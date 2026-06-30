iPhone 18 Pro показали во всех подробностях: новый Dynamic Island и кое-что для игр

Dynamic Island в iPhone 18 Pro почти наверняка станет меньше, а внутри смартфона появится испарительная камера почти во всю его длину. Об этом говорит свежий рентгеновский снимок внутренностей телефона, который раздобыли инсайдеры. Судя по всему, это финальная версия прототипа, так что произошедшие изменения окажутся и в финальной версии Айфона, от которого ожидают как минимум 10 нововведений.



Почему Dynamic Island в iPhone 18 Pro станет меньше

Главная деталь утечки касается датчиков системы распознавания лица Face ID в iPhone 18 Pro, презентация которого состоится уже 9 сентября. На снимке видно, как изменилась компоновка передних элементов. Раньше в продолговатом вырезе помещался полный набор: камера, сканер и инфракрасный излучатель (он подсвечивает лицо невидимым светом, чтобы телефон узнавал вас в темноте).

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Теперь, по данным утечки, в центральном вырезе останутся только фронтальная камера и сканер Face ID, а инфракрасный излучатель уезжает в сторону и, возможно, прячется под экран. За счёт этого Apple сможет уменьшить сам вырез — а значит, и Dynamic Island, который вокруг него формируется. Об этом мы подробно писали в материале про то, как Apple уменьшит Dynamic Island в iPhone.

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Для повседневного использования это в первую очередь вопрос внешнего вида. Меньше вырез — больше полезной площади экрана сверху и аккуратнее выглядит верхняя строка с часами и значками. На скорость работы Face ID или качество распознавания это, по логике, влиять не должно — датчики никуда не исчезают, просто перераспределяются. Но пока это утечка, а не подтверждение Apple, так что относиться к деталям стоит спокойно.

Большая паровая камера и охлаждение iPhone 18 Pro

Вторая находка на снимке — система охлаждения. КТ-сканирование показало крупную паровую камеру, которая тянется к верхней части телефона. Паровая камера — это плоский элемент внутри корпуса, который равномерно распределяет тепло от процессора и не даёт ему скапливаться в одной точке.

На практике это нужно тем, кто долго нагружает телефон: игры с тяжёлой графикой, запись видео в высоком качестве, длительная навигация. Чем лучше отводится тепло, тем дольше телефон держит высокую скорость и не начинает её сбрасывать из-за перегрева. Чёткого прироста производительности из утечки выводить нельзя — мы видим только наличие крупной системы охлаждения, но не цифры.

Камеры, экран и связь iPhone 18 Pro

К этой утечке примыкают и ранее известные детали о начинке. По имеющимся слухам, iPhone 18 Pro и Pro Max получат такой набор:

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Тройная камера на 48 Мп с основным модулем, у которого меняется диафрагма (то есть камера может управлять количеством света и глубиной резкости)

с основным модулем, у которого меняется диафрагма (то есть камера может управлять количеством света и глубиной резкости) Сверхширокоугольный модуль с улучшенной стабилизацией

Перископический телеобъектив для оптического приближения без потери качества

Более крупный блок камер на задней панели

Экран, по утечкам, будет на новой OLED-панели Samsung поколения M16. Заявлен заметный рост энергоэффективности за счёт смены типа подсветки, а частота обновления экрана подстраивается под задачу: до 120 Гц для игр и плавной прокрутки и до 1 Гц на статичной картинке, чтобы экономить заряд. Подробности дизайна разбирали в отдельном материале про новый слив уменьшенного Dynamic Island.

По связи слухи обещают новый модем Apple под названием C2, который добавит поддержку самого быстрого варианта 5G (mmWave) и расширенные спутниковые функции. Цвета, по утечкам, будут четыре: тёмно-серый, тёмная вишня, светло-голубой и серебристый. Отдельно отмечают, что Apple собирается доработать обработку алюминиевой рамки, чтобы решить проблему выцветания цвета, которая досаждала владельцам iPhone 17 Pro. Хотя это не точно.

Цена iPhone 18 Pro в США и в России

По текущим оценкам, iPhone 18 Pro может стартовать с отметки в $1 399 — это примерно от 151 000 ₽ в России по текущему курсу. Для сравнения, базовый iPhone 17 Pro стартовал с $1 099, то есть речь о заметном росте цены.

Здесь важно держать в голове две оговорки. Во-первых, это прогноз исследовательской фирмы, а не официальный прайс Apple — итоговая цена может оказаться другой. Во-вторых, в России стоимость зависит от курса, способа ввоза и наценки продавца, поэтому реальная цена на полке почти всегда выше прямого пересчёта.

Стоит ли ждать iPhone 18 Pro или купить iPhone 17 Pro сейчас

Если коротко: пока это набор утечек, а не готовый продукт, поэтому делать выводы о покупке рано. Уменьшенный Dynamic Island и крупная система охлаждения — приятные изменения, но ни внешний вид выреза, ни параметры охлаждения официально не подтверждены.

Владельцам iPhone 17 Pro срочно ничего делать не нужно — серьёзных причин для апгрейда из этой утечки не следует. А вот тем, кто планирует менять телефон в новом цикле и хочет максимально аккуратный экран сверху и запас по охлаждению для игр и съёмки, есть смысл следить за новостями ближе к анонсу. До официальной презентации все цифры и детали стоит держать в статусе слухов.

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С другой стороны, нужно помнить, что цена iPhone 18 Pro и 18 Pro Max почти наверняка будет выше, чем у модели актуального поколения. А значит, если вы пользуетесь стареньким Айфоном и размышляете, купить Айфон 17 Про сейчас или дождаться новинки, у вас есть серьезная причина не ждать.