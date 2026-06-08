Apple показала iPadOS 27: новые функции, дизайн, список совместимых iPad и дата выхода

Иван Герасимов

Сегодня на презентации WWDC 2026 Apple показала не только iOS 27, но и новую iPadOS 27. Год назад вышло крупнейшее в истории обновление iPadOS 26 с переработанной оконной системой, а в этот раз компания решила закрепить успех. Главное обновление iPadOS 2026 года делает упор на скорость работы и доработку прошлогодних функций. Если интересуют изменения для смартфонов, отдельно разобрали главные функции iOS 27. А здесь рассказываю, что нового приедет именно на Айпад.

Apple представила iPadOS 27. Много нового. Фото.

Apple представила iPadOS 27. Много нового

ПОДПИШИСЬ НА «СУНДУК АЛИ-БАБЫ» В МАКС: ТЕБЯ ЖДУТ КРУТЫЕ СКИДКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Новые функции Siri в iPadOS 27

Главная фишка обновления — полностью переработанная Siri, которая теперь живёт в отдельном приложении. Это уже не просто голосовой помощник, а полноценный инструмент с искусственным интеллектом. Вместе с ней новая iPadOS 27 приносит обновлённую систему поиска: он стал заметно умнее и опирается на возможности Apple Intelligence.

Новые функции Siri в iPadOS 27. Siri теперь совершенно другая что на iPad, что на iPhone. Фото.

Siri теперь совершенно другая что на iPad, что на iPhone

Часть ИИ-функций знакома по iOS. Появилась функция Write with Siri для составления текстов прямо с клавиатуры, кнопка Ask Siri при выделении любого текста для быстрого анализа, а также проверка грамматики на уровне системы. На большом экране планшета с подключённой клавиатурой всё это работает особенно органично. Кстати, вот и она.

Клавиатура для iPad

Как изменилась многозадачность в iPadOS 27

В iPadOS 26 Apple перестроила работу с окнами, и теперь система получила логичные доработки. Главное, что про iPadOS 27 стоит знать любителям многозадачности — строку меню можно закрепить на экране насовсем, чтобы она была под рукой постоянно, а не появлялась по жесту. Заметно ускорились закрытие и переключение окон, быстрее запускаются расширения приложений.

Как изменилась многозадачность в iPadOS 27. В целом, все то же самое, только чуть быстрее. Фото.

В целом, все то же самое, только чуть быстрее

Отдельно отмечу удобную мелочь: теперь название активного приложения отображается в строке состояния. Когда на экране несколько окон, сразу понятно, с чем работаешь. А ещё iPhone-приложения на планшете научились менять размер, так что софт без планшетной версии больше не растягивается на весь дисплей криво.

Как изменился дизайн iPadOS 27 и Liquid Glass

Фирменный визуальный стиль Liquid Glass доработали и сделали более настраиваемым, чем когда-либо. Дизайн iPadOS 27 учёл претензии к читаемости с прошлого года, и теперь у пользователей больше контроля над внешним видом интерфейса.

Как изменился дизайн iPadOS 27 и Liquid Glass. Дизайн стал значительно аккуратнее, чем в iPadOS 26. Фото.

Дизайн стал значительно аккуратнее, чем в iPadOS 26

Но куда важнее то, что не бросается в глаза сразу. Apple вложилась в оптимизацию, и по части производительности iPadOS 27 ощутимо шустрее предшественницы. Это та самая работа над скоростью и стабильностью, которую давно ждали владельцы Айпадов.

Обновления приложений и родительского контроля в iPadOS 27

Серьёзно переработали Экранное время. Родительский контроль в iPadOS 27 стал проще и понятнее, появились новые инструменты для управления устройством ребёнка.

Обновления приложений и родительского контроля в iPadOS 27. Новые функции родительского контроля. Такое мы одобряем. Фото.

Новые функции родительского контроля. Такое мы одобряем

Обновили и стандартные программы. В Safari вкладки теперь группируются по темам, что удобно при работе с десятками открытых страниц. В приложении Фото появилась настройка слайд-шоу, а общие альбомы iCloud стали доступны даже с устройств на Android и Windows.

Обновления приложений и родительского контроля в iPadOS 27. Есть изменения в фоторедакторе. Фото.

Есть изменения в фоторедакторе

Из приятных мелочей — ускоренная передача и просмотр файлов в Файлах, расширенная поддержка касаний с озвучкой статей.

Список планшетов с поддержкой iPadOS 27

Поддержка iPadOS 27 распространяется на планшеты с чипом M1 и новее, а также несколько моделей на A-серии. Для работы Apple Intelligence нужен минимум M1 и 8 ГБ оперативной памяти, так что фирменные ИИ-функции доступны не на всех совместимых устройствах. Полный список совместимых Айпадов:

Список планшетов с поддержкой iPadOS 27. iPadOS поддерживает очень много планшетов. В том числе, старых. Фото.

iPadOS поддерживает очень много планшетов. В том числе, старых

  • iPad Pro (все модели с чипами M1, M2, M4 и новее)
  • iPad Air (5-го поколения с M1, а также модели на M2 и M3)
  • iPad mini (6-го и 7-го поколения)
  • iPad (10-го и 11-го поколения)

Если у вас планшет на чипе старше M1, фирменные ИИ-функции работать не будут, но базовое обновление получат и некоторые модели на A-серии: подробный список поддерживаемых устройств мой коллега Кирилл Пироженко собрал в отдельном материале, там же есть перечень iPhone и Mac. Самые старые iPad Pro 2018 года на чипе A12X остаются под вопросом и считаются главными кандидатами на вылет.

Когда выйдет iPadOS 27 для всех

Многих волнует, когда выйдет iPadOS 27 в стабильной версии. Бета-версии для разработчиков вышли уже сегодня, сразу после презентации. Публичная бета, которую сможет установить любой желающий, появится в июле. Финальную версию для всех пользователей Apple выпустит осенью 2026 года, традиционно вместе с iOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 и visionOS 27.

Когда выйдет iPadOS 27 для всех. Бета-версия iPadOS 27 уже доступна для загрузки. Фото.

Бета-версия iPadOS 27 уже доступна для загрузки

Релиз привязан к осенней презентации, на которой Apple покажет новые смартфоны, в том числе iPhone 18 Pro.

ОБСУДИ НОВИНКИ С ДРУГИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТЕ

Так что если хотите попробовать новинки первыми и не боитесь сырых сборок, дождитесь июльской публичной беты. Всем остальным я советую дождаться стабильного релиза осенью, а пока проверить, будет ли ваш планшет поддерживать iPadOS 27.

iOS betaiPadOS 26Обновление iOS и устройств Apple
Новости по теме: iPadOS 26
iPad получит 3 новые функции в iPadOS 26.5. Вот зачем обновляться. Фото.
iPad получит 3 новые функции в iPadOS 26.5. Вот зачем обновляться
Новые функции iPadOS 26.4, ради которых стоит обновить iPad. Фото.
Новые функции iPadOS 26.4, ради которых стоит обновить iPad
Как iPadOS 26.4 помогает находить скрытые окна приложений на iPad. Фото.
Как iPadOS 26.4 помогает находить скрытые окна приложений на iPad