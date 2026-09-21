Не покупайте эти стекла и пленки для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Купили iPhone 18 Pro или iPhone 18 Pro Max и теперь думаете, какую пленку или стекло на него наклеить? Тут есть подвох, о котором в магазине обычно молчат. Apple в этом поколении спрятала часть датчиков Face ID под экран, и это одно из немногих отличий от прошлогодней модели. Выглядит аккуратно, вырез стал заметно меньше. Но у красивого решения быстро вылезла обратная сторона, из-за которой привычная защита экрана может просто сломать распознавание лица. Ниже разберем, что именно пошло не так, какие пленки и стекла теперь клеить нельзя, а какие можно ставить без опаски.



Face ID уехал под дисплей, и в этом весь фокус

Раньше на iPhone Pro красовалась большая пилюля Dynamic Island. В ней жил весь блок распознавания лица. В новом поколении инженеры пошли дальше: портал Notebookcheck разобрался как Apple удалось уменьшить Face ID. Инфракрасную камеру убрали под OLED-матрицу, а на виду остался только маленький вырез под фронталку. Красиво и здорово, спору нет. Но вместе с этим сразу же появились и минусы такого решения.

Работает это хитро. В левом верхнем углу экрана Apple сделала участок с более редким расположением пикселей. Он почти не заметен глазу, но пропускает достаточно света, чтобы инфракрасная камера снизу могла считать вашу физиономию прямо сквозь дисплей. Похожий трюк уже применяли для подэкранных селфи-камер на Android.

Пока пиксельная сетка над датчиком свободна, сканер видит лицо нормально. Стоит перекрыть эту зону чем-то мутным или текстурным, и точность падает. Именно поэтому обычная, казалось бы, наклейка пленки на iPhone 18 Pro превращается в лотерею. Раньше защита экрана вообще никак не влияла на Face ID, ведь камера смотрела через открытый вырез. Теперь она смотрит через сам экран, а значит, и через все, что вы на этот экран наклеили.

Матовые пленки и антишпионы теперь враги

Первым на проблему наткнулся Дэйв Ли из Dave2D. В своем обзоре он наклеил на iPhone 18 Pro Max матовое стекло, и Face ID просто перестал стабильно срабатывать. С прозрачной защитой такой беды не было. Вывод напрашивается сам собой: дело в покрытии.

У матовых стекол и пленок поверхность нарочно сделана шершавой. Она рассеивает инфракрасный узор, который камера проецирует на лицо. Датчику приходят искаженные точки, картинка распознавания рассыпается, и телефон вас не узнает. Прозрачное покрытие пропускает тот же луч почти без потерь, поэтому с ним все в порядке.

Отдельная головная боль — антишпионские пленки, они же privacy. У них поверх основного слоя лежит затемняющий фильтр, который сужает угол обзора. Заодно этот фильтр приглушает и инфракрасный сигнал прямо над датчиком. То же самое касается антибликовых пленок, ведь по сути это те же матовые поверхности под другим названием.

Хотите разобраться в новых iPhone чуть глубже? Заглядывайте в наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем такие нюансы первыми. Кстати, это первая массовая жалоба на подэкранный Face ID. История знакомая: владельцы Android-смартфонов с подэкранным сканером отпечатка давно жалуются, что матовые пленки сбивают и его. Apple просто наступила на те же грабли, только со своей стороны.

Прозрачное стекло, ваш безопасный выбор

Теперь к главному вопросу: что же клеить. Расклад простой. Все, что оставляет над датчиком чистую и прозрачную поверхность, распознаванию лица не мешает. Все, что добавляет текстуру или затемнение, потенциально его ломает.

Чтобы не держать это в голове списком, собрал варианты в одну табличку. Смотрите на второй столбец и сразу поймете, стоит ли тратить деньги.

Тип защиты Face ID Что учесть Прозрачное глянцевое стекло Работает Свет проходит без искажений, самый надежный вариант Прозрачная гидрогелевая пленка Обычно работает Берите глянцевую, без матового напыления Матовое стекло или пленка Мешает Текстура рассеивает ИК-луч, сканер сбоит Антишпион (privacy) Мешает Затемняющий слой глушит сигнал над датчиком Пленка с антибликом Под вопросом По сути та же матовая поверхность, лучше не рисковать

Вывод из таблицы такой: для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max берите прозрачную защиту и забудьте про матовые и антишпионские варианты. Например, отлично подойдет вот такое стекло от UGREEN. Да, на глянце заметнее отпечатки пальцев и бликов на солнце чуть больше. Но выбор между парой бликов и постоянным вводом пароля вместо мгновенного взгляда, по-моему, очевиден. А если вы не знаете, что выбрать: пленку или стекло, то вам поможет наша статья.

Полноразмерное стекло с олеофобным покрытием тоже подойдет, если оно прозрачное. Такое покрытие отталкивает жир и упрощает уборку отпечатков, а на пропускание инфракрасного света оно почти не влияет. Единственное, за чем стоит следить, — точность выреза под фронтальную камеру. Если стекло село ровно и не наезжает тонировкой на левый верхний угол, распознавание останется быстрым и стабильным. Хорошее прозрачное стекло не обязательно стоит дорого. Годные варианты регулярно ловятся на распродажах, а такие находки мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Как выбрать защиту и не остаться без Face ID

Перед покупкой держите в голове пару простых проверок. Первое: смотрите на описание пленки или стекла. Слова matte, frosted, anti-glare и privacy — это красный флаг для владельца iPhone 18 Pro. Если в карточке товара есть хоть одно из них, проходите мимо. Ищите пометку clear или прозрачное.

Второе: обратите внимание на зону над фронтальной камерой. Даже у прозрачных стекол иногда бывает тонировка или напыление по краю рамки. Если этот участок попадает в левый верхний угол, где сидит датчик, возможны сбои. Идеально, когда над камерой абсолютно чистое стекло без всяких покрытий.

Третье: если уже наклеили что-то матовое и Face ID начал капризничать, не спешите нести телефон в сервис. Сначала снимите пленку и проверьте распознавание на голом экране. В большинстве случаев проблема уходит вместе с наклейкой, и дорогостоящий ремонт не понадобится.

Если после смены матового стекла на прозрачное Face ID все равно тупит, протрите зону над камерой мягкой салфеткой и заново настройте распознавание в разделе «Face ID и код-пароль». Сброс и повторная регистрация лица занимают минуту, зато сканер перестроится под новую поверхность и снова начнет узнавать вас с первого взгляда.

Не смогли подобрать защиту или Face ID продолжает капризничать? Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по конкретным брендам. Меньший вырез под камеру — вообще одно из немногих заметных нововведений этого года. Приятно, что Apple довела подэкранный Face ID до серийной модели. Но пока технология молодая, к аксессуарам придется относиться внимательнее. Прозрачное стекло, чистая зона над датчиком, и распознавание лица будет работать так же быстро, как вы привыкли.

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