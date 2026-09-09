iOS 27 RC вышла после презентации iPhone Duo. Обновление выпустят для всех 14 сентября

Apple закрыла сентябрьскую презентацию, показала iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а сразу после эфира выложила iOS 27 Release Candidate. Это финальная предрелизная сборка, которая почти наверняка и станет той самой публичной версией. До релиза для всех остаются считанные дни, так что самое время разобраться, что система привезёт в итоге, кому стоит ставить RC уже сейчас и когда обновление доедет до обычных пользователей. Если вы ещё не поставили свежую iOS 26.6.2 перед переходом на iOS 27, сделайте это заранее: она чинит ошибку с загрузкой прошивки по сотовой сети, которая иначе может испортить всё удовольствие в день релиза.



ПОДПИШИСЬ НА СУНДУК АЛИ-БАБЫ В МАКСЕ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ РАНЬШЕ ВСЕХ

Полный список функций для Айфона

RC не привозит ничего сверх того, что Apple обкатывала всё лето, зато удобно собрать в одном месте всё, что накопилось за бета-цикл. По ходу тестирования мы подробно разбирали новые функции по бета-версиям, а вот как выглядит итоговый набор.

Siri AI — полностью переработанный ассистент на Apple Intelligence. Он ведёт живой диалог, держит в голове контекст разговора, видит, что у вас на экране, и подтягивает данные из «Сообщений», «Почты» и других приложений, чтобы выполнять многошаговые задачи. По логике это ближе к чат-боту вроде ChatGPT, чем к прежней Siri.

— полностью переработанный ассистент на Apple Intelligence. Он ведёт живой диалог, держит в голове контекст разговора, видит, что у вас на экране, и подтягивает данные из «Сообщений», «Почты» и других приложений, чтобы выполнять многошаговые задачи. По логике это ближе к чат-боту вроде ChatGPT, чем к прежней Siri. Отдельное приложение Siri , где хранится вся история переписки с ассистентом.

, где хранится вся история переписки с ассистентом. Write with Siri : генерация и правка текста доступны во всей системе, а не только внутри отдельных программ.

: генерация и правка текста доступны во всей системе, а не только внутри отдельных программ. Визуальный интеллект переехал в приложение «Камера» и получил режим Siri . Наводите камеру на объект и спрашиваете, что перед вами.

. Наводите камеру на объект и спрашиваете, что перед вами. Новые возможности Apple Intelligence в приложениях: «Фото», Safari, «Команды», Wallet и «Пароли».

Инструменты письма научились генерировать картинки через приватное облако . У функции есть суточный лимит, платные тарифы iCloud+ (кроме 50 ГБ) дают запас побольше.

. У функции есть суточный лимит, платные тарифы iCloud+ (кроме 50 ГБ) дают запас побольше. Настраиваемые голоса Siri , но только на iPhone 17 Pro и iPhone Air.

, но только на iPhone 17 Pro и iPhone Air. Дизайн Liquid Glass доработали и добавили ползунок насыщенности эффекта , чтобы прозрачность не мешала читать текст.

, чтобы прозрачность не мешала читать текст. iPhone Handoff : один номер на двух Айфонах с возможностью переключаться между устройствами, не теряя связь.

: один номер на двух Айфонах с возможностью переключаться между устройствами, не теряя связь. Call Context в приложении «Телефон» и Dual Capture в FaceTime (запись сразу с двух камер).

в приложении «Телефон» и в FaceTime (запись сразу с двух камер). Родительский контроль стал строже: система распознаёт сцены насилия и жестокие кадры в «Сообщениях» и FaceTime, предупреждает ребёнка и может прервать показ.

в «Сообщениях» и FaceTime, предупреждает ребёнка и может прервать показ. Ускорение работы по всем фронтам: быстрее запускаются приложения , шустрее AirDrop, отзывчивее клавиатура и поиск, плавнее переключение между Wi-Fi и сотовой сетью. Это заметят даже владельцы старых моделей.

, шустрее AirDrop, отзывчивее клавиатура и поиск, плавнее переключение между Wi-Fi и сотовой сетью. Это заметят даже владельцы старых моделей. В приложении «Дом» записи с камер обрабатываются прямо на устройстве, а систему можно попросить найти нужный момент на видео. Здесь понадобится iCloud+ от 2 ТБ .

. Новые функции камеры для iPhone 18 Pro: в коде беты нашли сразу пять нововведений.

нововведений. Улучшенная диктовка: локальная модель точнее распознаёт речь и аккуратнее расставляет знаки препинания.

Больше восьми новых функций CarPlay и отдельный пакет возможностей для людей с особыми потребностями.

и отдельный пакет возможностей для людей с особыми потребностями. В «Здоровье» появились зоны пульса и мощности для велотренировок и показатели репродуктивного здоровья.

для велотренировок и показатели репродуктивного здоровья. Поддержка геймпада PlayStation Access и обновлённая иконка заряда батареи.

Имейте в виду, что Siri AI Apple запускает как англоязычную бету позже в 2026 году, на старте её не будет в Евросоюзе и Китае, а часть возможностей Apple Intelligence требует минимум iPhone 15 Pro. На iPhone 11, 12, 13 и 14 останутся дизайн, ускорение системы и обычные улучшения приложений без самого умного ИИ.

УЖЕ ОБНОВИЛИСЬ НА RC? ПОДЕЛИТЕСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ В НАШЕМ ЧАТЕ В МАКС

Как установить iOS 27 RC на Айфон

Release candidate доступен двум группам: зарегистрированным разработчикам и участникам публичного бета-теста. Если у вас на Айфоне уже стоял бета-профиль iOS 27, сборка сама появится в обновлениях. Если нет, бесплатный бета-профиль оформляется на сайте Apple, а дальше всё делается прямо со смартфона.

Откройте «Настройки». Зайдите в раздел «Основные». Выберите «Обновление ПО», при необходимости загляните в «Бета-обновления» и убедитесь, что выбран нужный канал. Дождитесь, пока сборка подтянется в списке, и запустите установку.

Пока идёт установка, Айфон лучше не трогать: поставьте его на зарядку, подключитесь к стабильному Wi-Fi и дайте процессу спокойно завершиться. И держите в уме, что первые дни после крупного обновления смартфон может разряжаться заметнее обычного, пока система перестраивает индексы и фоновые задачи.

Обновляться на RC сейчас или подождать релиза

RC хорош тем, что это фактически финальная система: она стабильнее любой летней беты и по ощущениям почти не отличается от того, что получат все 14 сентября. Если под рукой есть запасной аппарат или вы разработчик, ставить смысл есть: успеете проверить свои приложения и привыкнуть к новой Siri до массового релиза.

А вот если Айфон у вас единственный, я бы не торопился и подождал буквально несколько дней до публичной версии. Разница в возможностях будет нулевой, зато риск словить мелкую неприятность на предрелизной сборке всё же выше. Мы уже проверили iOS 27 на iPhone 17: замерили скорость работы и автономность, так что по реальному поведению системы можно сориентироваться заранее.

Отдельная история — старые модели. Многие боятся, что новая система замедлит телефон, но здесь всё как раз наоборот. Мы проверяли, ускоряет ли iOS 27 старый iPhone 11 Pro Max, и результат приятно удивил.

ПОДЕЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ПРЕЗЕНТАЦИИ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТЕ

Дату Apple назвала прямо на презентации: публичная iOS 27 выходит в понедельник, 14 сентября. Обновление бесплатное и приходит всем, у кого iPhone 11 или модель новее, ближе к старту продаж новых Айфонов. Часть функций может появиться не во всех странах и не на всех языках сразу, это Apple тоже отметила. И не забудьте про наш подробный разбор, когда лучше всего обновлять Айфон и качать iOS 27: там честный ответ по поводу обновления.