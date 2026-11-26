За последние несколько лет Apple неплохо поработала над экраном блокировки iPhone. Мы получили возможность менять часы, добавлять виджеты, настраивать кнопки быстрого доступа и даже устанавливать пространственные обои. Вот только одна из главных функций этого экрана практически не изменилась. Речь идет об уведомлениях, с которыми каждый владелец Айфона взаимодействует по несколько десятков раз в день. К счастью, в Apple наконец-то обратили на них внимание и, судя по всему, готовят достаточно серьезные изменения для следующей версии операционной системы.



Важное сообщение легко пропустить среди рекламы

Как сообщает MacRumors, в следующем году Apple планирует серьезно переработать систему уведомлений на iPhone. Каких-либо конкретных подробностей о реализации этой функции пока нет, однако достаточно попользоваться современным Айфоном, чтобы понять, в каком направлении компании следует двигаться.

Одной из главных проблем уведомлений на iPhone является их количество. Практически каждое приложение считает своим долгом несколько раз в день напомнить пользователю о своем существовании. Маркетплейсы рассказывают про очередную распродажу, банки предлагают оформить кредит, сервисы доставки присылают промокоды, а игры напоминают о необходимости забрать ежедневную награду. И среди всего этого необходимо каким-то образом не пропустить действительно важное сообщение.

Безусловно, уже сейчас можно настроить уведомления на Айфоне с помощью фокусирования и сводки по расписанию. Есть даже приоритетные уведомления на смартфонах с поддержкой Apple Intelligence. Вот только все эти инструменты не избавляют пользователя от необходимости разбираться с настройками отдельных приложений. Хотелось бы, чтобы в iOS 28 операционная система научилась гораздо лучше справляться с этой задачей без нашего участия. И для этого Apple даже не придется придумывать что-то принципиально новое. Когда появятся подробности о новых уведомлениях, расскажем о них в нашем канале в Telegram и в нашем канале в МАКС.

Пусть банк сообщает о списаниях и молчит о кредитах

Как бы ни хотелось поклонникам Apple признавать обратное, но в плане работы с уведомлениями Android уже достаточно давно опережает iOS. Например, в Android предусмотрены инструменты для разделения уведомлений по категориям и управления отдельными типами оповещений. Благодаря этому можно избавиться от значительной части рекламных сообщений, не лишившись при этом действительно важной информации.

Представьте, насколько удобнее было бы пользоваться Айфоном, если бы Центр уведомлений в iOS 28 получил несколько отдельных разделов:

важные сообщения и пропущенные звонки;

банковские операции и уведомления о безопасности;

информация о заказах и доставках;

новости и обновления социальных сетей;

рекламные предложения, скидки и акции.

В таком случае после нескольких часов без смартфона вам не пришлось бы пролистывать несколько десятков уведомлений в поисках нужного. Достаточно было бы открыть соответствующую категорию. Причем для рекламных предложений можно было бы вообще отключить отображение на экране блокировки, сохранив возможность ознакомиться с ними в любое удобное время. А если как раз ищете чехол или зарядку со скидкой, загляните в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Еще интереснее выглядит возможность отключать отдельные типы уведомлений внутри одного приложения на системном уровне. Допустим, вы хотите получать информацию о движении денег по банковской карте, но совершенно не заинтересованы в предложениях взять кредит. Сейчас многое зависит от того, предусмотрел ли разработчик приложения соответствующие настройки. На Android для подобных задач существуют каналы уведомлений, позволяющие гораздо точнее управлять оповещениями от приложений.

Было бы здорово, если бы Apple реализовала аналогичную возможность в iOS 28 и обязала разработчиков разделять уведомления по категориям. Тогда не пришлось бы выбирать между полным отключением оповещений от приложения и необходимостью регулярно видеть совершенно бесполезную рекламу. Причем подобное нововведение принесло бы пользу практически всем владельцам смартфонов Apple, независимо от установленных на них программ.

Случайное движение пальцем, и уведомление пропало

Есть еще одна функция Android, которую очень хочется увидеть на смартфонах Apple. Наверняка у каждого владельца Айфона хотя бы раз была ситуация, когда он случайно смахивал уведомление или нажимал на него, после чего оно исчезало. Причем прочитать его содержимое толком не удавалось, а найти соответствующую информацию внутри приложения получалось далеко не всегда.

На Android эта проблема решается с помощью истории уведомлений. На поддерживаемых смартфонах достаточно один раз активировать соответствующую функцию в настройках, и операционная система начнет сохранять поступающие оповещения. Например, на смартфонах Google Pixel можно посмотреть закрытые уведомления за последние 24 часа. Даже если вы случайно очистили всю шторку, информация из нее никуда сразу не денется. Если вы тоже случайно смахивали важные уведомления, расскажите об этом в чате AppleInsider.ru в Telegram или в нашем чате в МАКС.

Причем подобная возможность на Айфоне пригодилась бы в самых разных ситуациях:

случайно удалили уведомление о банковской операции;

не успели прочитать сообщение из мессенджера;

потеряли уведомление с промокодом на скидку;

не запомнили, какое приложение прислало важное оповещение;

очистили Центр уведомлений, не посмотрев его содержимое.

Самое интересное, что Apple даже не обязательно размещать историю непосредственно на экране блокировки. Для нее вполне можно выделить отдельный пункт в настройках уведомлений или добавить небольшую кнопку в самом Центре уведомлений. А для защиты конфиденциальной информации предусмотреть доступ к этому разделу только после идентификации пользователя с помощью Face ID или Touch ID.

В идеале хотелось бы еще получить возможность самостоятельно выбирать срок хранения уведомлений. Кому-то будет достаточно одних суток, а кто-то предпочтет иметь доступ к оповещениям за последнюю неделю. При этом пользователям необходимо оставить возможность исключать из истории отдельные приложения, чтобы в ней не сохранялись конфиденциальные сообщения и одноразовые коды.

Прочитал на Айфоне, а Айпад все еще напоминает

Еще более странно на фоне того, насколько хорошо взаимодействуют между собой устройства Apple, выглядит отсутствие полноценной синхронизации уведомлений между ними. Вы можете прочитать сообщение на Айфоне, а затем обнаружить оповещение о нем на экране блокировки Айпада. Особенно хорошо эта проблема знакома тем, кто пользуется планшетом не каждый день. Стоит взять его в руки после нескольких дней перерыва, как устройство может начать заваливать вас уведомлениями, большая часть которых уже давно потеряла свою актуальность.

Поэтому одним из самых полезных нововведений iOS 28 могла бы стать синхронизация уведомлений через iCloud. Причем речь идет не просто о дублировании оповещений со смартфона на компьютер, что Apple уже умеет делать, а о создании единого пространства для уведомлений на всех устройствах пользователя. Если человек прочитал или удалил оповещение на одном гаджете, система должна учитывать это и на остальных.

Не помешало бы и более гибкое распределение уведомлений между устройствами. Например, когда пользователь работает за Макбуком, нет особого смысла одновременно подсвечивать экран лежащего рядом Айфона. А если человек пользуется планшетом, то именно на него можно доставлять большинство несрочных оповещений. При этом важные звонки и предупреждения безопасности по-прежнему должны доходить до пользователя.

Для реализации некоторых из этих возможностей Apple вполне могла бы задействовать искусственный интеллект. Однако лично мне хотелось бы, чтобы компания не ограничивалась очередной эксклюзивной функцией Apple Intelligence для новых моделей iPhone. Фильтрация, история и синхронизация уведомлений выглядят как базовые возможности операционной системы, которые должны быть доступны даже на относительно старых смартфонах.

Как именно Apple собирается переработать уведомления, мы, скорее всего, узнаем только на конференции WWDC в июне 2027 года, когда компания представит iOS 28. Пока ни одна из перечисленных возможностей официально не подтверждена. Но если разработчики реализуют хотя бы половину из них, пользоваться Айфоном станет значительно удобнее. И ради такого обновления я с удовольствием обойдусь без очередного редизайна иконок и новых обоев.