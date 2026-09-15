Сбой обновления ПО при установке iOS 27: как обновиться без ошибки

Вы открыли настройки, нажали «Загрузить и установить», приготовились к новой iOS 27, а вместо прогресс-бара получили окно «Сбой обновления ПО» с сухой строчкой про ошибку загрузки. Обновление то виснет на «Обновление запрошено», то срывается на середине, и повторное нажатие ничего не меняет. Ситуация раздражает, но почти всегда лечится за пару минут. Ниже разберу, откуда берется этот сбой в первые дни после релиза и что с ним делать по шагам, от простого переподключения к сети до обновления через компьютер.



Что означает сбой обновления ПО при установке iOS 27

Сообщение звучит грозно, но на деле это просто прерванная загрузка. iPhone не смог докачать файл прошивки и честно об этом сказал. iOS 27 только что вышла для всех, и в первые сутки после релиза за апдейтом одновременно ломятся десятки миллионов человек по всему миру. Если вы еще колеблетесь, стоит ли вообще торопиться, посмотрите все новые функции iOS 27 и решите, за чем гонитесь. Пока же серверы Apple захлебываются, скорость падает, а часть запросов отваливается по таймауту.

Причин у ошибки несколько, и почти все бытовые. Это перегруженные серверы Apple в день релиза, нестабильный Wi-Fi, нехватка свободного места, сбитые дата и время или битый файл обновления, который застрял в памяти. Ни одна из них не говорит о поломке самого айфона. Так что паниковать рано: дальше идем от самой частой причины к самой редкой и по очереди отсекаем варианты.

Подождите и повторите попытку чуть позже

Если ошибка выскочила в день выхода iOS 27 или на следующий день, дело почти наверняка не в вашем телефоне, а в серверах Apple. В час пик обновление физически не может докачаться, сколько по кнопке ни жми. Самое разумное — выдохнуть и вернуться к апдейту позже. Пока ждете, можно почитать, что вырезали из iOS 27, чтобы не искать потом функции, которых в финальной сборке нет.

Нажмите «Закрыть» в окне ошибки и не дергайте обновление хотя бы 15-30 минут. Лучшее время для загрузки — поздний вечер, ночь или раннее утро, когда нагрузка на серверы спадает. Через несколько часов снова зайдите в «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО» и запустите загрузку заново.

Часто одного этого хватает. Хотите первыми узнавать про новые прошивки и их подводные камни? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем каждый апдейт по горячим следам.

Переподключитесь к Wi-Fi или смените сеть

Крупные обновления iOS качаются гигабайтами, и любой микросбой в сети рвет загрузку. На скриншоте выше видно слабый сигнал связи, а это первый звоночек. Прежде чем грешить на Apple, стоит убедиться, что проблема не на вашей стороне. Проще всего переподключиться к сети и заодно перезагрузить роутер.

Откройте «Пункт управления» и выключите Wi-Fi, подождите 10 секунд и включите обратно. Если не помогло, зайдите в «Настройки» — «Wi-Fi», нажмите на свою сеть, выберите «Забыть эту сеть» и подключитесь заново, введя пароль. Перезагрузите роутер: выдерните его из розетки на 30 секунд и включите снова. Попробуйте другую сеть — рабочую, домашнюю или раздачу интернета с другого телефона.

Стабильное соединение решает больше половины подобных сбоев. Если Wi-Fi откровенно слабый, лучше подойти ближе к роутеру или временно сменить сеть Wi-Fi на более быструю.

Перезагрузите iPhone

За долгую работу без выключения в системе накапливаются временные сбои, и служба обновления начинает капризничать. Обычная перезагрузка iPhone сбрасывает эти зависшие процессы и часто оживляет загрузку прошивки.

Откройте пункт управления и нажмите на иконку выключения в правом верхнем углу экрана. Перетяните ползунок вправо и подождите примерно 30 секунд, пока телефон полностью выключится. Зажмите боковую кнопку, пока не появится логотип Apple.

Если экран завис намертво и ползунок не появляется, сделайте принудительную перезагрузку: коротко нажмите «Громкость плюс», затем «Громкость минус», после чего зажмите боковую кнопку до логотипа.

Освободите место в памяти

Для установки iOS 27 телефону нужен запас свободного пространства, причем заметно больше, чем весит сам файл обновления. Если места впритык, загрузка просто не стартует или срывается на финише. Проверить и подчистить память — минутное дело. А если вы только планируете апдейт, загляните в отдельную инструкцию, как подготовить iPhone к обновлению, там и про место, и про резервную копию.

Откройте «Настройки» — «Основные» — «Хранилище iPhone» и посмотрите, сколько гигабайт свободно. Держите в запасе хотя бы 15-20 ГБ: системе нужно место и под сам файл, и под распаковку. Удалите тяжелые видео, ненужные приложения и кэш, а часть фото и роликов выгрузите в iCloud или на компьютер.

Когда телефону не хватает свободного места, никакие переподключения к сети не спасут. Сначала расчистите память, потом возвращайтесь к загрузке.

Удалите загруженное обновление и скачайте заново

Иногда файл прошивки скачивается частично и ломается. Телефон видит недокачанное обновление, пытается его продолжить и снова упирается в ошибку. Лечится это удалением битого файла и чистой повторной загрузкой.

Зайдите в «Настройки» — «Основные» — «Хранилище iPhone». Пролистайте список приложений и найдите строку с обновлением iOS 27. Нажмите на нее и выберите «Удалить обновление». Вернитесь в «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО» и запустите загрузку с нуля.

Свежий файл почти всегда скачивается без сбоев. Не получается обновиться и после удаления? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе добьем проблему.

Проверьте дату, время и регион

Неочевидная, но реальная причина сбоя — сбитые дата и время. Серверы Apple сверяют их при загрузке, и если на телефоне стоит неправильное число, обновление может отвалиться без внятного объяснения. Особенно часто это вылезает после смены SIM-карты или поездки в другой часовой пояс.

Откройте «Настройки» — «Основные» — «Дата и время». Включите переключатель «Автоматически». Убедитесь, что часовой пояс определился правильно, а год и число совпадают с реальными.

Автоматическая дата и время убирают рассинхрон с серверами, и загрузка перестает срываться на ровном месте.

Сбросьте настройки сети

Если Wi-Fi упорно рвет загрузку, а другие способы не помогли, стоит откатить сетевые параметры к заводским. Сброс настроек сети чистит кривые записи о точках доступа, DNS и VPN, из-за которых телефон может некорректно тянуть файл. Учтите: заодно сотрутся сохраненные пароли от Wi-Fi, так что держите их под рукой.

Откройте «Настройки» — «Основные» — «Перенос или сброс iPhone» — «Сбросить». Выберите «Сбросить настройки сети». Введите код-пароль и подтвердите сброс. Заново подключитесь к своей сети Wi-Fi и повторите загрузку iOS 27.

Личные данные, фото и приложения при этом остаются на месте — обнуляются только сетевые настройки.

Обновитесь через компьютер

Когда телефон наотрез отказывается качать прошивку по воздуху, выручает обновление через компьютер. Кабельное соединение стабильнее любого Wi-Fi, а сам файл в этом случае тянет уже не iPhone, а Mac или ПК. Способ надежный и данные не трогает, если не путать «Обновить» с «Восстановить».

Подключите iPhone к компьютеру оригинальным или качественным кабелем. На Mac с современной macOS откройте Finder, на Windows или старом Mac — приложение iTunes. Выберите свой iPhone в боковой панели и нажмите «Обновить». Дождитесь, пока компьютер сам скачает и установит iOS 27.

Именно обновление через Finder чаще всего добивает те случаи, когда по воздуху ничего не выходит. Хороший кабель, к слову, можно урвать за копейки на распродаже — такие находки я складываю в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Если же не помогло вообще ничего, а телефон при этом старый, дело может быть в том, что модель уже не поддерживает iOS 27 — тогда обновление просто не придет, и это нормально.