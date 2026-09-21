Отличия iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max для разных стран: какую модель лучше купить в России

Кирилл Пироженко

Официальных поставок Apple в Россию нет, поэтому каждую осень выбор нового iPhone превращается в небольшой квест. К нам смартфоны едут из разных стран, а версии для этих стран между собой заметно различаются: где-то в пару к eSIM можно поставить обычную «симку», где-то физического слота нет вовсе, а еще есть свои нюансы со звонками, зарядкой и даже громкостью. Когда я собирал обзор iPhone 18 Pro Max, то поймал себя на мысли, что перед покупкой полезнее разбираться не с характеристиками, а с регионом — от него зависит удобство, автономность и цена. Ниже покажу, как вычислить регион по номеру модели, в чем версии расходятся между собой и какую из них разумнее брать именно для России.

iPhone 18 Pro Max на фоне флагов разных стран

iPhone 18 Pro Max на фоне флагов разных стран

Как определить регион iPhone по номеру модели

Регион, для которого собирали конкретный iPhone, зашит в номере модели. Это код формата A0000, и именно по нему магазины и перекупщики отличают американскую версию от европейской или китайской. Если смартфон уже у вас на руках, номер смотрится в пару касаний.

Откройте «Настройки» — «Основные» — «Об этом устройстве» и найдите поле «Номер модели». Скорее всего, сначала система покажет длинный код, который начинается с буквы M. Это нормально: нажмите на него, и iPhone развернет нужный идентификатор вроде A3714. Раздел «Об этом устройстве» выглядит одинаково на всех айфонах, так что инструкция подойдет и для старых моделей.

Как посмотреть модель iPhone

Как посмотреть модель iPhone

Дальше остается сверить код с таблицей. Вот как распределяются номера моделей по регионам для всей линейки:

Модель Номер Регион
iPhone 18 Pro A3472 США, Пуэрто-Рико
iPhone 18 Pro A3713 Канада, Япония, Мексика, страны Залива, Гуам
iPhone 18 Pro A3714 Европа и другие регионы
iPhone 18 Pro A3715 Континентальный Китай
iPhone 18 Pro Max A3473 США, Пуэрто-Рико
iPhone 18 Pro Max A3716 Канада, Япония, Мексика, страны Залива, Гуам
iPhone 18 Pro Max A3717 Европа и другие регионы
iPhone 18 Pro Max A3718 Континентальный Китай
iPhone Duo A3447 США, Пуэрто-Рико
iPhone Duo A3719 Канада, Япония, Мексика, страны Залива, Гуам
iPhone Duo A3720 Европа и другие регионы
iPhone Duo A3721 Континентальный Китай

К странам Залива здесь относятся Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, а вместе с Гуамом в эту же группу попадают Виргинские острова. Проще всего узнать номер модели еще до покупки. Многие онлайн-магазины указывают его прямо в карточке товара — где-то в формате A0000, где-то просто пометкой вроде nanoSIM+eSIM. Это самый удобный способ заранее понять, что именно вам привезут.

Не нашли поле с номером модели или магазин темнит с характеристиками? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся, что за версия перед вами.

eSIM или физическая SIM — вот что реально важно

Главное расхождение между версиями — это поддержка SIM-карт. За последний год Apple сильно расширила список стран, где iPhone продаются только с eSIM: раньше такими были лишь американские модели, а теперь к ним добавились Канада, Япония, Мексика и весь ближневосточный список. Вот как версии 18 Pro и Pro Max делятся по регионам:

Версия Страны и регионы
Только eSIM США, Канада, Япония, Мексика, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Гуам, Виргинские острова
SIM + eSIM Европа, Индия, Гонконг и остальные регионы
SIM + SIM + eSIM Континентальный Китай

Складной iPhone Duo в эту таблицу не попал специально: он существует только в версии eSIM-only, в какой бы стране его ни купили. В версии eSIM-only слота под физическую «симку» нет вообще. Зато у этого есть приятный побочный эффект: освободившееся место отдали под аккумулятор, поэтому такие iPhone живут чуть дольше. Разница небольшая, но она есть:

Модель eSIM-only Со слотом SIM
iPhone 18 Pro до 36 часов видео до 34 часов видео
iPhone 18 Pro Max до 45 часов видео до 43 часов видео

На бумаге eSIM-only выигрывает пару часов, но в реальной жизни этот разрыв почти не чувствуется. Складной iPhone Duo идет только в варианте eSIM-only, слота под «симку» у него нет в принципе — ровно так же было с iPhone Air. Место внутри снова ушло под батарею.

Все цвета iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Все цвета iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Отдельно в этом году отличился Китай. Раньше туда возили iPhone с двумя физическими SIM и без eSIM, а теперь Apple совместила подходы: китайская версия получила два слота nanoSIM плюс поддержку eSIM. Одновременно работают только две карточки, но по гибкости это самый универсальный вариант из всех. Правда, eSIM в него можно загрузить лишь две, тогда как в остальные версии — до десяти штук с переключением между ними.

Какие ограничения есть у версий для разных стран

Помимо SIM-карт, у региональных версий есть программные ограничения. Звучит страшнее, чем работает на деле: часть из них в России просто не действует, а часть почти не мешает. Но знать про них стоит, чтобы потом не удивляться. Собрал все в одну таблицу.

Регион Ограничение Есть ли в России
Япония Не отключается звук затвора камеры Нет
ОАЭ Недоступен FaceTime Нет
Китай Урезан FaceTime, беспроводная зарядка до 15 Вт, Apple Intelligence не включить даже через смену языка и региона Да
Евросоюз Громкость проводных наушников ниже на 10-12% Да

Разберу подробнее. Японские модели не дают отключить звук затвора даже в беззвучном режиме, но стоит вставить российскую SIM, и iPhone понимает, что находится не в Японии. Звук вернется разве что на время, если телефон потеряет связь. Ограничение ОАЭ с FaceTime и вовсе работает только на территории региона, так что в России о нем можно забыть.

iPhone 18 Pro в цвете Burgundy

iPhone 18 Pro в цвете Burgundy

А вот китайская версия цепляет ограничениями и у нас. В FaceTime там недоступны аудиозвонки и групповые видео, а мощность беспроводной зарядки урезана до 15 Вт вместо 25 Вт — причем это бьет и по аксессуарам, купленным в Китае. Если для вас важна скорость пополнения батареи, посмотрите, как быстро заряжается iPhone 18 Pro Max на полной мощности — разница с урезанным вариантом выходит ощутимой. Европейские модели приносят в Россию свою особенность: громкость в проводных наушниках снижена на 10-12%. На беспроводные наушники это не распространяется.

Связь, 5G и новые модемы Apple

Для России куда важнее не программные мелочи, а то, как iPhone ловит сеть. С этим у всех версий полный порядок. Каждая поддерживает LTE-бенды, которые нужны нашим операторам, — B3, B7, B20 и B38. То есть с обычной мобильной связью проблем не будет ни у американской, ни у европейской, ни у любой другой модели.

С 5G сложнее, но дело не в железе. Российский 5G работает в диапазоне n79 (4,63-4,99 ГГц), и его поддерживают все новые iPhone во всех региональных версиях. Загвоздка в другом: доступ к 5G Apple открывает индивидуально по договоренности с операторами, а с российскими компаниями она сейчас не сотрудничает. Так что 5G у нас пока не заведется, каким бы ни был регион смартфона.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max на фоне города

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max на фоне города

Есть и любопытный момент с модемами. Начиная с iPhone 16e, Apple ставит модемы собственной разработки, и в этом году они добрались до флагманов. В iPhone 18 Pro во всех регионах стоит модем Apple C2. В 18 Pro Max он тоже C2, но только не в американской версии — там, судя по всему, снова Qualcomm. Для нас это скорее плюс: по опыту, модемы Apple лучше держат связь, в том числе в России, и экономнее расходуют заряд. Получается, самый живучий вариант — это 18 Pro Max в версии eSIM-only не для США.

Мы постоянно гоняем новые айфоны по нашим сетям и делимся результатами в каналах Telegram и МАКС — заглядывайте, если хотите видеть, как ведут себя разные версии в реальных условиях.

Какую версию iPhone 18 Pro брать в Россию

iPhone 18 Pro Max и iPhone 18 Pro в руке

iPhone 18 Pro Max и iPhone 18 Pro в руке

Ограничения оказались не такими страшными, поэтому выбор в итоге сводится к одному вопросу: как вы пользуетесь SIM-картами. А если сомневаетесь, стоит ли вообще менять аппарат, у меня есть отдельное сравнение iPhone 16 Pro с iPhone 18 Pro, где я разбираю, кому апгрейд реально нужен, а кому можно и подождать. По регионам же версии удобно разложить на три группы.

  • eSIM-only — без слота под физическую «симку», зато с лучшей автономностью среди всех версий. Подойдет тем, кто уже живет на eSIM и не собирается возвращаться к пластику. Бонусом такие модели заметно дешевле.
  • SIM+eSIM — универсальный вариант: одна обычная «симка» плюс одна виртуальная. Автономность чуть ниже, но для большинства это самый привычный сценарий.
  • SIM+SIM+eSIM — эксклюзив Китая с двумя слотами nanoSIM и поддержкой eSIM. Максимальная гибкость, но помните про урезанный FaceTime и зарядку 15 Вт.

Мой личный совет для России простой. Если вы давно на eSIM — берите версию eSIM-only не для США, желательно 18 Pro Max: он и живет дольше всех, и стоит меньше моделей с физическим слотом. Если без обычной «симки» никак — смотрите на европейскую версию с SIM+eSIM. А китайскую берут те, кому реально нужны две физические карты и кого не смущают ее оговорки. Ну а самые выгодные аксессуары к новому iPhone, от чехлов до зарядок, мы по традиции собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

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