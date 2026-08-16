Почему для обновления iOS нужно больше памяти, чем весит сама прошивка

Когда система пишет, что для установки iOS нужно, скажем, 12 ГБ, а сам файл обновления весит гигабайтов шесть, это не ошибка и не жадность Apple. Прошивка приезжает на iPhone в сжатом виде, и телефону нужно место, чтобы ее распаковать, проверить и собрать новую систему рядом со старой, поэтому свободного пространства требуется примерно вдвое больше размера скачиваемого архива. Кстати, недавно мы разбирали, когда лучше обновляться на iOS 27, а сегодня поговорим о том, куда девается память в момент установки и сколько ее держать про запас.



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Куда исчезает память во время установки

Начнем с простого. Файл, который iPhone скачивает через настройки, это упакованный архив. Внутри лежат системные компоненты, драйверы под конкретную модель, графика в высоком разрешении, а на новых айфонах еще и модели для Apple Intelligence. Все это сжато, чтобы качать было быстрее и трафика уходило меньше. Но установить сжатый архив нельзя — его сначала надо развернуть. Именно на распаковку и уходит первая порция свободного места сверх размера самого файла.

Дальше начинается самое интересное. iOS не стирает старую систему, чтобы поставить новую на ее место. Вместо этого телефон какое-то время держит обе системы одновременно: старую, из которой вы обновляетесь, и новую, которую собирает. Плюс рабочая область, куда пишутся временные файлы. Эти три вещи существуют параллельно, и как раз в этот момент нагрузка на память достигает пика.

Отсюда и берется знакомая ситуация, когда обновление скачалось, а на этапе «Подготовка обновления» телефон встает намертво и просит освободить место. Архив уже лежит на диске, а разворачивать его некуда. Если такое случилось, у нас есть подробный разбор, как освободить память на iPhone способами, о которых знают не все.

Что такое снапшот и зачем он нужен

Теперь про технологию, которая и объясняет всю эту двойную бухгалтерию с памятью. Файловая система на iPhone называется APFS, и у нее есть механизм снапшотов — моментальных снимков состояния системы.

Перед тем как накатить обновление, iOS делает снапшот текущей системы. Это страховка: если что-то пойдет не так, телефон откатится к сохраненному снимку и вернется ровно в то состояние, в котором был до начала установки. Ничего не потеряется, загрузка не превратится в кирпич. Хитрость в том, что в момент создания снапшот почти не занимает места — он просто фиксирует, где какие данные лежат прямо сейчас.

Место начинает расходоваться потом, по ходу установки. APFS работает по принципу copy-on-write: когда система меняет или удаляет данные, которые попали в снапшот, она не переписывает старые блоки поверх, а пишет новую версию в свободное место. Старое при этом сохраняется нетронутым, потому что снимок должен остаться целым. Чем больше система меняет во время обновления, тем больше старых данных накапливается рядом с новыми. Вот вам и второй источник аппетита к памяти.

Хорошая новость: когда установка успешно завершилась и телефон перезагрузился, снапшот и временные файлы удаляются автоматически, а занятое ими место возвращается вам. Ничего чистить руками не нужно. Если же вы, наоборот, хотите вернуться назад после неудачного апдейта, у нас есть инструкция, как откатиться с iOS 27 без потери данных, даже если резервной копии от прошлой версии не осталось.

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Сколько гигабайтов держать в запасе

Одной универсальной цифры тут нет, и с этого стоит начать. Размер обновления зависит от модели iPhone, от того, с какой версии вы обновляетесь, от региона и от способа установки. Два человека с одинаковыми айфонами вполне могут увидеть разные числа для одного и того же апдейта.

Если брать крупное ежегодное обновление вроде iOS 26, то по воздуху файл обычно весит в районе 5-8 ГБ при переходе с прошлой версии. А вот свободного места система попросит заметно больше. На практике для спокойной установки стоит держать 10-20 ГБ пустого пространства. Меньшие цифры — это лотерея: может проскочить, а может застрять на середине.

Отдельная история — переход через несколько версий разом. Если вы давно не обновлялись и прыгаете, например, с iOS 18 на актуальную ветку, файл будет крупнее, а запаса памяти нужно больше. То же касается айфонов, которые тянут Apple Intelligence: под них в прошивку кладут дополнительные модели, и это добавляет к весу лишние гигабайты.

Проверить точный размер именно для вашего телефона проще всего в самих настройках. Зайдите в «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО», и там будет указан конкретный вес пакета, предложенного вашему устройству. Это надежнее любых средних значений из интернета. А если системные данные разрослись и съедают место непонятно на что, посмотрите наш опыт, как очистить системные данные на iPhone с 17 до 1 ГБ.

Что делать, если места все равно не хватает

Первое и самое очевидное — навести порядок в хранилище. Откройте «Настройки» — «Основные» — «Хранилище iPhone» и посмотрите, что занимает больше всего. Обычно это видео в 4K, тяжелые игры и старые загрузки из стриминговых сервисов. Один ролик в высоком разрешении легко весит 1-2 ГБ, так что три-четыре таких файла уже освобождают нужный объем.

Полезный трюк — выгрузка приложений. В том же меню хранилища можно нажать на редко используемую игру и выбрать «Сгрузить приложение». Программа удалится, а ее данные и настройки останутся — после обновления вы вернете ее из App Store и продолжите с того же места. Так освобождается заметный кусок памяти без реальных потерь.

И еще одна ловушка, на которую попадаются постоянно. Удаленные фото и видео не освобождают место сразу — они лежат в альбоме «Недавно удаленные» около 30 дней. Пока вы не очистите эту корзину вручную, ни один мегабайт не вернется. Так что после удаления медиа обязательно зайдите в «Фото» — «Альбомы» — «Недавно удаленные» и сотрите все окончательно.

Если возиться с чисткой не хочется, есть обходной путь через компьютер. Установка через Finder на Mac или через приложение Apple Devices на Windows разворачивает пакет на компьютере, а не на телефоне. Это снимает часть требований к свободному месту на самом iPhone, потому что самые прожорливые этапы распаковки проходят не на нем. Иногда это быстрее, чем в сотый раз удалять по гигабайту и упираться в ту же ошибку. Кстати, даже минорные апдейты по типу iOS 26.6.1 лучше устанвливать через компьютер. Просто надежнее.

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