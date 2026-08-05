В Госдуме рассказали, что станет с iPhone в России из-за дела против Apple

3 августа стало известно, что ФАС завела дело на Apple и теперь компании грозит штраф до 4 млрд рублей. Причина до обидного простая: американцы так и не предустановили на iPhone и iPad мессенджер MAX и магазин приложений RuStore, хотя сроки им ставили заранее. В Госдуме тем временем спешат всех успокоить — айфоны как работали, так и будут работать. Давайте разберемся, где здесь правда, а где попытка сделать хорошую мину при неоднозначной игре.



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Почему ФАС завела дело против Apple

История тянется еще с начала лета, а не свалилась как снег на голову. Первого июля ФАС вынесла Apple официальное предупреждение и потребовала убрать дискриминацию российских сервисов. Суть претензии была в том, что на iPhone и iPad по умолчанию стоял иностранный поисковик, а чтобы включить отечественный, пользователю приходилось лезть в настройки вручную. По российскому закону о защите прав потребителей так делать нельзя — техника обязана из коробки уметь работать с российским поиском или аналогом из стран ЕАЭС.

На то, чтобы все исправить, Apple дали срок до 15 июля. Компания отреагировала лишь частично: 27 июля в обновлении iOS появилась возможность поменять поиск с Google на Яндекс прямо на этапе настройки устройства. С поисковиком вопрос вроде бы закрыли. А вот дальше начинается самое интересное, потому что остальные требования Apple попросту проигнорировала. На айфонах так и не появились ни мессенджер MAX, ни отечественный магазин приложений RuStore. Именно за это 3 августа ФАС и завела полноценное антимонопольное дело.

Почему MAX и RuStore нельзя установить на iPhone

Тут кроется настоящая ловушка, и она чисто техническая. С мессенджером MAX формально все понятно: Apple кивает на санкционные ограничения и говорит, что предустановить его не может. Хотя возможность есть — при активации нового iPhone уже всплывает окно с предложением поставить Яндекс Браузер, Яндекс Карты, 2ГИС и Госуслуги. Добавить в этот список MAX технически несложно. Проблема в том, что сам мессенджер должен сначала вернуться в App Store, откуда его удалили еще в июне.

С магазином приложений история еще абсурднее. Apple не выполнила требование о предустановке RuStore по банальной причине: этого магазина для iPhone и iPad просто не существует в природе. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прямо замечает, что установить то, чего нет, невозможно. Даже альтернативные магазины, которые формально разрешены в iOS, не работают без Apple — каждое приложение и игра проходят проверку на стороне самой компании. Получается замкнутый круг: регулятор требует одно, а архитектура системы устроена совсем иначе.

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Почему Apple грозит штраф до 4 млрд рублей

Теперь про деньги, потому что цифра звучит громко. За отказ от RuStore грозит штраф до 4 млрд рублей. Внушительно, но есть нюанс. Apple уже давно не ведет в России официального бизнеса — юр лицо есть, но оно ничего не продает, а с 1 апреля 2026 года компания лишилась даже возможности принимать оплату в App Store через баланс мобильного телефона. Взыскивать этот штраф, по сути, не с кого и нечем.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов описал логику довольно откровенно. По его словам, все эти меры — задел на будущее. Смысл в том, что если Apple однажды решит вернуться на российский рынок, ей сначала придется погасить все накопленные штрафы. Счетчик тикает как бы про запас. Эксперты при этом сходятся во мнении, что на саму компанию и на популярность ее техники давление никак не влияет. Претензии к Apple копятся, кстати, не только у нас — антимонопольные ведомства ряда стран БРИКС тоже разбирают жалобы на ее политику.

Цифры это только подтверждают. По оценке Муртазина, доля Apple на российском рынке смартфонов упала с 17% в начале 2022 года до примерно 4% сегодня, а держится он в основном на сером импорте. При этом лояльность фанатов никуда не делась — по июльскому опросу компании restore: около 77% владельцев не готовы менять iPhone на другой смартфон именно из-за экосистемы.

Будут ли блокировать iPhone в России

А теперь главный вопрос, ради которого вы, скорее всего, и открыли эту статью: изменится ли что-то лично у вас? Короткий ответ — нет. Свинцов прямо заявил, что на гражданах, которые пользуются продукцией Apple, дело ФАС никак не отразится, а устройства продолжат работать как раньше. Никто не собирается блокировать айфоны, отключать их от сети или запрещать продажу техники. Такой сценарий эксперты называют крайне маловероятным даже теоретически.

Другое дело, что жизнь российского владельца Apple и без нового разбирательства складывается непросто. App Store давно живет по своим правилам, часть привычных сервисов недоступна, а вход через Apple ID в России ограничили со всеми вытекающими штрафами и сроками. На этом фоне очередное дело ФАС — скорее фоновый шум, чем реальная угроза. Ваш iPhone из-за него хуже работать не станет, так что паниковать и срочно менять его на что-то другое точно не нужно.

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