При покупке нового телевизора нужно смотреть не только на диагональ, разрешение и качество картинки, но и на операционную систему. Ведь именно от нее зависит, сможете ли вы установить любимый онлайн-кинотеатр или посмотреть видео через привычное приложение. Вот только теперь при выборе Smart TV в России придется учитывать еще один нюанс. С 24 ноября 2026 года вступило в силу постановление правительства, касающееся предустановки российского магазина приложений RuStore на умные телевизоры. Причем ситуация с некоторыми популярными производителями техники оказалась гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.



RuStore станет обязательным для умных телевизоров

Еще несколько лет назад российские власти обязали производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров предустанавливать отечественные приложения. С тех пор список таких программ регулярно меняется. Теперь очередь дошла и до российского магазина приложений на телевизорах. 24 ноября вступило в силу постановление правительства № 1501 от 12 ноября 2026 года, которое включает RuStore в список обязательных программ на Smart TV.

Основная причина такого решения заключается в том, что далеко не все российские приложения сегодня доступны в Google Play и других зарубежных магазинах. Причем даже если вы купили телевизор, на котором есть нужный вам онлайн-кинотеатр, никто не гарантирует, что через год или два его приложение не исчезнет. Нечто подобное уже неоднократно происходило с программами для Айфона. Наличие альтернативного магазина приложений хотя бы отчасти позволяет решить эту проблему.

Однако не стоит рассчитывать, что прямо с сегодняшнего дня абсолютно все телевизоры в российских магазинах будут продаваться с RuStore. Пока вступили в силу изменения, которые позволяют сделать его предустановку обязательной. До 1 марта 2027 года Минцифры должно представить предложения по корректировке соответствующего перечня программ. При этом за нарушение действующих требований по предустановке российского софта продавцам грозят следующие штрафы:

от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц;

от 50 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Самое главное, что пользоваться RuStore необязательно. Если вас полностью устраивает встроенный в телевизор магазин приложений, то отказываться от него не придется. Речь идет о появлении еще одного способа загрузки программ, а не о замене всех существующих. Ну и просто задумайтесь, будет ли кто-то добровольно под угрозой штрафа продолжать продавать эти устройства? Вот и я вижу это так, что достаточно скоро Samsung, LG и Hisense могут пропасть с прилавков.

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С телевизорами Samsung и LG все гораздо сложнее

Казалось бы, раз уж требование касается умных телевизоров, то российский магазин приложений должен появиться на всех моделях со Smart TV. Вот только телевизоры, как и смартфоны, работают на разных операционных системах. И если с устройствами на Android TV все более-менее понятно, то в случае с Samsung и LG возникает вполне закономерный вопрос: как вообще установить на них RuStore?

Дело в том, что существующая версия российского магазина приложений для телевизоров разработана под Android. У Samsung же есть собственная операционная система Tizen, LG использует webOS, а некоторые модели Hisense поставляются с VIDAA. Причем ни одна из них не поддерживает установку обычных Android-приложений. Для наглядности посмотрите, какие операционные системы используются в телевизорах разных производителей и на какие из них уже сейчас можно установить RuStore.

Производитель Операционная система Поддержка RuStore TV Samsung Tizen Нет LG webOS Нет Xiaomi Android TV / Google TV Есть Sony Android TV / Google TV Есть TCL Google TV / Android TV Есть Hisense VIDAA / Google TV Только на Android-совместимых моделях Haier Google TV / Android TV Есть

Учтите, что в зависимости от модели и года выпуска операционные системы телевизоров одного производителя могут отличаться. Особенно внимательно к этому стоит отнестись при покупке китайской техники. Даже два внешне практически одинаковых телевизора могут работать на совершенно разных платформах.

Для полноценного появления RuStore на телевизорах Samsung и LG потребуются отдельные версии магазина и соответствующая поддержка со стороны операционных систем. Более того, разработчикам самих приложений тоже необходимо обеспечить их совместимость с этими платформами. Одним постановлением такую проблему не решить. Не знаете, какая система стоит на вашем телевизоре? Напишите модель в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Уже купленные телевизоры менять не придется

Если у вас дома стоит телевизор Samsung, LG или любого другого производителя, то переживать из-за вступившего в силу постановления точно не стоит. Новые требования касаются предустановки программного обеспечения при продаже техники, а не ее использования. Никто не заставит вас покупать новый телевизор, менять операционную систему на старом или самостоятельно устанавливать российский магазин приложений. Более того, даже на совместимых устройствах RuStore не обязательно появится автоматически с ближайшим обновлением прошивки.

Однако, если вы пользуетесь телевизором на Android TV или Google TV, то можете установить RuStore уже сейчас. Для этого не придется ждать никаких дополнительных решений правительства или обновлений от производителя. Российский магазин приложений для телевизоров доступен для скачивания на официальном сайте. Проще всего воспользоваться обычной флешкой:

Откройте на компьютере сайт RuStore для телевизоров и скачайте установочный файл. Перенесите скачанный APK-файл на флешку и подключите ее к телевизору. Через файловый менеджер на телевизоре откройте содержимое накопителя. Запустите скачанный файл и при необходимости разрешите установку приложений из неизвестных источников для файлового менеджера. Дождитесь окончания установки и откройте RuStore.

После этого российский магазин появится среди остальных программ, установленных на вашем телевизоре. Кстати, если Smart TV работает медленно или на нем заканчивается свободная память, то перед установкой дополнительных программ советую воспользоваться нашей инструкцией по ускорению Android TV с помощью Айфона.

А вот владельцам телевизоров Samsung и LG, которые хотят пользоваться российским магазином приложений прямо сейчас, проще всего приобрести внешнюю ТВ-приставку. Причем тратить большие деньги на Apple TV для этого совершенно необязательно. Мы уже рассказывали про пять недорогих приставок на Android, с помощью которых можно значительно расширить возможности практически любого телевизора. Достаточно подключить такое устройство через HDMI и пользоваться нужными программами независимо от встроенной в телевизор операционной системы.

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Что есть в RuStore

Лично мне в этой истории больше всего интересно не само появление еще одной иконки на главном экране телевизора, а то, какие возможности получат его владельцы. RuStore на смартфонах в первую очередь востребован из-за банковских приложений, которых нет в Google Play. Вот только вряд ли кто-то захочет переводить деньги или оплачивать коммунальные услуги с помощью телевизионного пульта. Поэтому и набор программ в телевизионной версии RuStore несколько отличается:

VK Видео;

RUTUBE;

Okko;

Смотрёшка;

Яндекс Браузер для ТВ;

различные медиаплееры, приложения для просмотра телеканалов и игры.

Причем для загрузки приложений из RuStore на телевизоре даже не требуется создавать учетную запись. Необходимо лишь подключение к интернету. Магазин также поддерживает автоматическое обновление приложений, так что искать свежие APK-файлы отдельных программ и каждый раз переносить их на флешку не придется. Правда, подписки на онлайн-кинотеатры от этого бесплатными не станут.

Есть ли смысл выбирать новый телевизор исключительно из-за наличия RuStore? На мой взгляд, пока нет. Если бы я сегодня покупал Smart TV, то при прочих равных отдал бы предпочтение модели на Google TV или Android TV. И дело даже не столько в российском магазине, сколько в свободе установки приложений. Как показали последние несколько лет, возможность самостоятельно загрузить нужную программу зачастую оказывается гораздо важнее красивого интерфейса и огромного количества предустановленного софта. А вот отказываться от уже купленного и полностью устраивающего вас телевизора из-за новых правил точно не стоит.