Roborock снижает цены на 11.11. Выбрал 4 пылесоса, за которые не жалко отдать деньги

Если вы давно присматриваетесь к роботу-пылесосу или моющей вертикалке, ноябрь обычно самое удобное время, чтобы наконец решиться. К распродаже 11.11 цены снижают почти все бренды техники для дома. Только ценник на витрине показывает не всю экономию. У Roborock к акционным ценам на Ozon добавляются промокоды, и у одной модели такой код срезает с чека заметно больше, чем у остальных. Ниже разберем, какие пылесосы попали в первую волну распродажи, кому какой подойдет и где их забрать. А если вы пока выбираете между роботом и вертикалкой, загляните в наш разбор лучших пылесосов Roborock в 2026 году.



Qrevo C Pro берет мытье полов на себя

Первый этап распродажи идет с 6 по 12 ноября, и начать стоит с робота Qrevo C Pro. Это модель для тех, кто хочет вообще забыть про швабру: запустили уборку из приложения, ушли на работу, вернулись в чистую квартиру. Робот пылесосит и моет пол за один выезд, а все грязное обслуживание делает за него станция.

Всасывание здесь до 18 500 Па. Этого хватает на крошки на кухне, песок в прихожей и шерсть с ковра с низким ворсом. Пол робот моет двумя вращающимися тряпками, а когда заезжает на ковер, поднимает их, чтобы не намочить ворс. По квартире он ездит по лидару: карта строится в первый же выезд, потом в приложении можно разбить ее на комнаты и запретить заезд под стол с проводами.

С углами у робота тоже порядок. Боковая щетка на механизме FlexiArm выдвигается, когда робот подъезжает к плинтусу или ножке шкафа, и выметает то, до чего круглый корпус не дотягивается. Станция в это время ждет своей очереди: забирает мусор из контейнера, доливает воду, моет тряпки горячей водой и сушит их теплым воздухом. Последний пункт важнее, чем кажется. Без сушки мокрые тряпки за пару дней начинают пахнуть так, что робота хочется вынести на балкон.

Первый этап закончится 12 ноября, а за ним у распродажи пойдут следующие. Чтобы не пропустить новые цены, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, свежие скидки на технику мы выкладываем туда в день старта.

На время акции Qrevo C Pro стоит 44 990 рублей. На Ozon сверху работает промокод MGZ410, он дает еще 3%. Вводится он в корзине перед оплатой.

F25 RT Gen2 выручает, когда грязь нужно убрать сразу

Робот хорош для ежедневного фона, но пролитый сок он ждать не будет. Для таких случаев есть моющая вертикалка F25 RT Gen2, самая доступная модель в акции. Она пылесосит и моет пол одновременно: валик собирает мусор, тут же проходит влажной частью, а грязная вода уходит в отдельный бак. Пол после нее остается чистым за один проход, без отдельной швабры и ведра.

Всасывание у вертикалки 20 000 Па, бак чистой воды на 870 мл, грязной на 720 мл. В экономичном режиме она работает до 38 минут. Этого хватает на кухню, коридор и пару комнат в обычной квартире. Корпус складывается на 180 градусов, так что под кровать или низкий диван она заезжает почти лежа, а гребенки JawScrapers срезают намотавшиеся волосы и шерсть прямо во время работы.

Самая неприятная часть моющих пылесосов начинается после уборки. Здесь ее забирает станция: промывает валик горячей водой 90 градусов и сушит его, чтобы внутри не завелся запах сырости. От вас остается только вылить грязную воду.

В акции F25 RT Gen2 стоит 19 990 рублей. С промокодом RKGEN2 на Ozon можно снять еще 3%. Для самой доступной модели в акции это приятная добавка.

F25 Steam берет паром то, что не отмывает тряпка

Засохшее пятно от соуса или липкий след от сладкого чая обычная моющая вертикалка часто просто размазывает. F25 Steam решает это паром. Мы уже подробно объясняли, зачем брать пылесос с паром, а здесь коротко о главном. Система VaporFlow подает пар температурой 180 градусов непрерывно, без пауз на разогрев, и тут же собирает размякшую грязь вместе с водой.

При этом пылесос из нее тоже серьезный: 25 000 Па, валик прижимается к полу и вычищает стыки плитки и текстуру ламината. Работает F25 Steam до 80 минут, а бака чистой воды на литр хватает на большую квартиру без походов к крану. Пол после пара почти сухой, ходить по нему можно сразу. После уборки станция промывает валик и сушит его горячим воздухом до 95 градусов.

Кому это реально нужно? Тем, у кого кухня совмещена с гостиной, дома маленькие дети или животные, а на полу плитка или керамогранит. Если у вас ламинат в спальне и раз в неделю пыль, пар будет переплатой. Не можете понять, ваш это случай или нет? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по вашей квартире.

В распродажу F25 Steam стоит 39 990 рублей. А промокод у F25 Steam самый щедрый в акции. Код F25STEAM на Ozon дает 10%, больше, чем у любой другой модели из четверки.

Qrevo 2 Pro сам решает, когда тряпкам пора на станцию

Главная новинка распродажи. Мы подробно разбирали возможности Qrevo 2 Pro еще в августе, и его фишка с тех пор не стала менее полезной. Перед заездом на ковер робот возвращается на станцию и оставляет мокрые тряпки там. Ковер он пылесосит насухо, потом цепляет тряпки обратно и продолжает мыть пол.

Звучит как мелочь, но именно из-за ковров многие отключают влажную уборку совсем: либо робот тащит мокрые тряпки по ворсу, либо вы бегаете за ним и снимаете их руками. Здесь эту проблему убрали. Для невысоких ковров есть еще и подъем насадок до 15 мм.

Мощность выросла до 25 000 Па, это уровень, на котором робот берет кошачий корм и въевшуюся в ковер пыль с первого прохода. Основная щетка DuoDivide собрана из двух секций и сгоняет волосы к центру, а не наматывает их. По данным Roborock, она справляется с волосами длиной до 40 см. В углах боковая щетка меняет направление вращения и выметает мусор из ниш, где обычно копится пыль.

По акции Qrevo 2 Pro стоит 59 990 рублей. С промокодом QREVO2P на Ozon сверху снимаются еще 8%. Для новинки, которая вышла только в августе, это неплохой повод не ждать следующей распродажи.

Промокоды работают на Ozon, но заглянуть стоит на все три площадки

Чтобы не листать текст обратно, собрал цены и коды первого этапа в одну таблицу. Скидка по промокоду указана в скобках рядом с кодом.

Модель Цена по акции Промокод на Ozon Qrevo C Pro 44 990 рублей MGZ410 (-3%) F25 RT Gen2 19 990 рублей RKGEN2 (-3%) F25 Steam 39 990 рублей F25STEAM (-10%) Qrevo 2 Pro 59 990 рублей QREVO2P (-8%)

На Ozon есть коды и для других моделей Roborock, которые не попали в главную четверку:

F25 ALT: MGZ410, скидка 3%;

Qrevo C: QREVOC006 или QREVOC007, скидка 3%;

F25 LT Gen2: RKGEN2, скидка 5%;

F25 ACE Pro и Qrevo Curv 2 Flow: ROKYMARKET, скидка 5%.

Выбор тут простой. Нужен помощник, который сам держит чистоту каждый день, берите робота: Qrevo C Pro, если ковров мало, или Qrevo 2 Pro, если ковры лежат в каждой комнате. Убираетесь сами и точечно, смотрите на F25 RT Gen2, а если на полу плитка и регулярно появляются засохшие пятна, на F25 Steam. Окончательные цены и условия акции уточняйте в карточке товара: маркетплейсы меняют их в течение дня.

Промокоды из таблицы вводятся в корзине официального магазина Roborock на Ozon. Здесь собраны все четыре модели первого этапа, и только здесь к акционной цене добавляется скидка по коду.

Купить Roborock на Ozon

Если привыкли заказывать на другой площадке, у бренда есть и магазин Roborock на Wildberries. Коды из таблицы там не сработают, но цены стоит сравнить перед заказом.

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Третий вариант — магазин Roborock на Яндекс Маркете. Он удобен тем, у кого есть баллы Плюса: ими можно закрыть часть стоимости пылесоса.

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Через полгода любому пылесосу понадобятся сменные фильтры, щетки и тряпки, и в официальных магазинах они стоят прилично. Недорогие расходники и запчасти к роботам часто попадают в «Сундук Али-Бабы» в МАКС, так что заглядывайте туда, когда подойдет время менять щетку.