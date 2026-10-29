Эти 10 наушников сметают с AliExpress. Среди них есть модель дешевле 1000 рублей

Попробуйте выбрать беспроводные наушники до пяти тысяч рублей, и через полчаса в голове будет каша из децибел, кодеков и одинаковых черных кейсов. Отзывы тут слабо помогают: у половины моделей рейтинг под пять звезд. Зато есть подсказка понадежнее — то, за что люди уже заплатили своими деньгами. AliExpress подвел итоги продаж за третий квартал, и в первой десятке нашлось несколько сюрпризов, включая модель, которую почти никто не берет ради музыки. Ниже разберем, что попало в топ, чем эти наушники отличаются и какие из них нормально дружат с айфоном. А если вы присматриваетесь к оригиналу, мы уже отдельно сравнили AirPods 5 и AirPods Pro 3.



realme Buds Air8 обогнали всех с большим запасом

Рейтинг собран по продажам с июля по сентябрь 2026 года, и первое место там не обсуждается. realme Buds Air8 продались больше чем в 1,4 раза лучше ближайшего конкурента. Для рынка, где модели меняются каждые полгода, это огромный отрыв. Вообще realme встречается в десятке четыре раза, так что бренд можно смело назвать главным победителем квартала.

Причину понять несложно. В каждом наушнике по два излучателя на 11 и 6 мм, активное шумоподавление заявлено до 55 дБ, есть Bluetooth 5.4 и защита IP55 от пыли и брызг. С выключенным шумодавом наушники вместе с кейсом протянут до 58 часов. Обычному человеку с поездками на работу этого хватит недели на две.

Одна оговорка для владельцев айфонов. Кодек LHDC 5.0, которым realme хвалится на коробке, iPhone не поддерживает, звук пойдет по AAC. Слушать от этого хуже не станет, но платить за Hi-Res в вашем случае смысла нет.

Цена: 3010 рублей (с купоном)

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HTC NE79 покупают совсем не ради звука

Второе место меня, если честно, озадачило. HTC NE79 стоят дешевле обеда в кафе, а главная их фишка вообще не про музыку. Производитель обещает перевод разговоров с ИИ на 135 языков. Работает он через отдельное приложение на смартфоне: вы говорите, наушники слушают, а телефон переводит.

Кейс тоже необычный, с маленьким цифровым дисплеем, а управление в самих наушниках сенсорное. Про звук производитель почти ничего не рассказывает, так что чудес от него ждать не стоит. Это скорее гаджет для поездки за границу или запасная пара в рюкзак, которую не жалко потерять.

Подвох в цене есть: эта цена действует через комбо-корзину, а бесплатную доставку там дают при заказе от 1000 рублей. Так что NE79 удобнее брать вместе с чем-то еще. Если приложение для перевода откажется видеть наушники, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Цена: 530 рублей (через комбо-корзину)

Купить наушники HTC NE79

В Buds Air8 Pro шесть микрофонов для звонков на ветру

realme Buds Air8 Pro на третьем месте, и это старшая версия лидера. Шумоподавление тут адаптивное, до 55 дБ: наушники сами подстраивают его под шум вокруг.

Главное отличие от обычных Air8 в разговорах. В каждой паре шесть микрофонов и датчик VPU, который ловит вибрацию по костям черепа и отделяет ваш голос от ветра и машин. Если вы часто созваниваетесь на улице, разница с младшей моделью будет слышна собеседнику. Еще здесь Bluetooth 6.1 и до 50 часов работы с кейсом.

Брать их стоит тем, кто много говорит по телефону. Для одной только музыки переплата за Pro выглядит лишней.

Цена: 4800 рублей (с купоном)

Купить наушники realme Buds Air8 Pro

У CMF Buds Pro 2 крутилка прямо на кейсе

CMF Buds Pro 2 делает суббренд Nothing, и по ним это видно сразу. На кейсе есть настраиваемый поворотный регулятор Smart Dial: им удобно менять громкость или режимы, не доставая телефон. Мелочь, но в метро зимой, когда руки в перчатках, она реально выручает.

Внутри два излучателя: 11-миллиметровый для басов и 6-миллиметровый планарный для высоких частот. Гибридное шумоподавление заявлено до 50 дБ, есть пространственный звук, а с кейсом до 43 часов. Это меньше, чем у realme, но для большинства сценариев хватит с головой.

Купон на эту модель не действует, цена фиксированная. Зато продает их официальный магазин Nothing, а это плюс, если вдруг понадобится гарантия.

Цена: 3430 рублей

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UGREEN Studio Pro почти не просят зарядку

Первые полноразмерные наушники в списке. UGREEN Studio Pro взяли батареей: до 120 часов без шумоподавления и до 80 с ним. Если слушать по три-четыре часа в день, заряжать их придется примерно раз в месяц. Для тех, кто вечно забывает про зарядку, это аргумент сильнее любого кодека.

В каждой чашке по два излучателя, есть активное шумоподавление и кодек LDAC. Чашки отделаны металлом и кожей, а при необходимости наушники подключаются по проводу. С айфоном LDAC, как и LHDC у realme, не заработает, но большой запас автономности никуда не денется.

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Цена: 3310 рублей (с купоном)

Купить наушники UGREEN Studio Pro

realme Buds T500 Pro держат сразу три устройства

realme Buds T500 Pro — самый доступный realme в десятке. Их сильная сторона в том, что наушники подключаются к трем устройствам одновременно. Слушаете музыку с ноутбука, звонит айфон — и вы отвечаете, ничего не переподключая вручную.

Динамики здесь крупные, 12,4 мм, шумоподавление до 50 дБ, Bluetooth 6.1 и до 56 часов работы вместе с кейсом. Расцветок на выбор много, а еще есть отдельная коллаборационная версия, если стандартный серый кажется скучным. Доставка в этом варианте только почтой, так что посылку придется подождать чуть дольше.

Цена: 2120 рублей (с купоном)

Купить наушники realme Buds T500 Pro

Полноразмерные UGREEN Max5c дешевле многих вкладышей

Вторые полноразмерные наушники в рейтинге тоже от UGREEN. UGREEN Max5c стоят меньше половины от тех же Buds Air8 Pro, и это, пожалуй, самый дешевый способ получить большие наушники с гибридным шумоподавлением до 43 дБ. Для офиса или самолета такого шумодава достаточно.

Продавец заявляет до 75 часов без шумоподавления и до 45 с ним. Поддерживаются кодеки LDAC и AAC, есть сертификат Hi-Res Audio и проводное подключение. Для айфона важен как раз AAC, так что с iPhone они работают без компромиссов по кодеку. К ним наверняка понадобится чехол или переходник для самолета: такие мелочи часто попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Цена: 2390 рублей (с купоном)

Купить наушники UGREEN Max5c

Прошлогодние Buds Air7 Pro никак не уходят из топа

Весной realme Buds Air7 Pro возглавляли такой же рейтинг AliExpress за первый квартал. Теперь им на смену пришли Air8 и Air8 Pro, но модель все равно держится на восьмом месте. Похоже, многие просто привыкли к проверенному варианту.

Характеристики до сих пор достойные: излучатели на 11 и 6 мм, кодек LHDC 5.0, шумоподавление до 53 дБ, шесть микрофонов и до 48 часов с кейсом. По сути это почти Air8 Pro прошлого года. Вот только доставка здесь платная, около 450 рублей, и с ней покупка выходит дороже новых Air8 Pro. Я бы взял новинку.

Цена: 4600 рублей (с купоном)

Купить наушники realme Buds Air7 Pro

Единственные проводные в списке — 7Hz Zero 2

Проводные наушники в топе продаж уже не удивляют: мы писали, что зумеры вернули проводные наушники в моду, и мода пока держится. 7Hz x Crinacle Zero 2 — вариант для тех, кто хочет звук получше за небольшие деньги. Их делали вместе с известным аудиообозревателем Crinacle, и среди любителей недорогого Hi-Fi эта серия давно на слуху.

Внутри 10-миллиметровые динамики, заявленный диапазон от 10 Гц до 20 кГц, а кабель съемный с разъемами 0,78 мм. Если он перетрется, менять придется только провод. Обратите внимание на версию при заказе: в базовом варианте нет микрофона.

И главное для владельцев iPhone: штекер здесь 3,5 мм. Понадобится переходник на USB-C или Lightning, а в идеале внешний ЦАП, иначе часть потенциала этих наушников просто потеряется.

Цена: 1470 рублей

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Redmi Buds 8 Pro замыкают десятку

Если вы собирались купить наушники на распродаже 11.11, присмотритесь к Xiaomi Redmi Buds 8 Pro уже сейчас. А что еще стоит забрать в эти дни, я собрал в материале про свои покупки на 11.11. Redmi — единственная модель Xiaomi в десятке, и попала она туда последней, хотя по шумодаву спорит с лидером.

Шумоподавление у Redmi заявлено до 55 дБ, причем оно работает в широкой полосе частот, до 5 кГц. То есть глушится не только низкий гул двигателя, но и звуки повыше. Слабое место — автономность: около 8 часов на одном заряде и 33 часа с кейсом. Это заметно меньше, чем у realme из того же ценового сегмента.

Так что выбор в итоге простой. Нужен шумодав и тишина в транспорте — смотрите на Redmi или Air8. Важна батарея — берите realme или UGREEN. А если наушники нужны айфону, не переплачивайте за LDAC и LHDC: они все равно останутся на коробке.

Цена: 3950 рублей (с купоном)

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