Почему у двух одинаковых iPhone разные экраны и как проверить свой за 2 минуты

Купили свежий iPhone 18 Pro или Pro Max, а картинка на экране кажется какой-то не такой — блеклой, с легким оттенком или неестественно кислотными цветами? Возможно, дело вовсе не в ваших глазах и не в настройках яркости, а в том, чей именно дисплей вам достался при сборке. Apple ставит в одинаковые с виду смартфоны панели от разных заводов, и качество у них отличается сильнее, чем хотелось бы. Ниже расскажу, почему вокруг новых Pro снова поднялась волна недовольства, чем одни экраны отличаются от других и как буквально за пару минут выяснить, какая панель работает в вашем телефоне — причем способ пригодится не только владельцам новинок. А если вы пока только присматриваетесь к линейке, мы как раз разобрали отличия iPhone 18 Pro для разных стран.



Что опять не так с экранами iPhone

История с «лотереей дисплеев» повторяется у Apple из года в год, и осенние новинки исключением не стали. Компания давно закупает одни и те же комплектующие сразу у нескольких подрядчиков — так надежнее с точки зрения поставок. Если разницу между чипами памяти или аккумуляторами разных фабрик заметить почти нереально, то с экранами все иначе: панели от разных производителей видно даже без прямого сравнения, стоит только присмотреться.

Первые покупатели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max начали жаловаться на странную цветопередачу. У кого-то баланс белого уходит в теплый или холодный оттенок, у кого-то цвета выглядят перенасыщенными и мультяшными, а картинка местами будто слегка размыта. Ровно те же симптомы год назад были и у 17 Pro, так что проблема кочует из поколения в поколение.

Один из владельцев привел простой пример: логотип приложения всегда одного и того же узнаваемого синего цвета, и вы примерно представляете, каким он должен быть. Но на его новом 18 Pro Max он превратился в блеклый неоново-синий, примерно такой, какой мелькает в кадре из «Симпсонов». Плюс к этому пользователь отметил зеленоватый оттенок, пониженную яркость и общее ощущение, что на экран просто неприятно смотреть.

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Какие панели ставят в iPhone и чем они отличаются

В этом поколении экраны для iPhone 18 Pro и Pro Max выпускают два завода — Samsung и LG. И вот именно здесь кроется корень «лотереи»: одна и та же модель телефона может достаться вам с заметно разной картинкой. Кстати, раз уж речь зашла о защите экрана, ранее мы объясняли, почему не стоит брать эти стекла и пленки для новых Pro.

Панели Samsung считаются более удачными. Версии с маркировкой G9N — это отборные экземпляры с лучшей четкостью текста, точной цветопередачей и без искажений даже под острым углом. Следом идут G9Q и G9P: они не прошли самый строгий отбор, но требованиям Apple полностью соответствуют и в быту выглядят отлично.

С LG ситуация сложнее. Эталонных панелей компания не делает вовсе. Ее лучший вариант GVC по качеству близок к среднему Samsung, а вот маркировка GH3 — это уже нижняя граница допустимого. Именно у GH3 самые свободные производственные допуски, и именно они дают ту самую блеклость, кислотные цвета и легкий розовый, зеленый или желтый отлив, а иногда и сдвиг оттенка при наклоне.

По грубым оценкам, в этом году доля Samsung составляет около 55 процентов, а LG — примерно 45. То есть шансы получить хорошую панель выше, но и вероятность нарваться на худший вариант GH3 не нулевая, около 20 процентов. Так что перед тем как расстраиваться, стоит хотя бы проверить, что именно вам досталось.

Как узнать, какой экран установлен в вашем iPhone

Чтобы выяснить производителя экрана iPhone, не нужны никакие сторонние программы или поход в сервисный центр. Все данные телефон хранит внутри себя, а достать их поможет встроенная утилита диагностики sysdiagnose. Способ работает не только на 18 Pro — точно так же можно проверить экран практически на любом современном iPhone. Порядок действий такой:

Заблокируйте телефон и погасите экран. Одновременно зажмите обе кнопки громкости и кнопку питания и держите примерно секунду, пока телефон не завибрирует. Дольше удерживать не надо, иначе запустится экстренный вызов. Подождите пару минут, чтобы система успела собрать данные. Откройте Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Аналитика и улучшения — Данные аналитики. Пролистайте список вниз и найдите файл с названием sysdiagnose_XXXXXXXX. Отправьте этот файл на Mac через AirDrop или сохраните в приложение «Файлы» на самом iPhone, а затем распакуйте архив. Внутри откройте папку ioreg, а следом файл IODeviceTree. Через поиск найдите строку raw-panel — рядом с ней и будет серийный номер вашей панели.

В начале этого номера вы увидите ту самую маркировку: G9N, G9Q, GVC, GH3 и так далее. Сверьте ее с раскладкой нижу и сразу поймете, повезло вам с экраном или нет.

Маркировка Описание Samsung G9N Лучший вариант. Максимальный выход годных панелей, самая четкая прорисовка текста, точная цветопередача и никаких искажений даже под острым углом. Samsung G9Q Второе место. Не прошла самый строгий отбор G9N, но полностью соответствует стандартам Apple. В быту разницы почти не видно. Samsung G9P Третье место. Тоже добротная панель Samsung с чуть менее строгим контролем качества, но без явных проблем. LG GVC Лучшее, что делает LG. Крепкий середняк: чуть уступает топовым Samsung по равномерности цвета и картинке под углом, но в целом хорошая панель. LG GH3 Худший вариант. Самые свободные допуски, отсюда блеклость, пониженная яркость, кислотные цвета и легкий розовый, зеленый или желтый отлив.

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Что делать, если экран не радует

Если проверка показала LG GH3 и картинка вас действительно не устраивает, вариантов несколько. Самый очевидный — вернуть или обменять телефон. Ну или хотя бы попытаться это сделать. Второй вариант — оставить как есть: многие вообще не замечают разницы, пока не начнут сравнивать два аппарата рядом или читать тематические ветки на форумах.

Стоит держать в голове и то, что часть претензий — это эффект завышенных ожиданий. Экран за такие деньги хочется идеальный, и любой намек на оттенок бьет по восприятию сильнее, чем в бюджетной модели. Если же вы решите телефон оставить, есть смысл сразу подобрать нормальную защиту и аксессуары: хорошее стекло и чехол влияют на впечатление от устройства не меньше, чем сама панель. Кучу вариантов по адекватным ценам мы регулярно выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы».

Итог простой. «Лотерея дисплеев» — это не выдумка и не массовый брак, а следствие того, что Apple физически не может выпустить сотню миллионов идеально одинаковых экранов за один сезон. Большинству покупателей достанется хорошая панель Samsung, и они даже не задумаются о маркировках. Но если вас не отпускает ощущение, что с картинкой что-то не так, теперь вы знаете, как это проверить за пару минут и на чем вообще основано ваше подозрение.