Что нового в HomePod с iOS 27: AutoMix и поддержка старых моделей

Apple продолжает развивать музыкальную экосистему: вместе с iOS 27 компания добавила поддержку AutoMix для умных колонок. Теперь алгоритмы Apple Music сводят треки прямо на HomePod, и транслировать звук со смартфона больше не нужно. Я уже разобрался, стоит ли обновлять iPhone на iOS 27 , а теперь дошла очередь и до фирменных колонок Apple.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Что такое AutoMix в Apple Music и как он сводит песни

В стриминговом сервисе Apple функция AutoMix появилась раньше: она анализирует ритм и тональность композиций, чтобы плавно переходить от одной песни к другой. В отличие от обычного затухания звука, которое называют кроссфейдом, умный алгоритм создаёт эффект непрерывного музыкального сета. Песни не просто сменяют друг друга, а соединяются так, будто их специально свёл диджей.

В свежей версии операционной системы разработчики заметно прокачали эту систему. Алгоритмы научились создавать новые типы переходов, поэтому музыкальные подборки звучат как единый микс без неловких пауз. Технология опирается на машинное обучение: она подбирает точки склейки треков так, чтобы темп и эмоциональная окраска плавно перетекали из одной композиции в другую. На практике это слышно сразу: вместо привычной паузы между песнями вы получаете мягкий перетекающий звук, и плейлист перестаёт распадаться на отдельные куски.

Любопытно, что AutoMix работает не только с танцевальной музыкой. Система одинаково аккуратно соединяет и спокойные треки, и энергичные композиции, подстраивая длину перехода под характер каждой песни. Если вам интересны другие полезные функции iOS 27, мы собрали их в отдельном материале. Раньше всё это было доступно только при прослушивании музыки на iPhone, iPad или Mac. Многим казалось странным, что фирменная колонка Apple не умеет того, что давно работает на телефоне. Теперь же владельцы HomePod оценят интеллектуальные переходы напрямую на своих колонках.

Как AutoMix изменит прослушивание музыки на HomePod

До выхода HomePod Software 27 владельцы колонок могли довольствоваться только базовым кроссфейдом. Полноценный AutoMix на устройстве не работал. Единственным способом обойти ограничение была трансляция музыки с iPhone через AirPlay, и то лишь при условии, что сведение треков включено в настройках смартфона.

С осенним апдейтом умные колонки начнут обрабатывать переходы самостоятельно. Это значит, что вы сможете просто попросить Siri включить любимый плейлист, и музыка заиграет плавно без обязательной привязки к телефону. Представьте вечеринку или спокойный ужин: колонка сама держит настроение, а вам не нужно подходить к ней и руками переключать треки. Кстати, часть таких удобств давно знакома владельцам Android, и iOS постепенно догоняет конкурентов.

Особенно ощутимым улучшение окажется для тех, кто слушает музыку через HomePod как через основную колонку дома. Больше не придётся держать смартфон под рукой или переживать из-за разряженной батареи, ведь колонка справится с непрерывным воспроизведением полностью автономно. Хотите узнать про возможности iOS 27 ещё больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем все важные обновления.

Какие HomePod получат HomePod Software 27

Самым приятным открытием в бета-версии HomePod Software 27 стала совместимость со старыми устройствами. Независимые источники подтвердили, что апдейт без проблем устанавливается даже на самую первую модель умной колонки.

Это редкий пример того, как Apple продолжает поддерживать технику, которую давно сняла с производства. Многие производители ограничивают обновления парой лет, а тут колонка восьмилетней давности получает свежие алгоритмы как ни в чём не бывало. Для нас, пользователей, это означает заметную экономию: новые возможности приходят бесплатно через обычное обновление прошивки. Любопытно сравнить, как сильно изменилась система за год, ведь даже спустя поколение Apple не забывает про старые устройства.

Релиз оригинального HomePod состоялся ещё в 2018 году, а в 2021-м Apple официально сняла устройство с производства. Тем не менее владельцы первых колонок получат поддержку новых алгоритмов наравне с обладателями современных версий HomePod и HomePod mini. Не получается настроить колонку или остались вопросы по обновлению? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам обязательно помогут.

Публичный релиз iOS 27 и обновления для колонок состоится осенью 2026 года. Если вы активно слушаете музыку через сервисы Apple и любите непрерывные плейлисты, этот апдейт сделает повседневное прослушивание заметно приятнее. Покупать новую колонку ради умных переходов точно не придётся: компания доказала, что её аудиотехника сохраняет актуальность долгие годы.