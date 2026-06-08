Apple показала iPadOS 27: новые функции, дизайн, список совместимых iPad и дата выхода

Сегодня на презентации WWDC 2026 Apple показала не только iOS 27, но и новую iPadOS 27. Год назад вышло крупнейшее в истории обновление iPadOS 26 с переработанной оконной системой, а в этот раз компания решила закрепить успех. Главное обновление iPadOS 2026 года делает упор на скорость работы и доработку прошлогодних функций. Если интересуют изменения для смартфонов, отдельно разобрали главные функции iOS 27. А здесь рассказываю, что нового приедет именно на Айпад.



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Новые функции Siri в iPadOS 27

Главная фишка обновления — полностью переработанная Siri, которая теперь живёт в отдельном приложении. Это уже не просто голосовой помощник, а полноценный инструмент с искусственным интеллектом. Вместе с ней новая iPadOS 27 приносит обновлённую систему поиска: он стал заметно умнее и опирается на возможности Apple Intelligence.

Часть ИИ-функций знакома по iOS. Появилась функция Write with Siri для составления текстов прямо с клавиатуры, кнопка Ask Siri при выделении любого текста для быстрого анализа, а также проверка грамматики на уровне системы. На большом экране планшета с подключённой клавиатурой всё это работает особенно органично. Кстати, вот и она.

Клавиатура для iPad

Как изменилась многозадачность в iPadOS 27

В iPadOS 26 Apple перестроила работу с окнами, и теперь система получила логичные доработки. Главное, что про iPadOS 27 стоит знать любителям многозадачности — строку меню можно закрепить на экране насовсем, чтобы она была под рукой постоянно, а не появлялась по жесту. Заметно ускорились закрытие и переключение окон, быстрее запускаются расширения приложений.

Отдельно отмечу удобную мелочь: теперь название активного приложения отображается в строке состояния. Когда на экране несколько окон, сразу понятно, с чем работаешь. А ещё iPhone-приложения на планшете научились менять размер, так что софт без планшетной версии больше не растягивается на весь дисплей криво.

Как изменился дизайн iPadOS 27 и Liquid Glass

Фирменный визуальный стиль Liquid Glass доработали и сделали более настраиваемым, чем когда-либо. Дизайн iPadOS 27 учёл претензии к читаемости с прошлого года, и теперь у пользователей больше контроля над внешним видом интерфейса.

Но куда важнее то, что не бросается в глаза сразу. Apple вложилась в оптимизацию, и по части производительности iPadOS 27 ощутимо шустрее предшественницы. Это та самая работа над скоростью и стабильностью, которую давно ждали владельцы Айпадов.

Обновления приложений и родительского контроля в iPadOS 27

Серьёзно переработали Экранное время. Родительский контроль в iPadOS 27 стал проще и понятнее, появились новые инструменты для управления устройством ребёнка.

Обновили и стандартные программы. В Safari вкладки теперь группируются по темам, что удобно при работе с десятками открытых страниц. В приложении Фото появилась настройка слайд-шоу, а общие альбомы iCloud стали доступны даже с устройств на Android и Windows.

Из приятных мелочей — ускоренная передача и просмотр файлов в Файлах, расширенная поддержка касаний с озвучкой статей.

Список планшетов с поддержкой iPadOS 27

Поддержка iPadOS 27 распространяется на планшеты с чипом M1 и новее, а также несколько моделей на A-серии. Для работы Apple Intelligence нужен минимум M1 и 8 ГБ оперативной памяти, так что фирменные ИИ-функции доступны не на всех совместимых устройствах. Полный список совместимых Айпадов:

iPad Pro (все модели с чипами M1, M2, M4 и новее)

iPad Air (5-го поколения с M1, а также модели на M2 и M3)

iPad mini (6-го и 7-го поколения)

iPad (10-го и 11-го поколения)

Если у вас планшет на чипе старше M1, фирменные ИИ-функции работать не будут, но базовое обновление получат и некоторые модели на A-серии: подробный список поддерживаемых устройств мой коллега Кирилл Пироженко собрал в отдельном материале, там же есть перечень iPhone и Mac. Самые старые iPad Pro 2018 года на чипе A12X остаются под вопросом и считаются главными кандидатами на вылет.

Когда выйдет iPadOS 27 для всех

Многих волнует, когда выйдет iPadOS 27 в стабильной версии. Бета-версии для разработчиков вышли уже сегодня, сразу после презентации. Публичная бета, которую сможет установить любой желающий, появится в июле. Финальную версию для всех пользователей Apple выпустит осенью 2026 года, традиционно вместе с iOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 и visionOS 27.

Релиз привязан к осенней презентации, на которой Apple покажет новые смартфоны, в том числе iPhone 18 Pro.

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Так что если хотите попробовать новинки первыми и не боитесь сырых сборок, дождитесь июльской публичной беты. Всем остальным я советую дождаться стабильного релиза осенью, а пока проверить, будет ли ваш планшет поддерживать iPadOS 27.