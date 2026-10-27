Полный список новых функций iOS 27.2. Почти 30 изменений, которые легко пропустить

Кирилл Пироженко

Если вы уже обновили айфон до iOS 27.2 и не заметили особой разницы, ничего странного. Большая часть изменений спряталась в приложениях, которые открываешь не каждый день, а то и вовсе раз в месяц. Мы уже рассказали, чем iOS 27.2 обернулась для России: исправления, 5G, стоит ли спешить. Но после релиза коллеги из MacRumors собрали полный список нововведений, и в нем нашлось почти три десятка пунктов, до которых мы не дошли. Одна находка меняет сам характер разговора с Siri, другая касается снимков, которые вы правите нейросетью. Ниже разберем, что именно появилось, что из этого заработает у нас и чего Apple так и не успела.

iPhone на беспроводной подставке рядом со значком iOS 27.2 на рабочем столе

iPhone на беспроводной подставке рядом со значком iOS 27.2 на рабочем столе

Изменений набралось на длинный список

Полный перечень нововведений после релиза собрали в MacRumors, а часть деталей уточнили в 9to5Mac. Некоторые пункты, вроде нового облика Apple Music, мы уже разбирали отдельно. Здесь все собрано в одном месте, по приложениям:

  • Siri AI научилась помнить прошлые разговоры. Спросили неделю назад, где поужинать, а сегодня забыли название места? Можно просто уточнить, что она тогда советовала.
  • Siri AI берет данные из фото в переписке, участников событий в Календаре, голосовой почты, истории Safari и списка для чтения.
  • Настройка Excluded Apps позволяет разом выбрать, какие приложения видят Siri, Поиск и подсказки. Раньше ее место занимал App Access, где программы отключались по одной.
  • Из ответа Siri можно выделить и скопировать только нужный кусок текста.
  • Siri AI заговорила на французском, японском, корейском, португальском и испанском. Работает на iPhone 15 Pro и всех моделях начиная с iPhone 16, в ЕС и материковом Китае недоступна.
  • В Сообщения вернулись подсказки с действиями: отследить посылку, добавить ужин в Календарь. Типы подсказок выбираете сами из списка: Календарь, Напоминания, Заметки, Карты, рейсы и посылки.
  • Телефон во время звонка напомнит, что у собеседника годовщина, если дата есть в его карточке контакта.
  • Dual Capture, съемка на обе камеры сразу, заработала в групповом FaceTime и включается сама при перевороте камеры. Нужен iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, Air, 18 Pro, 18 Pro Max или Duo.
  • В звонок можно позвать стороннего сурдопереводчика или сервис живых субтитров.
  • Фото ставят невидимые метки SynthID на картинки из Image Playground, на дорисовку кадра (Extend), перекомпоновку (Reframe) и крупные правки через Clean Up. Проверить снимок можно на сайте Google SynthID Detector.
  • В общих альбомах можно править подписи и комментарии, система не даст добавить дубликаты, а перед удалением альбома придет напоминание.
  • В Apple TV на iPhone и iPad появились профили со своей историей и рекомендациями. Детский по умолчанию ограничен рейтингом PG и закрывается четырехзначным кодом.
    • Экран выбора профиля «Кто смотрит?» в приложении Apple TV на iPhone

    Экран выбора профиля «Кто смотрит?» в приложении Apple TV на iPhone

  • Multiview в Apple TV добрался до iPhone: до четырех спортивных трансляций на одном экране.
  • iPhone Duo перешел на общую со всеми айфонами версию системы и получил поддержку Apple Pencil с USB-C (Pro не подходит), а еще подсветку лица Edge Light для видеозвонков.
  • В Командах появилась автоматизация на открытие и закрытие Duo. Заодно «Тренировка» подружилась с Фитнесом, а имя и иконку команды можно сменить прямо в библиотеке.
  • Музыка сменила красную иконку на черно-белую, акценты стали синими, виджеты черными.
    • Новая черно-белая иконка Apple Music рядом со старой красной

    Новая черно-белая иконка Apple Music рядом со старой красной

  • В Подкастах блок Up Next разделили на новые выпуски и то, что вы не дослушали.
    • Экран «Что нового» в Подкастах: блок Up Next заменили новыми выпусками

    Экран «Что нового» в Подкастах: блок Up Next заменили новыми выпусками

  • В Играх вкладка «Друзья» объясняет, почему вам советуют игрока, и показывает, во что друзья играли недавно.
  • Дом научился запирать умный замок после закрытия двери и предупреждать, если дверь осталась открытой.
  • HomePod получил блокировку касаний, чтобы музыка не включалась случайно. Обновить придется и колонку.
  • В будильниках подписи AM и PM стали мельче.
    • Список будильников в приложении Часы с уменьшенными подписями AM и PM

    Список будильников в приложении Часы с уменьшенными подписями AM и PM

  • В ЕС появился расширенный запрос на отслеживание, и приложения смогут повторять его раз в год.
  • Закрыто больше 160 уязвимостей, ни одну из них, по данным Apple, не успели использовать в атаках.

Самым неочевидным пунктом мне кажется SynthID. Технологию придумали в Google, а Apple впервые начала встраивать ее метки прямо в снимки из галереи. Где проходит граница между крупной и мелкой правкой, компания не уточняет. Если честно, мне такой подход нравится: смотреть на фото и гадать, было ли это на самом деле, становится все сложнее.

Сайт SynthID Detector нашел метку Google в видео с енотом за столом

Сайт SynthID Detector нашел метку Google в видео с енотом за столом

Память Siri на втором месте. Звучит как мелочь, но именно ее не хватало, чтобы с ассистентом можно было вести разговор, а не задавать каждый раз вопрос с нуля.

У нас заработает далеко не все

Самая громкая новинка как раз мимо. Siri AI по-прежнему не говорит по-русски, поэтому память, новые источники данных и выделение текста доступны только тем, кто готов переключить ассистента на один из поддерживаемых языков. Multiview тоже скорее для галочки: в списке MLS, Формула-1 только в США и бейсбол Friday Night Baseball.

Значок iOS 27.2 рядом с голубым iPhone, повернутым задней панелью

Значок iOS 27.2 рядом с голубым iPhone, повернутым задней панелью

Зато большая часть остального к региону не привязана. Метки SynthID, общие альбомы, Dual Capture в FaceTime, напоминания о годовщинах и новые автоматизации в Командах Apple описывает без оговорок про страны. Так что если у вас iPhone Duo из-за рубежа, апдейт стоит ставить ради одного стилуса. Заряжается Apple Pencil с USB-C по кабелю, и короткий шнур в сумке лишним не будет: недорогие кабели часто попадают в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Нашли в списке функцию, а у себя ее не видите? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся, дело в регионе, модели или настройках.

Новое Здоровье так и не доехало

Главной потерей релиза стало новое приложение Здоровье. Его тестировали в бетах, но убрали еще в четвертой бете, и в финальную версию оно не попало. Apple обещает выпустить его до конца года. Чтобы не пропустить момент, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, о новом Здоровье расскажем, как только оно выйдет.

Ждать его ради обновления не стоит: 160 закрытых уязвимостей сами по себе повод нажать кнопку. Если вы еще не обновились, порядок действий такой:

  1. Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО.
  2. Дождитесь, пока айфон найдет iOS 27.2.
  3. Нажмите «Обновить сейчас» и поставьте смартфон на зарядку.
Раздел Настройки - Основные - Обновление ПО и кнопка «Обновить сейчас» для iOS 27.2

Раздел Настройки — Основные — Обновление ПО и кнопка «Обновить сейчас» для iOS 27.2

Пару дней после установки айфон может греться и быстрее разряжаться, пока система переиндексирует данные. Это нормально. А вот главный вопрос к iOS 27.2 остается открытым: насколько полезной окажется память Siri для тех, кто не готов переключать ее на другой язык.

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