Я купил Mac mini. Чтобы на нём работать, пришлось потратить ещё 82 тысячи

Mac mini считается самым дешёвым способом пересесть на настольный Mac, и это правда ровно до того момента, пока не откроешь коробку. Потому что внутри лежит только сам компьютер и всё. Ни тебе монитора, ни клавиатуры, ни мыши, камеры и микрофона у него тоже нет, а встроенной памяти в базе всего 256 ГБ. Поэтому рабочее место вокруг него пришлось добирать на стороне. Но у меня получилось.



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Монитор на 23,8 дюйма, без которого Mac mini просто коробка

Самое неизбежное здесь — экран, потому что без него Mac mini не делает вообще ничего. Мне достался монитор UPERFECT UMax22 Pro на 23,8 дюйма, который формально считается портативным: у него складная ножка сзади, и при желании его можно унести с собой. Правда, на деле он такой здоровый, что носить его я не собираюсь, зато он тонкий, и его вполне себе можно повесить на стену или на кронштейн, благо крепление VESA тут есть.

По картинке всё прилично: IPS, 120 Гц, полный охват sRGB, и цвета мне понравились сразу, без всякой калибровки. А вот разрешение Full HD, и для Mac это, на мой взгляд, главный компромисс: на такой диагонали текст заметно мыльнее, чем на родных ретина-экранах Apple. Но если вы пересаживаетесь не с MacBook, а с обычного компьютера, то, скорее всего, даже не обратите внимания. Ещё в мониторе есть USB-порт, встроенные динамики, и его можно поставить вертикально, если работаете с длинными документами.

Цена: 18 300 ₽

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Клавиатура 8BitDo C64, на которую смотрят все гости

Раз клавиатуры в коробке нет, я решил, что пусть она будет не просто рабочей, а такой, которую хочется рассматривать. Клавиатура 8BitDo C64 Edition стилизована под старый домашний компьютер: бежевый корпус, коричневые клавиши, радужная полоска с логотипом, сверху две крутилки: одна переключает режимы подключения, другая крутит громкость. Причём в комплекте лежат две огромные красные кнопки на проводе и отдельный джойстик, которые втыкаются сзади и по которым можно лупить ладонью, как в игровом автомате.

Печатать на ней приятно: клавиши щёлкают тем самым старинным звуком, пластик толстый, и весит она прилично, так что по столу не ездит. Подсветки нет, и вот её мне немного не хватает, да и основание у неё не совсем плоское. Подключается по Bluetooth, через радиоприёмник или по проводу, а в списке совместимости значатся Windows и Android, так что на Mac Command и Option придётся переназначить в настройках. Ну и цифрового блока справа тут нет, но об этом в следующем пункте.

Цена: 8 800 ₽

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Цифровой блок 8BitDo, который заодно работает калькулятором

Без цифр справа жить можно, пока не откроешь таблицу, поэтому к клавиатуре я докупил цифровой блок 8BitDo Retro 18 в той же ретро-стилистике. Это 18 механических клавиш на белых свитчах Kailh, которые можно менять без пайки, а сверху стоит красный сегментный дисплей, как на старом калькуляторе. Причём калькулятором он и работает: переключил режим, и он считает сам по себе, без компьютера, и эта функция, честно говоря, просто гениальная.

Подключается он так же, как клавиатура, по Bluetooth, через приёмник или кабелем, и между устройствами он переключается без заминок, а приёмник прячется в гнездо прямо в корпусе. Клавиши звучат приятно, и по щелчку сразу слышно, нажалась цифра или нет. Единственное, отдельная кнопка вызова калькулятора заточена под Windows, так что маководу она скорее для красоты, а заряжается блок довольно долго. Зато приехал оригинал, хотя по такой цене я, признаться, ждал подделку.

Цена: 3 750 ₽ с купоном

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Logitech MX Master 3S вместо Magic Mouse, которую заряжают кверху брюхом

Magic Mouse я рассматривал ровно до того момента, как вспомнил, что разъём для зарядки у неё снизу, и пока она заряжается, пользоваться ей нельзя. Поэтому взял мышь Logitech MX Master 3S, которую маководы берут вместо неё чуть ли не по умолчанию. Она большая, рука лежит на ней целиком, а металлическое колесо MagSpeed раскручивается так, что длинную страницу пролистываешь одним движением, при этом остановить его можно ровно там, где нужно. Под большим пальцем есть ещё одно колесо для горизонтальной прокрутки, и в таблицах это прямо спасение.

Клики тихие, кнопок семь, и все настраиваются под конкретные программы, а переключаться можно между тремя устройствами. Заряжается она по USB-C, и минуты на зарядке хватает на три часа работы, так что даже если забыл, это не проблема. Мне пришла новая и оригинальная мышь, моментально подключилась к Logi Options+ и через приёмник Bolt, и по Bluetooth, а в посылку ещё и коврик положили. Только смотрите внимательно, что выбираете: по ссылке несколько моделей, и если заказали не ту, продавец возврат не примет.

Цена: 7 300 ₽

Купить мышь

Магнитный держатель, который превращает iPhone в веб-камеру

Камеры у Mac mini нет, и покупать отдельную вебку мне не хотелось, потому что у меня в кармане и так лежит отличная камера. Через «Камеру Continuity» iPhone работает как веб-камера для Mac, нужно только куда-то его пристроить, и для этого я взял магнитный держатель для MagSafe. Одна площадка клеится на монитор или ноутбук, телефон цепляется к ней магнитом, а кронштейн раздвигается, так что вылет можно подогнать. Сделан он целиком из металла, скотч 3M нормальный, а в комплекте ещё и магнитное кольцо, если телефон без MagSafe.

А вот чего я не рассчитал, так это веса. Держатель увесистый, и вместе с большим айфоном на боку мой монитор на складной ножке начал заваливаться, так что для лёгких портативных экранов имейте это в виду. Пока я сложил его в подставку: так он держит телефон под углом прямо на столе, и для созвонов этого вполне хватает, тем более что кабель для зарядки к телефону можно подключить прямо на держателе. Ну а место, куда его переклеить, я, думаю, ещё найду.

Цена: 1 200 ₽

Купить держатель

USB-микрофон LINIM для созвонов и Siri

Микрофон в Mac mini есть, но мне его работа вообще не понравилась. Благо, выручил LINIM CM10: это небольшая алюминиевая штука на ножке, которая втыкается в USB и сразу работает, никаких драйверов не нужно. Головка откидывается на 180 градусов, так что не надо наклоняться, чтобы тебя услышали, а в основании стоят два металлических утяжелителя и силиконовая накладка, поэтому стоит он на столе крепко.

Микрофон всенаправленный, то есть ловит звук со всех сторон, и это и плюс, и минус: поворачивать его к себе не нужно, но и комнату он слышит, поэтому внутри стоит шумоподавление. На основании есть кнопка мьюта, которая выключает звук одним касанием (на созвонах вещь незаменимая), и разъём 3,5 мм, чтобы слушать себя в наушниках. Для студийной записи я бы искал что-то другое, но для звонков и голосового ввода он то, что нужно.

Цена: 2 150 ₽

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Лампа Vention, которая висит на мониторе и не бликует

К этому моменту стол у меня уже был занят монитором и клавиатурой, так что настольную лампу ставить было некуда, и я повесил свет прямо на экран. Светодиодная панель Vention цепляется на верхнюю грань монитора гравитационным зажимом, без всяких инструментов, а светит асимметрично, то есть вниз на стол, а не в экран, так что бликов нет.

Цветовых температур три, от тёплой до холодной, долгое нажатие плавно меняет яркость, а двойное выключает, и последнюю яркость она запоминает. Питается от USB-C, так что можно воткнуть хоть в компьютер, хоть в зарядку. Светит она не слишком ярко, но мне хватает. А вот сенсорная кнопка чувствительностью не блещет: двойное нажатие она часто не распознаёт, и иногда сначала приходится переключить температуру, и только потом получается её выключить. Ну и коробка ко мне приехала сильно помятой, хотя сама лампа, к счастью, не пострадала.

Цена: 2 400 ₽ с купоном

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Док ORICO под Mac mini: порты спереди и память дешевле, чем у Apple

Главная боль базового Mac mini — 256 ГБ памяти. Apple за апгрейд накопителя просит сотни долларов, поэтому я пошёл другим путём и взял док-станцию ORICO MiniDock, которая сделана под Mac mini M4 и M4 Pro и встаёт ровно в размер его корпуса. Внутрь неё ставится обычный M.2 NVMe-накопитель (есть версия без диска, а есть сразу с SSD до 4 ТБ), и я поставил туда Samsung 990 Pro, который отлично работает. Ну и до кнопки питания, которую Mac mini прячет, с доком добраться проще.

А ещё док выручает с портами: спереди USB-C и три USB-A, рядом слоты под SD и microSD, которые работают одновременно, а сзади HDMI, гигабитный Ethernet и USB-C с зарядкой на 100 Вт. Все порты у меня выдают заявленную скорость, а сам мини теперь аккуратно прячется за монитором. Единственное, о чём стоит помнить: скорость тут до 10 Гбит/с, так что для хранения это отлично, а вот для тяжёлой работы с видео понадобится кое-что побыстрее.

Цена: 4 300 ₽

Купить док

Корпус Acasis для SSD на Thunderbolt 5: рабочий диск, который не тормозит

Это то самое «побыстрее». Корпус Acasis TB501 Pro — алюминиевая коробочка с рёбрами-радиатором, в которую вставляешь M.2 NVMe-диск до 8 ТБ, и получаешь внешний накопитель, на котором можно работать, а не только хранить файлы. На Thunderbolt 5 или USB4 v2 он выдаёт до 80 Гбит/с, это 5000–6000 МБ/с, но на базовом Mac mini Thunderbolt 4, так что там будет помедленнее, но всё равно в разы быстрее, чем через обычный USB. Открывается корпус без инструментов, диск ставится нажатием, только учтите, что SATA-накопители сюда не подходят.

С Samsung 990 Pro он у меня работает отлично, температура диска держится в районе 50–60 градусов, а вентилятор включается, только когда нужно. Главное, что диск ни разу не отвалился, а с прошлым корпусом на USB 3.2 это случалось регулярно. Правда, комплектный кабель резал скорость даже до уровня Thunderbolt 4, и всё встало на свои места только с кабелем Apple. Чехол для переноски в комплекте так себе и ещё и странно пахнет, а своей программы, чтобы следить за температурой, у Acasis нет, так что приходится ставить стороннюю.

Цена: 11 850 ₽ с купоном

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Колонки Edifier R2750DB MKII, потому что встроенный динамик годится для уведомлений

Встроенный динамик у Mac mini есть, но годится он разве что для звука уведомлений, поэтому в список попали и колонки Edifier R2750DB MKII. Это трёхполосная пара со встроенным усилителем на 144 Вт: отдельный басовый динамик на 7 дюймов, среднечастотник и шёлковый твитер, и разница с маленькими колонками колоссальная. Здоровые они, кстати, тоже очень, я думал, будут меньше, а уже на 20 из 60 по громкости качают так, что выше поднимать не хочется.

Подключать можно что угодно: HDMI eARC, оптика, коаксиал, линейный вход, к которому я и подключил Mac, и Bluetooth 6.0 сразу с двумя устройствами (правда, LDAC работает только с Android). Есть пульт, ручки баса и высоких на корпусе и выход на сабвуфер, но он довольно тихий, а на одном динамике у меня виден след клея. Доставка только курьером, и это ещё пара тысяч сверху. По чеку весь список вышел примерно в 82 тысячи, и это ещё без SSD для дока и корпуса: в коробках их нет. Похожие находки, только подешевле, я выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX, а в комментариях напишите, во сколько вам обошёлся ваш «дешёвый» Mac.

Цена: 22 350 ₽ с купоном

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