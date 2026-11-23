Нейросети стали настолько популярны, что мошенники уже строят на них целые схемы. И для этого даже не обязательно уметь работать с искусственным интеллектом. Достаточно пообещать человеку, что нейросеть за него обработает фотографии, и рассчитывать, что он не обратит внимания на одну деталь. 23 ноября МВД рассказало, как пользователь увидел такое объявление в соцсети. Он хотел привести в порядок свой фотоархив, а в итоге посторонние получили доступ к его смартфону и перевели деньги с банковского счета. Но заметить подвох можно было еще до того, как дело дошло до фотографий.



Все началось с рекламы обработки фото

В предложении, которое увидел пользователь, на первый взгляд не было ничего удивительного. Обрабатывать снимки с помощью ИИ действительно можно. Мы, например, показывали, как делать фотографии как у знаменитостей. А здесь обещали избавить от куда более скучного занятия. Представьте, сколько времени займет обработка семейного архива, если каждый снимок придется открывать и поправлять вручную. Программа, которой можно поручить эту работу, вполне заслуживает того, чтобы запомнить ее название.

В рекламе предложили сразу скачать редактор по ссылке. Пользователь скачал файл и установил приложение на смартфон. Тут важна одна деталь из сообщения МВД. По ссылке находился файл с расширением APK. Это установочный файл приложения для Android. Пока файл лежит в загрузках, программа еще не установлена. Для установки его нужно открыть и подтвердить действие на экране. Что она умеет на самом деле, из названия файла узнать невозможно.

Допустим, на картинке в объявлении показали старую черно-белую фотографию, а рядом ту же фотографию в цвете. По такому примеру удобно судить, нравится ли вам результат. Вот только проверить по нему, кто написал программу по ссылке и имеет ли она вообще отношение к этим двум снимкам, никак не получится. Поэтому название понравившегося редактора лучше поискать в привычном магазине приложений самостоятельно. Для этого даже не нужно открывать объявление.

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После перезагрузки телефон начал сам открывать приложения

По данным МВД, после установки программы и перезагрузки смартфон стал зависать. Когда пользователь касался экрана, телефон не реагировал, а приложения открывались сами. Как выяснилось, мошенники получили удаленный доступ к смартфону и смогли перевести деньги с его счета. Все это время телефон оставался у владельца. Отдавать его кому-то в руки для такой кражи не потребовалось.

Само по себе зависание еще мало о чем говорит. У любого телефона может перестать отвечать экран. В этой истории настораживает сочетание событий. Сначала на смартфон поставили незнакомую программу из объявления, а вскоре после этого кто-то начал открывать приложения без ведома владельца. Ждать, пока придет сообщение о списании, чтобы сообщить в банк о возможном доступе к телефону, в такой ситуации рискованно.

Из описания МВД мы знаем, что случилось до и после перезапуска. Какие разрешения запрашивал редактор и что именно пользователь подтвердил на экране, ведомство не уточнило. Поэтому ориентироваться на перезагрузку как на момент, до которого телефоном якобы можно спокойно пользоваться, я бы не стал. Если подозрительное приложение уже установлено, повод заняться безопасностью счета у вас есть и даже тогда, когда телефон по-прежнему реагирует на касания.

На Айфоне файл APK останется в загрузках

У владельцев Айфона с этой историей есть важное отличие. Safari может скачать файл APK, и вы увидите его в «Файлах», как любой другой документ из интернета. Но при нажатии на этот файл iOS не установит редактор. APK предназначен для другой операционной системы. Если знакомый переслал вам такое объявление и файл просто лежит в загрузках на Айфоне, его можно удалить. Описанного МВД удаленного доступа это скачивание само по себе не дает.

Обратите внимание на разницу между файлом и страницей, с которой вы его скачали. Страница может открыться в любом браузере, в том числе на Айфоне. Если на ней предложат войти в Аккаунт Apple или ввести реквизиты карты, чтобы попробовать обработку бесплатно, данные можно отдать посторонним и без установки приложения. Это уже другой сценарий. Здесь имеет значение, что именно вы успели ввести и отправить.

Когда нужен конкретный эффект, иногда проще обойтись тем, что уже есть на телефоне. Например, чтобы убрать из кадра лишний предмет, на совместимых Айфонах можно попробовать ластик для фото в iOS. А если все-таки нужен отдельный редактор, откройте App Store с домашнего экрана. Так между вами и магазином хотя бы не окажется страницы, которую подобрал автор объявления.

Остановиться можно еще на экране установки

На Android полезно различать два действия, которые в разговоре обычно называют одним словом «скачать». В одном случае браузер сохранил файл в памяти телефона. В другом вы уже открыли этот файл, подтвердили установку и получили новое приложение. Если дело ограничилось загрузкой, достаточно удалить подозрительный APK. Открывать его из любопытства, чтобы посмотреть на обещанный редактор, как раз и не стоит.

Особенно нагляден момент, когда Android предлагает разрешить браузеру установку неизвестных приложений. Речь в этом окне идет о том, может ли браузер устанавливать программы на смартфон. К выбору фотографий это разрешение отношения не имеет. Можно закрыть окно и вернуться к своим снимкам. Ради одного снимка давать браузеру такое разрешение я бы не стал.

Вопрос о непонятной надписи на экране можно задать в нашем чате в Telegram или в МАКС. Для обсуждения достаточно текста предупреждения. А для вопросов про аксессуары к смартфонам у нас есть отдельный канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

В банк лучше звонить с другого телефона

Если редактор уже установлен и смартфон ведет себя так, как в описанном МВД случае, проверять баланс прямо на нем опасно. Возьмите другой телефон, например у кого-то из домашних. Номер банка можно посмотреть на обороте пластиковой карты. В разговоре прямо скажите, что посторонние могли получить доступ к устройству, с которого вы обычно заходите в мобильный банк.

Отключите подозрительный смартфон от сети. Если экран не слушается и выключить Wi-Fi и мобильный интернет не получается, выключите сам телефон. С другого устройства позвоните в банк. Попросите закрыть посторонним доступ к онлайн-банку, заблокировать карту и проверить последние операции. Если на смартфоне были приложения нескольких банков, свяжитесь с каждым. Если обнаружился чужой перевод, сообщите, какую именно операцию вы не совершали. Подайте в банк заявление о несогласии с ней как можно скорее и обратитесь в полицию.

При разговоре пригодятся сумма и время перевода, если они вам уже известны. Специально включать подозрительный телефон, чтобы уточнить их перед звонком, ни к чему. Сотрудник банка сможет проверить операции после того, как установит вашу личность. А название скачанного редактора и ссылку на объявление, если они сохранились, оставьте для заявления в полицию. Пересылать сам установочный файл друзьям с просьбой проверить его на своем телефоне точно не стоит.