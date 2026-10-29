Все-таки обновил свой iPhone 17 на iOS 27.2. Что стало с 5G, банками и батареей

Совсем недавно я собирался пересидеть iOS 27.2 и даже объяснял, почему не тороплюсь с установкой. Причина была понятная: на моем айфоне уже давно работают 5G и звонки по Wi-Fi, а свежая версия системы могла оставить меня без них. Только когда пишешь про айфоны каждый день, долго сидеть на старой прошивке не получится. Так что я все-таки нажал кнопку обновления и приготовился к худшему. Часть страхов не подтвердилась, а одну вещь я пока не готов оценивать окончательно. Ниже расскажу, что стало с сетью, как ведут себя банки и российские приложения и стоит ли вам повторять мой путь.



Работа решила за меня

Если вы пропустили релиз, Apple выпустила обновление 26 октября, и мы уже разобрали, что поменялось в iOS 27.2 и какие функции из нее доступны в России. Новинок хватает: семейные профили в Apple TV, подсказки в «Сообщениях», переделанная «Музыка». Ради них одних я бы, честно говоря, не спешил.

Сдерживало меня другое. В этой версии Apple закрыла лазейку, через которую CarrierSIM включал 5G на айфонах с российскими SIM-картами. Я жил с этим способом с самой первой iOS 27 и терять его не хотел. Но статьи про новую систему сами себя не напишут, а рассказывать о прошивке, которую не ставил, как-то неправильно. Пришлось рискнуть.

К тому же у апдейта есть аргумент посерьезнее новых функций. По данным MacRumors, iOS 27.2 закрывает больше 160 уязвимостей. Среди них ошибка, из-за которой стороннее приложение могло включить камеру без разрешения, и баг в «Скрыть e-mail», выдававший настоящий адрес почты. Сидеть на старой версии с таким списком дыр мне и самому было неуютно, так что решение далось проще, чем я думал.

Обновлял я свой iPhone 17, на котором 5G и звонки по Wi-Fi работали еще с первой версии iOS 27. Весило обновление 7,4 ГБ, автообновление у меня выключено, так что ставил его вручную. Именно на этом айфоне я и проверял все, о чем расскажу ниже.

Быстрее не стало, да и не нужно было

Сначала я просто пользовался айфоном как обычно и прислушивался к ощущениям. Анимации, открытие приложений, переключение между ними, клавиатура, шторка. Ничего не дергается и не задумывается, все ровно так же, как на прошлой версии. Хуже точно не стало, и для крупного апдейта это уже неплохой результат: после некоторых обновлений айфон первые дни заметно подтормаживает, пока индексирует фото и пересобирает кэши.

Лучше тоже не стало. И я, если честно, этого и не ждал. Мой iPhone 17 и до обновления летал, так что прирост скорости мне попросту некуда было бы деть. Apple пишет, что в iOS 27.2 Safari перестал перезагружать вкладки при возврате к ним, а App Store больше не зависает на скачивании. Если вас эти мелочи раздражали, повод обновиться у вас серьезнее, чем был у меня.

5G и звонки по Wi-Fi пережили апдейт

Главный вопрос, ради которого я вообще тянул. Когда стало известно, что Apple закрыла способ включить 5G через CarrierSIM, многие решили, что после обновления сеть просто отвалится. На деле заплатка мешает только заново записать профиль оператора. Тот, что уже стоит на айфоне, обновление не трогает.

Так и вышло. Значок 5G на месте, звонки по Wi-Fi работают, ни одного сбоя или внезапного откатывания на LTE я не заметил. Сеть ведет себя ровно так же, как на первой версии iOS 27, когда я все это включал. В Пункте управления рядом с названием оператора по-прежнему висит «MegaFon — Wi-Fi», а в меню «Голос и данные» на месте все три режима, включая 5G.

Одна оговорка все же есть. Профиль может слететь после сброса настроек сети или обновления настроек оператора, и вернуть его на iOS 27.2 уже не получится. Поэтому я теперь обхожу «Сбросить настройки сети» стороной. Если вы тоже обновились с включенным 5G, лучше делать так же. Чтобы не пропустить новость, если энтузиасты найдут свежий обходной путь, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: о таком мы пишем сразу.

Банки, МАКС и Авито открылись без капризов

После каждого крупного апдейта я первым делом прохожусь по приложениям, без которых в России айфоном толком не пользуешься. Начал с банков: Сбер, Альфа-Банк и Т-Банк работают так же, как до обновления, без единого сбоя.

Отдельно проверил оплату по Bluetooth на кассе, потому что именно она обычно первой страдает от системных изменений. Платеж прошел во всех трех банках: и через Альфа Pay, и через SberPay, и через T-Pay.

Дальше по списку шли мессенджер МАКС, Рутуб, Авито, ВКонтакте и Яндекс Пэй. Ни вылетов, ни зависаний, ни странных ошибок при входе. Видео на Рутубе грузятся как раньше, объявления на Авито листаются без рывков, а Яндекс Пэй открывается и работает без единой ошибки. Мелочь, но именно на таких мелочах обычно и вылезают проблемы после крупных обновлений. МАКС, к слову, на ранних сборках iOS 27 подвисал, так что за него я переживал больше всего. Сейчас никаких проблем с ним нет.

У вас вполне может оказаться приложение, которого нет у меня, и с ним что-то пойдет не так. Если после обновления какая-то программа перестала открываться, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся, виновата система или само приложение.

С батареей выводы пока рано делать

Автономность после обновления я оцениваю осторожно. Провалов я не заметил, и ощущение такое, что хуже точно не стало. Но это именно ощущение, а не замер. Первые дни после установки система индексирует данные в фоне, и аккумулятор в это время обычно садится чуть быстрее обычного.

Сама iOS со мной, кстати, согласна. В разделе «Аккумулятор» система пишет, что сегодня я расходую примерно столько же заряда, сколько обычно к этому времени. Но окончательные выводы я отложу, пока iOS 27.2 не подустаканится. Надеюсь, что через неделю-другую, когда фоновые процессы закончат работу, расход заряда даже немного снизится. Обещать этого не буду: с прошлыми версиями бывало по-разному. А пока, если айфон к вечеру все-таки просит розетку, компактный повербанк в сумке решает вопрос, и как раз такие недорогие аккумуляторы часто попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так стоит ли обновляться на iOS 27.2? Если 5G и звонки по Wi-Fi у вас уже включены, бояться за них не нужно, главное не сбрасывать настройки сети. Если же вы еще только собирались их настроить, обновление закроет эту возможность. Тогда подождите, пока энтузиасты найдут новый способ.