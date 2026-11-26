У Xiaomi в последнее время творится что-то странное. Бюджетные смартфоны получают аккумуляторы, которым позавидуют флагманы, недорогие POCO становятся тоньше и легче дорогих моделей, а в компактных устройствах появляются камеры, которые раньше встречались только в топовом сегменте. И самое интересное, что все это можно найти даже без покупки самого дорогого смартфона. Я выбрал три модели — POCO M8, Redmi Note 17 и POCO X8s, которые на первый взгляд выглядят довольно похожими. Но стоит разобраться в характеристиках, как становится понятно, что они рассчитаны на совершенно разных покупателей. Причем самая дорогая модель нужна далеко не всем.



Что надо знать про эти смартфоны

Для начала разберемся с характеристиками. Xiaomi выпускает столько смартфонов, что запутаться в их названиях проще простого. Особенно когда рядом оказываются Redmi Note и сразу две модели POCO. Все три получили AMOLED-экраны с частотой 120 Гц, камеры на 50 Мп и достаточно большие аккумуляторы. Вот только за похожими цифрами скрываются совершенно разные устройства. В прошлый раз мы сравнивали POCO M8 с C95 Pro и X8.

Характеристика POCO M8 Redmi Note 17 POCO X8s Процессор Snapdragon 6 Gen 3 Snapdragon 6s 4G Gen 2 Snapdragon 7 Gen 4 Экран 6,77″ AMOLED, 120 Гц 6,99″ AMOLED, 120 Гц 6,35″ LTPO AMOLED, 120 Гц Разрешение 2392×1080 2396×1080 2656×1220 Пиковая яркость 3200 нит 1800 нит 3500 нит Аккумулятор 5520 мА·ч 7700 мА·ч 6330 мА·ч Зарядка 45 Вт 45 Вт 100 Вт Основная камера 50 Мп 50 Мп 50 Мп, OIS Телеобъектив Нет Нет 50 Мп Защита IP66 IP65 IP68 Мобильная сеть 5G 4G 5G Вес 178 г 224 г 187 г

Но делать выбор только по таблице я бы не стал. Например, смартфон с самой большой батареей не обязательно окажется самым удобным, а камера на 50 Мп у разных моделей может снимать совершенно по-разному. Поэтому посмотрим, за что действительно стоит платить, а на чем можно спокойно сэкономить. Сравнения новых смартфонов выходят в наших каналах в Telegram и МАКС.

POCO M8 оказался тоньше и легче, чем можно ожидать

Начнем с самого доступного по позиционированию аппарата. POCO M8 выглядит как обычный недорогой Android-смартфон, но у него есть одна интересная особенность. При диагонали экрана 6,77 дюйма толщина корпуса составляет всего 7,35 мм, а вес — 178 г. Для устройства с таким большим дисплеем это довольно скромные показатели.

Если вы привыкли пользоваться смартфоном одной рукой или постоянно носите его в кармане джинсов, разница с тяжелыми моделями будет заметна. Особенно после Redmi Note 17, который весит на 46 г больше. Казалось бы, мелочь, но когда каждый день держишь телефон в руках по несколько часов, лишний вес быстро перестает казаться несущественным.

Экран здесь тоже вполне достойный. Установлена AMOLED-панель на 120 Гц с разрешением 2392×1080 и пиковой яркостью до 3200 нит. Есть поддержка широкого цветового охвата DCI-P3, 12-битной глубины цвета и высокочастотного ШИМ-затемнения на 3840 Гц. Последнее может оказаться полезным для людей, чувствительных к мерцанию OLED-экранов. Конечно, максимальные 3200 нит смартфон не выдает постоянно на всей площади дисплея. Но для недорогой модели запас яркости выглядит внушительно. Смотреть видео, читать новости и листать фотографии на таком экране должно быть комфортно даже при ярком освещении.

За производительность отвечает Snapdragon 6 Gen 3. Это 4-нанометровый процессор, которого с запасом хватит для мессенджеров, навигации, банковских приложений и просмотра видео. Современные игры он тоже запускает, хотя рассчитывать на максимальные настройки графики в самых требовательных проектах не стоит. Оперативной памяти предусмотрено 12 ГБ, а накопитель на 512 ГБ. Причем здесь используется UFS 2.2, а не более быстрая память из старших моделей POCO. Для обычного использования это не критично, но при установке больших игр или копировании крупных файлов разница с более дорогими аппаратами может проявляться.

У камеры тоже есть компромиссы. Основной модуль на 50 Мп использует сенсор Light Fusion 400 размером 1/2,88 дюйма. Дополнительная камера на 2 Мп отвечает за глубину сцены, а полноценного сверхширокоугольного объектива или телевика здесь нет. Зато смартфон поддерживает запись видео в 4K при 30 кадрах в секунду, что для устройства этого класса вполне неплохо.

Аккумулятор на 5520 мА·ч выглядит скромно на фоне остальных участников подборки. Но здесь стоит учитывать небольшой вес и тонкий корпус. За компактность приходится чем-то расплачиваться. Зарядка поддерживает мощность 45 Вт, а через кабель можно передавать до 18 Вт другим совместимым устройствам. Есть стереодинамики с Dolby Atmos, сканер отпечатков в экране и защита IP66. Последняя означает устойчивость к пыли и мощным струям воды, но погружать смартфон в воду нельзя.

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В итоге POCO M8 я бы рекомендовал тем, кто хочет легкий смартфон с хорошим экраном и не собирается переплачивать за игровые возможности или продвинутую камеру. Для повседневного использования здесь есть практически все необходимое. Единственное, если часто фотографируете или подолгу играете, лучше присмотреться к старшим моделям. Лучшие предложения с AliExpress мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

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Redmi Note 17 удивляет аккумулятором, но есть нюанс

А вот Redmi Note 17 устроен совершенно иначе. Здесь производитель явно решил, что главное в недорогом смартфоне — большой экран и возможность как можно реже подходить к розетке. Причем ради этого пришлось пожертвовать не только компактностью, но и некоторыми техническими возможностями.

Начнем с дисплея. Его диагональ составляет 6,99 дюйма. По современным меркам это уже почти небольшой планшет. Смотреть видео, читать длинные статьи и пользоваться навигатором на таком экране действительно удобно. Особенно если зрение неидеальное и хочется увеличить шрифт, не превращая интерфейс в нагромождение огромных элементов. Матрица AMOLED с частотой 120 Гц, разрешением 2396×1080 и максимальной яркостью 1800 нит.

По аккумулятору Redmi Note 17 уверенно выходит вперед других смартфонов в подборке. Здесь установлена батарея на 7700 мА·ч. Это на 2180 мА·ч больше, чем у POCO M8, и на 1370 мА·ч больше, чем у X8s. Для тех, кто постоянно забывает зарядить телефон, разница выглядит очень заманчиво. Особенно если аппарат используется преимущественно для звонков, переписки, просмотра видео и навигации. При таких сценариях большая емкость аккумулятора может оказаться полезнее любого флагманского процессора.

Но есть нюанс. Заряжается Redmi Note 17 с мощностью до 45 Вт. На фоне аккумулятора такой емкости это не самый впечатляющий показатель. Поэтому ожидать, что смартфон будет полностью заряжаться за несколько десятков минут, не стоит. Зато в некоторых региональных комплектациях предусмотрен соответствующий адаптер питания.

И вот здесь мы подходим к главному компромиссу. За производительность отвечает Snapdragon 6s 4G Gen 2, изготовленный по 6-нм техпроцессу. В России отсутствие сетей пятого поколения пока не станет большой проблемой, покрытие пока оставляет желать лучшего. Для обычных приложений процессора достаточно, но тяжелые игры на максимальной графике — явно не его специализация.

Камера на 50 Мп тоже не пытается удивлять. Производитель предусмотрел основной модуль без отдельного телевика и продвинутых дополнительных камер. Видео записывается максимум в 1080p при 30 кадрах в секунду. Для семейных фотографий, документов и повседневных снимков такого набора может хватить, но ждать возможностей камерофона точно не стоит.

Интересно, что Redmi Note 17 получил HyperOS 3 и заявленные производителем шесть лет обновлений безопасности. Для недорогого смартфона это существенное преимущество, особенно если покупаете устройство не на один-два года. Корпус защищен по IP65, а вес составляет 224 г. Толщина — 8,45 мм. И это как раз тот случай, когда большую батарею буквально чувствуешь в руке.

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Смартфон заметно тяжелее POCO M8, поэтому перед покупкой стоит подумать, действительно ли вам нужен настолько крупный аппарат. Пользуетесь телефоном с экраном почти семь дюймов? Расскажите, удобно ли носить его в кармане, в нашем чате в Telegram или МАКС.

POCO X8s предлагает почти флагманские возможности в компактном корпусе

Самый интересный смартфон оставил напоследок. Дело в том, что POCO X8s заметно отличается от двух предыдущих моделей. Производитель не стал устанавливать огромный экран и делать устройство максимально дешевым. Вместо этого получился сравнительно компактный смартфон с хорошей камерой, мощным процессором и очень быстрой зарядкой.

Диагональ экрана составляет всего 6,35 дюйма. После почти семидюймового Redmi Note 17 разница будет огромной. При этом весит X8s 187 г, а ширина корпуса составляет 71,8 мм. Для тех, кто устал от современных смартфонов-лопат, это уже серьезный аргумент в пользу покупки.

Причем компактность никак не сказалась на качестве дисплея. Здесь установлена LTPO AMOLED-панель с разрешением 2656×1220, плотностью 460 пикселей на дюйм и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Есть поддержка Dolby Vision, HDR10+ и пиковая яркость до 3500 нит.

LTPO позволяет экрану снижать частоту обновления, когда высокая плавность не требуется. Например, при отображении неподвижного изображения. В теории это помогает экономить заряд, хотя реальный эффект зависит от программной оптимизации и сценариев использования.

Процессор здесь заметно интереснее, чем у остальных участников подборки. Snapdragon 7 Gen 4 изготовлен по 4-нм техпроцессу и дополнен системой охлаждения POCO 3D IceLoop. Это уже серьезная заявка на комфортную работу не только с обычными приложениями, но и с требовательными играми. Для сравнения посмотрите, чем отличаются старшие POCO.

Конечно, до топовых Snapdragon 8 ему далеко, но для смартфона такого класса производительности должно хватить с большим запасом. Единственный момент — накопитель здесь тоже использует UFS 2.2. Поэтому по скорости работы с файлами X8s не обязательно окажется на уровне более дорогих флагманов.

Зато с камерами ситуация гораздо интереснее. Основной модуль получил сенсор Light Fusion 800 на 50 Мп размером 1/1,55 дюйма с оптической стабилизацией. А рядом с ним расположился отдельный телеобъектив на 50 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 57 мм.

Именно эта камера делает X8s особенно привлекательным. Она позволяет снимать портреты и приближать объекты без необходимости постоянно прибегать к цифровому зуму. Для компактного смартфона среднего класса это большое преимущество. Вдобавок предусмотрена сверхширокоугольная камера на 8 Мп.

Видео записывается в 4K при 30 кадрах в секунду, а фронтальная камера на 20 Мп поддерживает съемку Full HD при 60 кадрах. Получается довольно универсальный набор, который пригодится не только для фотографий документов и домашних животных, но и для путешествий.

Теперь об аккумуляторе. Его емкость составляет 6330 мА·ч. На фоне Redmi Note 17 цифра кажется небольшой, но не забывайте о габаритах. Уместить такую батарею в корпус шириной менее 72 мм — уже неплохой результат.

А вот по скорости зарядки X8s обходит обоих конкурентов. Поддерживается мощность до 100 Вт, а по кабелю смартфон способен отдавать другим совместимым устройствам до 22,5 Вт. Так что даже если вы забыли зарядить телефон заранее, длительно держать его подключенным к розетке, скорее всего, не придется.

Есть еще несколько приятных мелочей. Например, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, полноценная защита IP68, Wi-Fi 6E, NFC и поддержка eSIM в совместимых региональных версиях. Работает аппарат под управлением HyperOS 3.

Но и здесь не обошлось без недостатков. Главный из них — потенциально более высокая цена. Кроме того, несмотря на компактный корпус, смартфон не настолько легкий, как POCO M8. Да и если вам нужен максимально большой экран для фильмов, X8s может показаться слишком маленьким.

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Впрочем, лично мне именно такой подход кажется наиболее интересным. Производитель не стал гнаться за огромными диагоналями, зато добавил функции, которыми действительно приятно пользоваться каждый день. Особенно хорошую камеру, быструю зарядку и компактный корпус.

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