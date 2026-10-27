Что подарить самым близким недорого — 10 вещей для друзей, родителей и даже тёщи

Каждый год одно и то же. До праздников две недели, а в голове пусто. Носки уже дарил, шоколадки съедят и забудут, а сертификат выглядит так, будто вы сдались. Я долго мучился, пока не нашёл свою схему. Теперь у меня есть список вещей, которые дарю всем подряд: другу, бате, коллегам и даже тёще. Ни разу не промахнулся, а пару раз меня потом просили заказать такое же. Недавно я собирал вещи для работы из дома, теперь очередь подарков. Все они здесь. Спойлерить не буду, скажу одно: половина выглядит дороже, чем стоит.



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Браслет, который подойдёт вообще всем

Если не знаете, что подарить, начните с этого. Xiaomi Mi Band 10 Pro я дарил сестре, и через неделю она уже хвасталась шагами в семейном чате. Браслет лёгкий, на руке почти не ощущается. Тот самый случай, когда подарок не уходит в ящик.

Он считает шаги, следит за сном и пульсом, показывает уведомления и не требует зарядки каждый вечер. И главное, стоит он недорого. Подходит и маме, и другу-спортсмену, и тому, кто просто хочет меньше сидеть. Бюджет больше? Тогда смотрите на планшет: Apple как раз показала iPad mini с OLED-экраном.

Цена: 4588 ₽

Xiaomi Mi Band 10 Pro

Щётка, после которой батя полюбил чистить зубы

Это мой любимый случай. Батя долго отнекивался: зачем мне электрическая, я и обычной справляюсь. Подарил ему Oral-B D12 Vitality и забыл. Через месяц он сам рассказал, что зубы стали гладкими, как после стоматолога, и к обычной щётке он больше не вернётся. Вот это я понимаю, эффект!

Щётка простая, без кучи режимов и приложений. Зарядил, почистил, поставил обратно. Никакой магии. Работает годами, и ухаживать за ней не нужно. Меняйте только насадки, и всё. Отличный подарок для всех, кто следит за улыбкой, а особенно для тех, кто уверен, что электрическая щётка ему ни к чему.

Цена: 2179 ₽

Oral-B D12 Vitality

Кофеварка, которая помещается в рюкзак

Мой друг без кофе не человек. Дома у него кофемашина, но стоит выехать за город, начинается ломка и поиски кофейни. Поэтому на день рождения я вручил ему Wacaco Minipresso NS2. Реакция была как у ребёнка, которому подарили приставку! Сам потом пожалел, что не взял вторую себе.

Это ручная кофеварка размером с термос. Вставляете капсулу Nespresso, наливаете горячую воду, качаете поршень, и через минуту у вас эспрессо с пенкой. Управление простое, разберётся любой. Работает без розетки, хоть в машине, хоть в походе. И на кофейнях сэкономите прилично. Друг теперь берёт её даже в командировки.

Цена: 5083 ₽

Wacaco Minipresso NS2

Чехол для ноутбука, который понравится не всем

Тут честно предупрежу сразу. Этот чехол из искусственной кожи с крокодиловым узором выглядит как дорогое портмоне из бутика. Коллега, которой я его подарил, сначала решила, что я потратил половину зарплаты. Я не стал её разубеждать. Тот самый люкс, только без люксового ценника.

Но вкус у всех разный, и дерзкий принт понравится далеко не каждому. Если сомневаетесь, лучше уточните заранее, какой стиль нравится человеку. Дарите тому, кто любит выделяться. В таком чехле MacBook защищён от царапин и мелких ударов, а в рюкзаке больше не болтается голым. Стильно и практично.

Цена: от 955 ₽

Чехол для ноутбука

Пылесос для тех, кто живёт в машине

Мой приятель ездит на работу через весь город и фактически живёт в машине. Крошки, песок, шерсть от собаки, всё это годами копилось в щелях между сиденьями. Подарил ему автомобильный пылесос MIJIA, и в первый же вечер он вычистил салон до блеска. Прислал мне фото и подписал: «Как новая».

Мощность всасывания тут 21 кПа, а это серьёзно для такого малыша. В комплекте насадки, которые пролезают туда, куда обычный пылесос не дотянется. Работает от аккумулятора, провода не путаются. Порядок за пять минут, без лишней возни. Дома его тоже удобно брать, чтобы собрать крошки со стола.

Цена: 4700 ₽ (платная доставка)

Пылесос MIJIA

Дрель, которая нужна в каждом доме

С каких пор инструменты дарить не модно? Когда мой брат въехал в новую квартиру, я не стал думать про вазы и рамки. Вручил ему аккумуляторную дрель PATUOPRO. Через неделю он повесил полки, собрал шкаф и прикрутил карнизы. Сказал, что это лучший подарок на новоселье!

Дрель лёгкая, без провода, удобно лежит в руке. Заряда хватает на кучу мелких дел. Подойдёт и тем, кто затеял ремонт, и тем, у кого инструмента дома просто нет. Соседей больше просить не приходится. Такая вещь точно не пролежит без дела. Рано или поздно в хозяйстве она понадобится каждому.

Цена: 1450 ₽ (платная доставка)

Дрель PATUOPRO

Трекер, который влезает в кошелёк

У меня есть знакомая, которая теряет всё. Ключи, кошелёк, сумку, однажды даже чемодан в аэропорту. Подарил ей UGREEN Finder Slim, и вот это был восторг! Наконец-то вещи перестали исчезать бесследно. Теперь она проверяет всё через телефон и только смеётся над старыми историями.

По сути это тот же AirTag, только в виде тонкой карточки. Она влезает в любой кошелёк или визитницу, и её совсем не видно. Батарея встроенная, так что не нужно искать круглые таблетки. Это спасение для тех, кто всё теряет. Особенно перед поездками, когда нервы и так на пределе.

Цена: 1660 ₽

UGREEN Finder Slim

Наушники, в которых мой друг пишет музыку

Вот это прям кайф для меломанов. Edifier W820NB Plus я впервые услышал у друга, который пишет музыку дома. Он записывает в них треки и говорит, что за такие деньги лучше не найти. Я надел их на минуту и снимать уже не хотел.

Бас плотный и насыщенный, но не забивает остальное. Звук чистый, без хрипов, вне зависимости от жанра. Шумоподавление отрезает метро, офис и соседа с перфоратором. Сидят мягко, голову не давят. Стоят при этом недорого, что особенно приятно. Дарите тому, кто без музыки не живёт. Отличный выбор и для поездок.

Цена: 3520 ₽

Edifier W820NB Plus

Массажёр, который растопил сердце зануды

У каждого есть такой знакомый. Вечно ворчит, всё ему не так, и подарки он принимает с лицом «ну ладно». Мой коллега именно такой. А потом я подарил ему массажёр для шеи в виде подушки. Через пару дней он написал, что сидит с ним каждый вечер, и попросил ещё один для жены.

Всё очень просто: положили под шею, включили и расслабились. Массажёр разминает затёкшие мышцы после целого дня за компьютером. В эпоху офисов и кресел это почти необходимость. Даже самый занудный будет рад. Подходит маме, папе, коллеге, кому угодно, кто много сидит.

Цена: 1590 ₽

Массажёр для шеи

Подушки, о которых все забывают

Вопрос на засыпку: когда вы последний раз меняли подушку? Вот и мои родители не смогли вспомнить. Оказалось, их подушкам больше десяти лет. Я молча привёз комплект Vensalio Classic, и через неделю мама позвонила сказать, что впервые за долгое время выспалась. Папа, кстати, тоже не жаловался.

Подушки мягкие и качественные, приятные на ощупь. Спишь как младенец, а утром шея не ноет. Мало кто меняет подушки вовремя, поэтому с таким подарком попадёте точно в цель. И это точно лучше, чем деньги на карту, тем более что банки собираются отклонять переводы с заражённых телефонов.

Цена: 1500 ₽

Подушки Vensalio Classic

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