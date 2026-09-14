iOS 27 вышла для всех: обзор новых функций, исправленные ошибки, как обновиться

Свершилось: Apple выпустила iOS 27, и обновление уже раздаётся на Айфоны по всему миру. Это самый заметный релиз года: обновлённый Siri на базе Apple Intelligence, десятки улучшений в системных приложениях и обещанное ускорение работы. Перед тем как жать «Загрузить и установить», стоит подготовить Айфон к установке и понять, что именно вас ждёт. Ниже разберём всё самое важное об обновлении: новые функции, исправления, автономность, совместимые модели и порядок установки. А в конце честно ответим, стоит ли обновляться сейчас или лучше повременить.



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Что нового в iOS 27

Главное обновление года получилось насыщенным: Apple насчитала больше 250 изменений. В первую очередь, интересна новая Siri на базе Apple Intelligence: ассистент стал сообразительнее, лучше держит контекст разговора и справляется с более сложными просьбами. Apple долго тестировала новую функцию, вот только для Китая и стран ЕС она не будет доступна. Инструкция по активации Siri в России уже есть. А вот другие изменения, которые заметят почти все.

Расширенный Apple Intelligence: улучшенные инструменты для текста и генерация картинок через приватное облако (у самых тяжёлых функций есть дневные лимиты).

Safari группирует вкладки по темам, следит за изменениями на страницах и собирает расширения по обычному текстовому описанию.

В «Фото» появился инструмент Spatial Reframing и доработанный «Ластик» для удаления лишнего с кадра.

Приложение «Здоровье» получило переработанный дизайн, а в «Камере» можно настроить элементы управления под себя.

Функция iPhone Handoff переносит один номер сразу на два Айфона (нужна поддержка оператора, и у части операторов это платно).

CarPlay научился показывать видео на экране совместимых автомобилей, а родительский контроль стал строже.

Пара функций к старту не успела. По данным MacRumors, подсказки в «Сообщениях» и автоматическое исправление скомпрометированных паролей включат позже, ближе к версии 27.1. Так что часть возможностей появится не сразу. Кстати, обновить стоит и экран блокировки: мы собрали четыре новые настройки экрана блокировки, которые лучше включить сразу.

Что исправили и стало быстрее

Мажорные обновления ценны не только новыми функциями. iOS 27 закрывает ворох накопившихся ошибок из цикла 26.x и приносит оптимизации, которые ускоряют систему. Apple обещает более отзывчивый интерфейс и плавные анимации даже на возрастных моделях.

Приятный бонус: свежая система нередко даёт второе дыхание старым Айфонам. Мы отдельно проверили, ускоряет ли iOS 27 старенький iPhone 11 Pro Max, и результат вышел любопытным. Плюс в обновлении традиционно много правок безопасности: ради одной только защиты обновиться уже стоит.

Как Айфон держит заряд после обновления

Первое, что все проверяют после установки: не начал ли Айфон стремительно разряжаться. Спокойно, в первые день-два это нормально. Система переиндексирует файлы, синхронизирует данные и настраивает функции Apple Intelligence, поэтому батарея тает быстрее обычного, а корпус может теплеть. Apple подтверждает, что это ожидаемо, а в разделе «Аккумулятор» даже появляется пометка о фоновых задачах после обновления.

Мы сами проверяли iOS 27 на iPhone 17: первые сутки автономность проседала, затем выровнялась. Отзывы в сети разнятся, кому-то заряда хватает с первого дня. Поэтому подождите пару дней и оцените заново, прежде чем винить обновление. А на переходный период выручит режим энергосбережения.

Тем не менее, совсем откладывать зарядку в сторону не рекомендуем. Хороший адаптер с быстрой зарядкой, которая позволит восполнить ресурс АКБ за полчаса, явно пригодится в первые месяцы, ведь энергопотребление явно будет шалить.

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Какие Айфоны обновятся и как установить

С совместимостью Apple снова щедра: обновление ставится на iPhone 11 и все модели новее, включая iPhone SE 2-го поколения и позже. В целом, для обновления можно даже не покупать новый телефон, хотя на нем апдейт будет работать лучше.

iPhone Air

iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max

iPhone SE 2-го и 3-го поколения

А вот часть умных функций требует более свежего железа. Так, Siri AI работает начиная с iPhone 15 Pro, а тонкая настройка голоса ассистента доступна только на iPhone 17 Pro, iPhone Air и новее. Поэтому, если вы не готовы предзаказывать iPhone 18 Pro, можно взять прошлогодний 17 Pro по выгодной цене:

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Стоит ли обновляться сейчас или подождать

Универсального ответа нет, всё зависит от того, как вы пользуетесь смартфоном. Если под рукой второй Айфон или вы любите свежие функции, ставьте смело: релизная сборка стабильнее летних бет. Если же смартфон рабочий и единственный, спешить необязательно. Многие предпочитают дождаться первой версии с исправлениями, например 27.0.1 или 27.1.

Мы уже делились личным опытом, когда лучше обновлять Айфон, и вывод простой: паниковать и бежать за обновлением в первый час не нужно. Тем более пара функций всё равно подъедет позже, а сторонним приложениям нужно время на совместимость. Поэтому обновляться прямо в день релиза никто не заставляет. Готовы к новому Siri и десяткам улучшений, обновляйтесь. Хотите стабильности, дайте iOS 27 пару недель.

Сама установка занимает несколько минут. Порядок такой:

Подключите Айфон к Wi-Fi и поставьте на зарядку. Сделайте свежую резервную копию в iCloud или на компьютере. Откройте «Настройки», зайдите в «Основные» и выберите «Обновление ПО». Нажмите «Загрузить и установить» и дождитесь перезагрузки.

Не забудьте зарядить телефон перед обновлением, чтобы заряд не кончился во время установки. А если к мажорному обновлению вы пока не готовы, из того же меню можно поставить свежую iOS 26.6.2 с исправлениями.