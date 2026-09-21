Отличия iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max для разных стран: какую модель лучше купить в России

Официальных поставок Apple в Россию нет, поэтому каждую осень выбор нового iPhone превращается в небольшой квест. К нам смартфоны едут из разных стран, а версии для этих стран между собой заметно различаются: где-то в пару к eSIM можно поставить обычную «симку», где-то физического слота нет вовсе, а еще есть свои нюансы со звонками, зарядкой и даже громкостью. Когда я собирал обзор iPhone 18 Pro Max, то поймал себя на мысли, что перед покупкой полезнее разбираться не с характеристиками, а с регионом — от него зависит удобство, автономность и цена. Ниже покажу, как вычислить регион по номеру модели, в чем версии расходятся между собой и какую из них разумнее брать именно для России.



Как определить регион iPhone по номеру модели

Регион, для которого собирали конкретный iPhone, зашит в номере модели. Это код формата A0000, и именно по нему магазины и перекупщики отличают американскую версию от европейской или китайской. Если смартфон уже у вас на руках, номер смотрится в пару касаний.

Откройте «Настройки» — «Основные» — «Об этом устройстве» и найдите поле «Номер модели». Скорее всего, сначала система покажет длинный код, который начинается с буквы M. Это нормально: нажмите на него, и iPhone развернет нужный идентификатор вроде A3714. Раздел «Об этом устройстве» выглядит одинаково на всех айфонах, так что инструкция подойдет и для старых моделей.

Дальше остается сверить код с таблицей. Вот как распределяются номера моделей по регионам для всей линейки:

Модель Номер Регион iPhone 18 Pro A3472 США, Пуэрто-Рико iPhone 18 Pro A3713 Канада, Япония, Мексика, страны Залива, Гуам iPhone 18 Pro A3714 Европа и другие регионы iPhone 18 Pro A3715 Континентальный Китай iPhone 18 Pro Max A3473 США, Пуэрто-Рико iPhone 18 Pro Max A3716 Канада, Япония, Мексика, страны Залива, Гуам iPhone 18 Pro Max A3717 Европа и другие регионы iPhone 18 Pro Max A3718 Континентальный Китай iPhone Duo A3447 США, Пуэрто-Рико iPhone Duo A3719 Канада, Япония, Мексика, страны Залива, Гуам iPhone Duo A3720 Европа и другие регионы iPhone Duo A3721 Континентальный Китай

К странам Залива здесь относятся Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, а вместе с Гуамом в эту же группу попадают Виргинские острова. Проще всего узнать номер модели еще до покупки. Многие онлайн-магазины указывают его прямо в карточке товара — где-то в формате A0000, где-то просто пометкой вроде nanoSIM+eSIM. Это самый удобный способ заранее понять, что именно вам привезут.

Не нашли поле с номером модели или магазин темнит с характеристиками? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся, что за версия перед вами.

eSIM или физическая SIM — вот что реально важно

Главное расхождение между версиями — это поддержка SIM-карт. За последний год Apple сильно расширила список стран, где iPhone продаются только с eSIM: раньше такими были лишь американские модели, а теперь к ним добавились Канада, Япония, Мексика и весь ближневосточный список. Вот как версии 18 Pro и Pro Max делятся по регионам:

Версия Страны и регионы Только eSIM США, Канада, Япония, Мексика, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Гуам, Виргинские острова SIM + eSIM Европа, Индия, Гонконг и остальные регионы SIM + SIM + eSIM Континентальный Китай

Складной iPhone Duo в эту таблицу не попал специально: он существует только в версии eSIM-only, в какой бы стране его ни купили. В версии eSIM-only слота под физическую «симку» нет вообще. Зато у этого есть приятный побочный эффект: освободившееся место отдали под аккумулятор, поэтому такие iPhone живут чуть дольше. Разница небольшая, но она есть:

Модель eSIM-only Со слотом SIM iPhone 18 Pro до 36 часов видео до 34 часов видео iPhone 18 Pro Max до 45 часов видео до 43 часов видео

На бумаге eSIM-only выигрывает пару часов, но в реальной жизни этот разрыв почти не чувствуется. Складной iPhone Duo идет только в варианте eSIM-only, слота под «симку» у него нет в принципе — ровно так же было с iPhone Air. Место внутри снова ушло под батарею.

Отдельно в этом году отличился Китай. Раньше туда возили iPhone с двумя физическими SIM и без eSIM, а теперь Apple совместила подходы: китайская версия получила два слота nanoSIM плюс поддержку eSIM. Одновременно работают только две карточки, но по гибкости это самый универсальный вариант из всех. Правда, eSIM в него можно загрузить лишь две, тогда как в остальные версии — до десяти штук с переключением между ними.

Какие ограничения есть у версий для разных стран

Помимо SIM-карт, у региональных версий есть программные ограничения. Звучит страшнее, чем работает на деле: часть из них в России просто не действует, а часть почти не мешает. Но знать про них стоит, чтобы потом не удивляться. Собрал все в одну таблицу.

Регион Ограничение Есть ли в России Япония Не отключается звук затвора камеры Нет ОАЭ Недоступен FaceTime Нет Китай Урезан FaceTime, беспроводная зарядка до 15 Вт, Apple Intelligence не включить даже через смену языка и региона Да Евросоюз Громкость проводных наушников ниже на 10-12% Да

Разберу подробнее. Японские модели не дают отключить звук затвора даже в беззвучном режиме, но стоит вставить российскую SIM, и iPhone понимает, что находится не в Японии. Звук вернется разве что на время, если телефон потеряет связь. Ограничение ОАЭ с FaceTime и вовсе работает только на территории региона, так что в России о нем можно забыть.

А вот китайская версия цепляет ограничениями и у нас. В FaceTime там недоступны аудиозвонки и групповые видео, а мощность беспроводной зарядки урезана до 15 Вт вместо 25 Вт — причем это бьет и по аксессуарам, купленным в Китае. Если для вас важна скорость пополнения батареи, посмотрите, как быстро заряжается iPhone 18 Pro Max на полной мощности — разница с урезанным вариантом выходит ощутимой. Европейские модели приносят в Россию свою особенность: громкость в проводных наушниках снижена на 10-12%. На беспроводные наушники это не распространяется.

Связь, 5G и новые модемы Apple

Для России куда важнее не программные мелочи, а то, как iPhone ловит сеть. С этим у всех версий полный порядок. Каждая поддерживает LTE-бенды, которые нужны нашим операторам, — B3, B7, B20 и B38. То есть с обычной мобильной связью проблем не будет ни у американской, ни у европейской, ни у любой другой модели.

С 5G сложнее, но дело не в железе. Российский 5G работает в диапазоне n79 (4,63-4,99 ГГц), и его поддерживают все новые iPhone во всех региональных версиях. Загвоздка в другом: доступ к 5G Apple открывает индивидуально по договоренности с операторами, а с российскими компаниями она сейчас не сотрудничает. Так что 5G у нас пока не заведется, каким бы ни был регион смартфона.

Есть и любопытный момент с модемами. Начиная с iPhone 16e, Apple ставит модемы собственной разработки, и в этом году они добрались до флагманов. В iPhone 18 Pro во всех регионах стоит модем Apple C2. В 18 Pro Max он тоже C2, но только не в американской версии — там, судя по всему, снова Qualcomm. Для нас это скорее плюс: по опыту, модемы Apple лучше держат связь, в том числе в России, и экономнее расходуют заряд. Получается, самый живучий вариант — это 18 Pro Max в версии eSIM-only не для США.

Мы постоянно гоняем новые айфоны по нашим сетям и делимся результатами в каналах Telegram и МАКС — заглядывайте, если хотите видеть, как ведут себя разные версии в реальных условиях.

Какую версию iPhone 18 Pro брать в Россию

Ограничения оказались не такими страшными, поэтому выбор в итоге сводится к одному вопросу: как вы пользуетесь SIM-картами. А если сомневаетесь, стоит ли вообще менять аппарат, у меня есть отдельное сравнение iPhone 16 Pro с iPhone 18 Pro, где я разбираю, кому апгрейд реально нужен, а кому можно и подождать. По регионам же версии удобно разложить на три группы.

eSIM-only — без слота под физическую «симку», зато с лучшей автономностью среди всех версий. Подойдет тем, кто уже живет на eSIM и не собирается возвращаться к пластику. Бонусом такие модели заметно дешевле.

SIM+eSIM — универсальный вариант: одна обычная «симка» плюс одна виртуальная. Автономность чуть ниже, но для большинства это самый привычный сценарий.

SIM+SIM+eSIM — эксклюзив Китая с двумя слотами nanoSIM и поддержкой eSIM. Максимальная гибкость, но помните про урезанный FaceTime и зарядку 15 Вт.

Мой личный совет для России простой. Если вы давно на eSIM — берите версию eSIM-only не для США, желательно 18 Pro Max: он и живет дольше всех, и стоит меньше моделей с физическим слотом. Если без обычной «симки» никак — смотрите на европейскую версию с SIM+eSIM. А китайскую берут те, кому реально нужны две физические карты и кого не смущают ее оговорки. Ну а самые выгодные аксессуары к новому iPhone, от чехлов до зарядок, мы по традиции собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.