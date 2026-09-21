Подойдут ли чехлы от iPhone 17 Pro на iPhone 18 Pro

Если у вас на руках чехол от iPhone 17 Pro, а в планах уже iPhone 18 Pro, вопрос напрашивается сам собой: покупать новый чехол или старый спокойно налезет. Apple на этот счет дала официальный ответ, и он не такой однозначный, как кажется на первый взгляд. Все дело в одной детали корпуса, которая в этом году чуть-чуть изменилась, хотя заметить это глазом почти нереально. Ниже разберемся, что именно заявила компания, в чем реальная разница между поколениями и налезет ли ваш старый чехол на новый смартфон. А заодно прикинем, есть ли вообще смысл менять прошлогодний Pro на новинку, тем более что подробный обзор iPhone 18 Pro Max мы уже делали.



Что на самом деле говорит Apple про чехлы

Начнем с сухого официоза. По данным MacRumors, Apple прямо заявляет: чехлы от iPhone 17 Pro и 17 Pro Max не рассчитаны на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, и наоборот. То есть по документам самой компании это разные аксессуары, которые между поколениями официально не совместимы. Звучит категорично, но причина у такого ответа предельно приземленная, и мы к ней сейчас перейдем.

Формально позиция Apple понятна. Любой производитель заинтересован в том, чтобы вы докупили фирменный чехол под новую модель, а не пользовались прошлогодним. Но техническая зацепка тут тоже есть, и сводится она к камере. Точнее, к той самой площадке под блоком объективов, которая тянется через всю верхнюю часть задней крышки. В этом году она стала чуть толще, и именно на это Apple ссылается, когда говорит о несовместимости. Никаких других изменений в корпусе, ради которых стоило бы бежать за новым чехлом, у новинки нет. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем такие мелочи чуть ли не под лупой.

Реальная разница в размерах поколений

Теперь к цифрам, потому что именно они снимают почти все вопросы. Если сравнить корпуса напрямую, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max по габаритам полностью повторяют прошлогодние модели. Отличие всего одно, и это высота площадки под камеру. По замерам Джона Грубера, на новых Pro она составляет 11,5 мм против 11,4 мм у предыдущего поколения. Это одна десятая миллиметра. Разница, которую невозможно почувствовать пальцами, но которой формально хватает, чтобы Apple развела аксессуары по разным полкам. К слову, если размеры почти не изменились, то по железу разрыв ощутимее, и мы отдельно сравнили их производительность.

Чтобы было нагляднее, я собрал ключевые размеры всех четырех моделей в одну таблицу. Вес специально не беру: на посадку чехла он никак не влияет, а вот габариты и толщина площадки решают все.

Модель Высота Ширина Толщина корпуса Площадка камеры iPhone 17 Pro 150,0 мм 71,9 мм 8,75 мм 11,4 мм iPhone 18 Pro 150,0 мм 71,9 мм 8,75 мм 11,5 мм iPhone 17 Pro Max 163,4 мм 78,0 мм 8,75 мм 11,4 мм iPhone 18 Pro Max 163,4 мм 78,0 мм 8,75 мм 11,5 мм

Что из этого следует. Высота, ширина и толщина корпуса у 17 Pro и 18 Pro совпадают до десятой доли миллиметра. Ровно та же картина с парой Pro Max. Единственное, что реально отличается, это площадка камеры, и то на величину, сопоставимую с толщиной листа бумаги. Поэтому на практике чехол прошлого поколения без проблем садится на новый смартфон, а свежий чехол точно так же встает на прошлогодний iPhone. Разница между поколениями живет только на бумаге и в прайс-листе Apple.

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Подойдет ли старый чехол на практике

На словах Apple и на деле получаются две разные истории. В личных тестах Джон Грубер надел чехлы от iPhone 17 Pro на новые Pro и Pro Max, и все село идеально. В обратную сторону работает так же: чехлы для iPhone 18 Pro нормально встают на прошлогодние модели. Проще говоря, фирменные чехлы Apple обоих поколений спокойно меняются местами между всеми четырьмя смартфонами, и никакой драмы с посадкой тут нет.

Со сторонними чехлами ситуация чуть менее гладкая, но в целом тоже спокойная. Большинство брендов делают вырез под камеру с небольшим запасом, поэтому лишняя десятая доля миллиметра им попросту не мешает. Крупные производители аксессуаров и вовсе прямо указывают в описании, что один и тот же чехол подходит и на 17 Pro, и на 18 Pro. Ситуация примерно такая же, как если надеть iPhone 16 Pro в чехол от 17 Pro: тоже вроде бы работает, пусть и не идеально. Да, изредка может попасться модель с очень плотной, впритык вырезанной посадкой, где новая площадка садится туговато или смотрится чуть криво. Но это скорее редкое исключение, чем правило, и на всю линейку такие случаи можно пересчитать по пальцам.

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Кому все же стоит взять новый чехол

Новый чехол реально имеет смысл покупать в паре случаев. Первый: если вам важна идеальная посадка и вы берете дорогой чехол с точным вырезом под камеру, где даже десятая доля миллиметра принципиальна. Второй: если старый чехол уже потрепан, и вы все равно собирались его менять под новый цвет или материал. В остальных ситуациях платить за аксессуар только из-за смены поколения нет смысла: тот чехол, что уже лежит у вас в ящике, спокойно отработает свое и на новом айфоне.

Итог простой. Чехлы 17 Pro и 18 Pro фактически взаимозаменяемы, а официальный запрет Apple касается больше маркетинга, чем физики. Оставляйте прошлогодний чехол при себе, а сэкономленные деньги приберегите на то, что действительно меняет опыт использования смартфона.

Раз со старым чехлом почти наверняка все в порядке, главный вопрос смещается в другую плоскость: а нужен ли вам вообще переход на iPhone 18 Pro. Если вы меняете смартфон, старый чехол можно смело брать с собой и не тратиться на новый в день покупки. А вот перед самим апгрейдом стоит трезво оценить, что вы получите в России, потому что часть возможностей новинки у нас пока недоступна, и мы подробно разобрали, какие функции iPhone 18 Pro работать не будут.