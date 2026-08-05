В России перестали работать десятки VPN: причины и что будет дальше

Если у вас в начале недели внезапно перестал работать VPN, вы такой не один. Четвертого августа сразу десятки сервисов сообщили о недоступных серверах и проблемах с подключением, и это точно не случайность. Роскомнадзор провел одну из самых массовых зачисток за последнее время. А ведь еще недавно ожидалось, что новые блокировки VPN начнутся осенью. Разбираемся, что именно случилось и почему на этот раз под удар попали не отдельные приложения, а целые хостинги.



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Почему перестал работать VPN в России

Четвертого августа несколько независимых VPN-сервисов почти одновременно пожаловались на серьезные сбои. Серверы перестали отвечать, подключения обрывались, а пользователи в разных регионах остались без доступа. По подсчетам профильных каналов, проблема затронула более 20 популярных сервисов. Точного списка нет, официальных комментариев Роскомнадзор не давал, но масштаб виден невооруженным глазом.

Сильнее всего пострадали локации в Финляндии, США и Турции, частично зацепило Германию, Нидерланды, Польшу и Швецию. Операторы начали срочно переносить серверы, менять конфигурации и подключать резервные мощности. Часть локаций к вечеру удалось поднять, но стабильность соединения по-прежнему зависела от провайдера, региона и протокола.

Такое давление копилось не первый месяц. К концу февраля Роскомнадзор отчитывался о 469 ограниченных VPN-сервисах, и с тех пор счетчик только рос. Власти последовательно расширяют ограничения и обсуждали даже экономические рычаги — вплоть до платы за зарубежный интернет-трафик. Так что события 4 августа стали не громом среди ясного неба, а логичным продолжением большой линии.

Как блокировка хостингов влияет на работу VPN

Главное отличие этой волны от прошлых — смена тактики. Раньше системы фильтрации охотились за конкретным протоколом или приложением. Теперь ограничения все чаще накрывают базовую инфраструктуру. В черные списки попали IP-адреса и целые подсети крупных хостинг-провайдеров, на которых одновременно работают десятки сервисов.

Для регулятора это удобнее. Не нужно распознавать каждый протокол и преследовать каждого оператора по отдельности — достаточно ограничить подсеть, и разом отваливается множество серверов. Но у подхода есть обратная сторона. Вместе с VPN рискуют лечь ни в чем не повинные сайты, почтовые серверы и корпоративные приложения, которые просто оказались в соседних диапазонах адресов.

Похожий сценарий уже был в июне. Тогда сбои разом накрыли VPN-сервисы, прокси и сотни серверов на европейских площадках. Разница в том, что нынешняя волна выглядит масштабнее. Само по себе усиление не новость: ведомство и раньше усиливало фильтрацию трафика, просто теперь бьет крупнее и грубее. Мы за ситуацией следим внимательно, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — будем держать вас в курсе.

Как белый список Минцифры связан с VPN

Массовая зачистка совпала с новой инициативой Минцифры. Ведомство предложило тщательнее проверять IP-адреса хостингов и очистить от лишнего специальный реестр разрешенных адресов. Речь про так называемый белый список — в нем IP-адреса компаний и госструктур, защищенные от автоматической блокировки. Проблема в том, что этим механизмом пользовались и некоторые VPN, маскируясь под обычные корпоративные сервисы.

По задумке, хостинг-провайдеров обяжут постоянно мониторить активность на таких адресах. Нашли признаки VPN-инфраструктуры — провайдер получает запрос и в течение суток объясняет, зачем на сервере защищенное соединение. Не смог подтвердить законное назначение — адрес исключают из списка, и он теряет защиту. Отдельно обсуждают градацию клиентов: чем меньше данных о себе оставил арендатор сервера, тем быстрее к нему применят меры.

Логика тут простая. Если клиент подтвердил личность только телефоном или банковской картой, сервер могут отключить буквально в течение получаса. А тем, кто прошел проверку через Госуслуги, биометрию или заключил договор от юрлица, сначала предложат просто убрать спорную инфраструктуру. Самое неприятное для рядовых сайтов в другом: хостера, который раз за разом закрывает глаза на нарушения, могут признать недобросовестным и ограничить не отдельный сервер, а целые подсети компании. И тогда пострадают все соседи по диапазону адресов.

Технически отличить запрещенный VPN от корпоративного канала очень непросто. Оба используют одинаковые протоколы, порты и шифрование, а современные сервисы дополнительно прячут характер соединения. Минцифры и само признавало, что проверки способны зацепить корпоративные сети и пользователей за рубежом. При этом легальные сценарии никто не трогает: удаленный доступ к рабочим системам остается в силе. А вот бесплатным сервисам стоит доверять с осторожностью — в МВД уже объясняли, чем рискуют пользователи таких приложений. Пока это только предложения: сроки и точные критерии еще не утверждены.

Как изменится работа VPN в России

Если коротко — турбулентность продлится. Пока регулятор и хостинги притираются друг к другу, отдельные сервисы будут то падать, то подниматься. Стабильность зависит от того, где физически стоят серверы и как быстро оператор реагирует на ограничения. Гарантий бесперебойной работы сейчас не даст никто.

Хорошая новость в том, что паниковать рано. Многие привычные сервисы в России работают и без всяких дополнительных инструментов. Мы недавно разбирали, какие сервисы доступны без ограничений — список получился внушительнее, чем многие думают. Так что часть задач решается вообще без лишних движений.

Ситуация меняется буквально по дням, и уследить за всеми поворотами тяжело. Если у вас остались вопросы или что-то перестало работать, пишите в наш чат в Telegram или МАКС — подскажем и поможем разобраться. А мы продолжим следить за тем, как разворачивается эта история.