Это те, кто раздает интернет с телефона на ноутбук, смотрит видео в дороге или постоянно сидит через VPN. Если вы постоянно используете айфон вместо роутера, лимит может закончиться быстрее, чем кажется.

Отдельный вопрос, что считать международным трафиком. Директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко объяснил «Коммерсанту», что оператор будет учитывать объем, который относится к зарубежным сетям, например по IP-адресам. На деле это значит, что под счетчик может попасть не только VPN, но и обычные сервисы, чьи серверы стоят за границей. Весной мы уже видели прогнозы, что в эту категорию легко попадут даже загрузки обновлений и App Store. Следить за тем, чем закончится обсуждение, удобнее всего в наших каналах в Telegram и МАКС. Там мы первыми пишем, когда такие идеи превращаются в реальные правила.

Почему операторы пока не готовы

Самое интересное начинается в технической части. Операторы говорят, что разделить трафик по сетям сейчас просто не получится. Российский 5G пока работает в связке с LTE, и данные из новой сети идут через инфраструктуру 4G. Чтобы считать гигабайты отдельно, придется перенастроить биллинг и пакетное ядро сети.

Есть и еще одна сложность: оператору придется учитывать объем по каждому абоненту при переключениях между 5G и LTE. А смартфон прыгает между сетями постоянно, стоит только зайти в подъезд или выехать за пределы зоны покрытия.

Есть и вопрос масштаба. С сентября 5G работает в 16 городах, а на старте доступ к сети получили около 10 млн абонентов. Изначально систему учета хотели запустить в октябре 2026 года, но эксперты уже предупреждают, что сроки могут сдвинуться. Так что пока это именно обсуждение. Честно говоря, после весенней истории с 15 ГБ я бы не спешил паниковать раньше официального документа.

Нужна ли новая SIM-карта для 5G

Пока чиновники спорят о лимитах, у абонентов вопросы попроще. Первый из них звучит так: надо ли идти в салон за новой SIM-картой. Короткий ответ — нет. Все четыре оператора, МТС, МегаФон, Билайн и Т2, подтверждают, что менять SIM не нужно. В МегаФоне уточняют, что достаточно карты с поддержкой 4G.

Исключение одно: совсем старые SIM, которые не умеют работать даже в 4G. Если карта у вас лет десять, проверить ее можно у оператора. В Т2, например, для этого есть команда *156#. Замена в салоне стоит от 1 до 150 рублей в зависимости от оператора.

Кстати, если 5G на айфоне так и не заработал, дело скорее всего не в SIM-карте, а в модели смартфона или в отсутствии сети рядом. Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться, что именно мешает.

Сколько стоит 5G и как считают трафик

Здесь хорошая новость. Доплаты за сам 5G нет: подключение бесплатное, тариф менять не нужно. А вот трафик никто не отменял. Гигабайты в новой сети списываются из пакета по условиям вашего тарифа, точно так же, как в 4G. Высокая скорость тут играет против вас: видео грузится в лучшем качестве, а пакет заканчивается быстрее.

Единственное исключение есть у МТС. Оператор дает бесплатный трафик в сети «Супер 5G» на частоте 4,9 ГГц. Но работает она только на смартфонах с диапазоном n79 и пока лишь в 46 зонах пяти городов.

При этом у операторов есть платные опции со словом 5G в названии, и их легко принять за доступ к новой сети. На деле это ускорение обычного 4G:

Опция Оператор Цена Что на деле «Мега5G» МегаФон от 199 рублей в месяц 4G быстрее в 1,6 раза «5G Ready» Т2 150 рублей в месяц 4G быстрее на 50%

Платить за них ради настоящего 5G не нужно. Если опция подключена давно и вы о ней забыли, загляните в приложение оператора.

Еще один нюанс касается виртуальных операторов. С 31 августа СберМобайл, Т-Мобайл, ВТБ Мобайл и другие лишились доступа к 5G. Исключение сделали только для Yota и Ростелекома, которые работают на сетях МегаФона и Т2. Перед тем как искать сеть у себя дома, сверьтесь с нашей картой покрытия 5G в России.

Официально iPhone в российских сетях 5G пока не поддерживает, и «Коммерсант» прямо называет это одной из сложностей запуска. Если вы включили сеть обходным путем, держите под рукой компактный повербанк: в 5G айфон разряжается заметнее. Недорогие проверенные варианты мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Итог простой. Новая SIM-карта для 5G не нужна, отдельно за сеть платить не придется, а вот гигабайты будут уходить из пакета как обычно. Плата за зарубежный трафик сверх 50 ГБ пока остается идеей, которую операторы технически не готовы воплотить. А мы будем следить, дойдет ли она до документа на этот раз.