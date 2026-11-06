Выбрал на распродаже 11.11 подарки себе, друзьям и близким: 10 вещей на любой кошелек

Под конец осени я всегда захожу на AliExpress за какой-нибудь одной мелочью для себя, а через час в корзине уже лежат подарки для половины контактов в телефоне. В этот раз я пришел на распродажу 11.11 с планом: часть корзины мне, часть друзьям, остальное родным. Только подарок со скидкой легко становится вещью, которая годами лежит в шкафу, поэтому каждую позицию я примерял на конкретного человека. Пара находок вышла дешевле, чем я рассчитывал, а одна покупка для кухни удивила меня самого. Ниже расскажу, что взял, кому и о чем подумать перед заказом. Коллега уже показывал свою корзину к распродаже 11.11, и пересечений у нас почти нет.



Себе начал с мыши, которая не выворачивает кисть

Первые четыре позиции я честно забрал себе. Начну с самой дешевой. Кто весь день работает за ноутбуком, знает, как к вечеру начинает ныть запястье. Вертикальная мышь UGREEN держит ладонь под углом 57 градусов, примерно как при рукопожатии, поэтому кисть не приходится разворачивать к столу.

Я взял версию Dual Mode: она подключается по Bluetooth 5.0 или через USB-приемник на 2,4 ГГц. Удобно, когда на столе стоит MacBook, а рядом рабочий компьютер, и мышь нужна обоим. Чувствительность переключается отдельной кнопкой между 1000, 1600, 2000 и 4000 DPI, а клики почти не слышно, что оценят соседи по опенспейсу.

Без привыкания не обойдется. Первые пару дней рука тянется положить ладонь плашмя, а курсор промахивается мимо мелких кнопок. Потом это проходит. Кроме черного цвета есть розовый, и в розовом мышь легко уходит в подарок.

Цена: 1160 рублей

Купить вертикальную мышь UGREEN

Полноразмерным UGREEN одной зарядки хватает на недели

UGREEN Studio Pro уже попадали в нашу подборку самых продаваемых наушников на AliExpress, и для себя я выбирал их ровно по той же причине. Производитель обещает до 120 часов музыки без шумоподавления и до 80 часов с ним. Если слушать по три часа в день, это месяц без розетки.

Шумоподавление гибридное, производитель заявляет до 48 дБ. В метро и самолете этого хватает, чтобы не выкручивать громкость на максимум. Чашки отделаны металлом и кожей, а если батарея все-таки села, наушники можно подключить проводом.

Одна оговорка для владельцев айфонов. Studio Pro умеют работать с кодеком LDAC, но iPhone его не поддерживает и передает звук через AAC. Звучать наушники от этого хуже не станут, просто часть рекламных обещаний про Hi-Res на айфоне не сработает.

Цена: 2960 рублей

Купить наушники UGREEN Studio Pro

Прозрачный 8BitDo светится и не боится дрейфа стиков

Рано или поздно почти любой геймпад начинает жить своей жизнью: персонаж медленно уходит в сторону, хотя стики никто не трогает. Это дрейф, и в 8BitDo Ultimate 2 от него защищаются стиками на TMR-датчиках. Они считывают положение через магнитное поле, без контакта трущихся деталей, поэтому изнашиваться там почти нечему.

Я взял прозрачную голубую версию, у нее вокруг стиков светятся кольца. В комплекте зарядная подставка: положил геймпад после игры, и он уже заряжается. Для компьютера есть приемник на 2,4 ГГц, с Android он работает по Bluetooth, а Steam понимает его без танцев с драйверами.

Вот только у этой версии в списке совместимости нет iPhone и Mac. Если играете в основном на айфоне, смотрите другие версии и проверяйте поддержку iOS в описании. Сомневаетесь, какой геймпад подружится с вашим Mac или iPad? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там многие уже перепробовали все популярные модели.

Цена: 3400 рублей

Купить геймпад 8BitDo Ultimate 2

Читалка Bigme B7 умеет звонить и ставит приложения из Google Play

Самая дорогая покупка для себя. Читать с айфона перед сном неудобно: глаза устают, а палец сам тянется открыть ленту. Bigme B7 с 7-дюймовым экраном E-Ink решает это иначе, чем обычная читалка. Внутри Android 14 с Google Play, так что поставить можно свои привычные приложения, а не только встроенный магазин книг.

Главная особенность этого гаджета в том, что в него вставляется SIM-карта и с него можно звонить по 4G. Звучит странно, но для поездки на дачу или в поход это аргумент: книги, карты, мессенджеры и звонки на одном устройстве, которое не съедает батарею за день. Весит читалка 215 граммов.

Я выбрал версию на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, она идет в комплекте с чехлом. Есть и более быстрая B7 Pro, но она заметно дороже. Ролики на таком экране не посмотришь: E-Ink обновляется медленно, это инструмент для чтения и заметок.

Цена: 17480 рублей

Купить электронную книгу Bigme B7

Другу, который бегает вдоль дороги, нужны открытые клипсы

Дальше пошли подарки друзьям, и с этими было проще всего. Baseus MC1 Pro цепляются за край уха и не закрывают слуховой проход. Музыку слышно, машины и велосипедистов тоже. Для того, кто бегает по городу или катается на самокате, это важнее любого шумоподавления, которого тут, кстати, нет и быть не должно.

На коробке значки Hi-Res и LDAC, а настройки эквалайзера и управления спрятаны в приложении Baseus. От пота и дождя защита есть. У наушников открытого типа есть обратная сторона: в метро их почти не слышно, а на большой громкости соседи услышат часть вашей музыки. Так что это пара для улицы и спорта, а не для поездок в шумном транспорте.

Цена: 2650 рублей

Купить наушники Baseus MC1 Pro

Колонку Tribit не жалко уронить в бассейн

Tribit PocketGo я беру тому, кто вечно таскает колонку на пляж и в баню. Защита у нее по стандарту IP68: она переживает погружение и вдобавок держится на воде, так что из бассейна ее можно спокойно выловить. Корпус проверен на падения по военному стандарту MIL-STD-810H.

Внутри динамик на 7 Вт и аккумулятор на 2400 мА·ч. Заявлено до 20 часов работы на половине громкости, на максимуме будет меньше. Есть микрофон для звонков и даже слот для карты памяти, если хочется слушать музыку вообще без телефона. Весит колонка 220 граммов, а петля позволяет повесить ее на рюкзак.

Кроме черного цвета есть голубой и зеленый. За такие деньги это одна из самых защищенных колонок, которые я видел на распродаже.

Цена: 1680 рублей

Купить колонку Tribit PocketGo

Amazfit T-Rex 3 Pro для тех, кто уходит туда, где нет розеток

Самый дорогой подарок в списке, и дарю я его не каждому. Amazfit T-Rex 3 Pro это часы для походов: титановый безель, сапфировое стекло, офлайн-карты и даже встроенный фонарик. На 48-миллиметровой версии стоит яркий AMOLED-экран, который читается на солнце.

Аккумулятора, по данным Amazfit, хватает до 25 дней обычного использования и около 10 дней при активной нагрузке. С Apple Watch, которые просят зарядку каждый вечер, это другой мир. С айфоном часы работают через приложение Zepp.

Учтите, что при оформлении к цене может добавиться таможенная пошлина, на момент написания около 1210 рублей. Цены на часы во время 11.11 меняются почти каждый день, и мы стараемся ловить лучшие моменты. Чтобы не пропустить следующее снижение, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Цена: 21750 рублей

Купить часы Amazfit T-Rex 3 Pro

Карта памяти MOVESPEED закрывает сразу несколько чужих проблем

Этот подарок я беру сразу в нескольких экземплярах. Карта памяти нужна почти всем: другу с видеорегистратором, знакомому с экшн-камерой, школьнику с Nintendo Switch. Карта MOVESPEED B300 на 256 ГБ имеет класс V30, а значит, пишет не медленнее 30 МБ/с и тянет видео в 4K.

Скорость чтения продавец заявляет до 170 МБ/с, но это максимум при хорошем кардридере, в реальной камере цифра будет ниже. Отметка A2 означает, что с карты можно запускать приложения на Android-смартфоне или планшете без заметных подвисаний. Если 256 ГБ много, есть версии на 64 и 128 ГБ, а если мало — на 512 ГБ.

Карты памяти, кабели и прочие недорогие мелочи для техники мы часто выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, туда стоит заглянуть, если подарков нужно много, а бюджет скромный.

Цена: 3260 рублей

Купить карту памяти MOVESPEED B300

Родителям достался робот, который моет окна вместо них

Последние две вещи для близких, и обе про дом. Если вы еще не решили, нужен ли такой гаджет вообще, у нас есть разбор, какой робот для мытья окон выбрать. Я остановился на PuRuiKai Home: мыть окна снаружи, свесившись с подоконника, родителям точно не стоит.

Робот присасывается к стеклу и сам ползает по нему, протирая поверхность тканевыми насадками. Управляется он с пульта, а на случай, если что-то пойдет не так, у него есть страховочный трос: его крепят в квартире, и робот не улетит вниз даже при срыве. Снимать робота со стекла инструкция тоже советует, не отстегивая трос.

Отдельный плюс: у этой модели есть вариант с быстрой доставкой со склада продавца, и он приходит заметно раньше обычного. Если хотите подарить к конкретной дате, выбирайте его.

Цена: 3660 рублей

Купить робот для мытья окон PuRuiKai

Очистки теперь уходят прямо в раковину

Самая неожиданная покупка в списке, о такой вещи я еще год назад и не думал. Измельчитель пищевых отходов ставится под мойку и перемалывает очистки, огрызки и остатки еды, после чего все уходит в канализацию. Пищевых отходов в мусорном ведре становится меньше, значит, оно меньше пахнет и выносить его можно реже.

Модель EJ-S55 крутится со скоростью 3300 оборотов в минуту, работает от обычной сети 220 В и принимает отходы непрерывно, без загрузки порциями. Включается она пневмокнопкой на столешнице, так что электрики рядом с водой нет. Сразу предупрежу: бренд MIUI никак не связан с Xiaomi, совпадение названий тут рекламный ход.

Перед заказом загляните под свою мойку: хватит ли места по высоте и есть ли рядом розетка. Измельчитель подойдет тем, у кого дом с нормальной канализацией. Крупные кости и жир я бы в него все равно не отправлял, ни одной трубе это не на пользу.

Цена: 5980 рублей (с купоном)

Купить измельчитель MIUI EJ-S55

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