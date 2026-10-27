Полный список новых функций iOS 27.2. Почти 30 изменений, которые легко пропустить

Если вы уже обновили айфон до iOS 27.2 и не заметили особой разницы, ничего странного. Большая часть изменений спряталась в приложениях, которые открываешь не каждый день, а то и вовсе раз в месяц. Мы уже рассказали, чем iOS 27.2 обернулась для России: исправления, 5G, стоит ли спешить. Но после релиза коллеги из MacRumors собрали полный список нововведений, и в нем нашлось почти три десятка пунктов, до которых мы не дошли. Одна находка меняет сам характер разговора с Siri, другая касается снимков, которые вы правите нейросетью. Ниже разберем, что именно появилось, что из этого заработает у нас и чего Apple так и не успела.



Изменений набралось на длинный список

Полный перечень нововведений после релиза собрали в MacRumors, а часть деталей уточнили в 9to5Mac. Некоторые пункты, вроде нового облика Apple Music, мы уже разбирали отдельно. Здесь все собрано в одном месте, по приложениям:

Siri AI научилась помнить прошлые разговоры . Спросили неделю назад, где поужинать, а сегодня забыли название места? Можно просто уточнить, что она тогда советовала.

. Спросили неделю назад, где поужинать, а сегодня забыли название места? Можно просто уточнить, что она тогда советовала. Siri AI берет данные из фото в переписке, участников событий в Календаре, голосовой почты, истории Safari и списка для чтения.

Настройка Excluded Apps позволяет разом выбрать, какие приложения видят Siri, Поиск и подсказки. Раньше ее место занимал App Access, где программы отключались по одной.

Из ответа Siri можно выделить и скопировать только нужный кусок текста.

Siri AI заговорила на французском, японском, корейском, португальском и испанском. Работает на iPhone 15 Pro и всех моделях начиная с iPhone 16, в ЕС и материковом Китае недоступна.

В Сообщения вернулись подсказки с действиями: отследить посылку, добавить ужин в Календарь. Типы подсказок выбираете сами из списка: Календарь, Напоминания, Заметки, Карты, рейсы и посылки.

Телефон во время звонка напомнит, что у собеседника годовщина, если дата есть в его карточке контакта.

Dual Capture, съемка на обе камеры сразу, заработала в групповом FaceTime и включается сама при перевороте камеры. Нужен iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, Air, 18 Pro, 18 Pro Max или Duo.

В звонок можно позвать стороннего сурдопереводчика или сервис живых субтитров.

Фото ставят невидимые метки SynthID на картинки из Image Playground, на дорисовку кадра (Extend), перекомпоновку (Reframe) и крупные правки через Clean Up. Проверить снимок можно на сайте Google SynthID Detector.

В общих альбомах можно править подписи и комментарии, система не даст добавить дубликаты, а перед удалением альбома придет напоминание.

В Apple TV на iPhone и iPad появились профили со своей историей и рекомендациями. Детский по умолчанию ограничен рейтингом PG и закрывается четырехзначным кодом.

Multiview в Apple TV добрался до iPhone: до четырех спортивных трансляций на одном экране.

iPhone Duo перешел на общую со всеми айфонами версию системы и получил поддержку Apple Pencil с USB-C (Pro не подходит), а еще подсветку лица Edge Light для видеозвонков.

В Командах появилась автоматизация на открытие и закрытие Duo. Заодно «Тренировка» подружилась с Фитнесом, а имя и иконку команды можно сменить прямо в библиотеке.

Музыка сменила красную иконку на черно-белую, акценты стали синими, виджеты черными.

В Подкастах блок Up Next разделили на новые выпуски и то, что вы не дослушали.

В Играх вкладка «Друзья» объясняет, почему вам советуют игрока, и показывает, во что друзья играли недавно.

Дом научился запирать умный замок после закрытия двери и предупреждать, если дверь осталась открытой.

HomePod получил блокировку касаний, чтобы музыка не включалась случайно. Обновить придется и колонку.

В будильниках подписи AM и PM стали мельче.

В ЕС появился расширенный запрос на отслеживание, и приложения смогут повторять его раз в год.

Закрыто больше 160 уязвимостей, ни одну из них, по данным Apple, не успели использовать в атаках.

Самым неочевидным пунктом мне кажется SynthID. Технологию придумали в Google, а Apple впервые начала встраивать ее метки прямо в снимки из галереи. Где проходит граница между крупной и мелкой правкой, компания не уточняет. Если честно, мне такой подход нравится: смотреть на фото и гадать, было ли это на самом деле, становится все сложнее.

Память Siri на втором месте. Звучит как мелочь, но именно ее не хватало, чтобы с ассистентом можно было вести разговор, а не задавать каждый раз вопрос с нуля.

У нас заработает далеко не все

Самая громкая новинка как раз мимо. Siri AI по-прежнему не говорит по-русски, поэтому память, новые источники данных и выделение текста доступны только тем, кто готов переключить ассистента на один из поддерживаемых языков. Multiview тоже скорее для галочки: в списке MLS, Формула-1 только в США и бейсбол Friday Night Baseball.

Зато большая часть остального к региону не привязана. Метки SynthID, общие альбомы, Dual Capture в FaceTime, напоминания о годовщинах и новые автоматизации в Командах Apple описывает без оговорок про страны. Так что если у вас iPhone Duo из-за рубежа, апдейт стоит ставить ради одного стилуса. Заряжается Apple Pencil с USB-C по кабелю, и короткий шнур в сумке лишним не будет: недорогие кабели часто попадают в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Нашли в списке функцию, а у себя ее не видите? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся, дело в регионе, модели или настройках.

Новое Здоровье так и не доехало

Главной потерей релиза стало новое приложение Здоровье. Его тестировали в бетах, но убрали еще в четвертой бете, и в финальную версию оно не попало. Apple обещает выпустить его до конца года. Чтобы не пропустить момент, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, о новом Здоровье расскажем, как только оно выйдет.

Ждать его ради обновления не стоит: 160 закрытых уязвимостей сами по себе повод нажать кнопку. Если вы еще не обновились, порядок действий такой:

Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО. Дождитесь, пока айфон найдет iOS 27.2. Нажмите «Обновить сейчас» и поставьте смартфон на зарядку.

Пару дней после установки айфон может греться и быстрее разряжаться, пока система переиндексирует данные. Это нормально. А вот главный вопрос к iOS 27.2 остается открытым: насколько полезной окажется память Siri для тех, кто не готов переключать ее на другой язык.