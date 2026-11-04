Я попробовал новый iPad mini 2026 и не понимаю, зачем Apple так испортила отличный планшет

Владельцы iPad mini годами ждали, когда Apple перестанет обновлять его по остаточному принципу. Каждое новое поколение получало свежий чип, а все остальное оставалось почти прежним. В этот раз компания взялась за маленький планшет всерьез и переделала в нем больше, чем за несколько прошлых лет вместе. Только одну вещь, которую от него ждали сильнее всего, Apple так и не добавила. Я попробовал новый iPad mini и расскажу, что в нем радует с первой минуты, что начинает раздражать позже и кому я бы его сейчас посоветовал. А если вы выбираете между новинкой и прошлой моделью, мы уже отдельно сравнили iPad mini 2026 и 2024.



В руке он ближе к iPad Pro, чем к Air

Первое, что чувствуешь, когда берешь планшет, это вес. Прошлый iPad mini на A17 Pro весил 293 грамма, новый весит 255 (версия с сотовой связью — 263). Почти 40 граммов разницы для устройства такого размера много: его удобно держать одной рукой и в метро, и лежа на диване. По весу он сравнялся с раскрытым iPhone Duo, у которого 254 грамма.

С толщиной история еще интереснее. Корпус похудел с 6,3 до 5,4 мм, и теперь новый mini тоньше iPad Air (6,1 мм) и почти догнал 11-дюймовый iPad Pro с его 5,3 мм. Рамки вокруг экрана стали на 24% уже, сам планшет сузился примерно на 2,2 мм, а диагональ выросла с 8,3 до 8,5 дюйма. Ощущение такое, будто держишь уменьшенную копию прошки, а не младший планшет линейки. С iPad Air или базовым iPad его уже не перепутаешь.

Чтобы было понятно, насколько сильно изменился планшет, я собрал главные отличия от прошлого поколения в одну таблицу.

Параметр iPad mini (A17 Pro) iPad mini (A20 Pro) Экран 8,3 дюйма, LCD 8,5 дюйма, OLED Яркость SDR 500 нит 600 нит Пиковая яркость HDR нет 1200 нит Толщина 6,3 мм 5,4 мм Вес (Wi-Fi) 293 г 255 г Аккумулятор 5034 мА·ч 4900 мА·ч Защита от воды нет IP67 Цена в США 599 долларов (с июня) от 699 долларов

По таблице видно, что почти каждая строка сдвинулась в лучшую сторону. Исключений два, и оба неприятные: батарея стала меньше, а цена выше. К ним я еще вернусь.

Экран стал лучше во всем, кроме плавности

Переход с LCD на OLED я бы назвал главным изменением. Это первый iPad без приставки Pro с таким экраном. Черный здесь действительно черный, цвета насыщеннее, а яркость в обычном режиме выросла до 600 нит. Для HDR-видео панель выдает до 1200 нит, и на фильмах это бросается в глаза сильнее любых цифр. Apple отдельно говорит, что пиксели переключаются быстрее, поэтому прокрутка и анимации выглядят чище. Разница со старым LCD видна сразу.

А дальше начинается то, что меня расстроило. Частота обновления осталась на фиксированных 60 Гц, никакого ProMotion и даже режима 120 Гц. После любого современного айфона это заметно при каждой прокрутке ленты. Почему Apple так решила, она объяснила, но мне этого мало. Планшет за 699 долларов в 2026 году с экраном на 60 Гц выглядит странно.

Еще одна новинка — матовое стекло nano-texture. Его можно заказать за 100 долларов, но только для версий на 256 и 512 ГБ. Для планшета, который постоянно носишь с собой и читаешь на улице, это разумный выбор: блики почти пропадают. Цвета на матовом покрытии чуть менее сочные, чем на глянцевом OLED, но для чтения и заметок это мелочь. Как только новый mini доберется до российских магазинов и серого рынка, мы напишем об этом в наших каналах в Telegram и МАКС, так что подписывайтесь.

Звук идет прямо из экрана, а вода больше не страшна

Динамики в новом mini устроены непривычно. Apple называет это Acoustic Display: низкие и средние частоты воспроизводит сам экран, который для этого вибрирует, а высокие отдают маленькие твитеры между стеклом и алюминиевым корпусом. Звучит это для такой толщины прилично. Посмотреть ролик на YouTube или подкаст можно без наушников, а вот для кино лучше наушники или внешняя колонка.

Куда больше меня порадовала защита IP67. Это первый iPad с официальной водозащитой: планшет переживает погружение в пресную воду на глубину до метра на 30 минут. Звучит как мелочь, но на деле меняет сценарии. Его уже не страшно взять в ванную с книгой, оставить на бортике бассейна или читать под дождем на остановке. Для читалки, которой многие пользуются mini, это ровно то, чего не хватало.

Система от больших iPad в планшете размером с книгу

За производительность переживать не приходится. A20 Pro, по данным Apple, на 60% быстрее A17 Pro в многопоточных задачах, графика быстрее в 2,7 раза, а задачи ИИ выполняются до 4,5 раза быстрее. Есть нюанс с конфигурациями: у версий на 128 и 256 ГБ процессор пятиядерный, а у версии на 512 ГБ шестиядерный, к тому же с двумя 16-ядерными нейромодулями. Графика во всех случаях семиядерная.

Важнее цифр то, что на таком маленьком экране работает полноценная iPadOS: окна, строка меню, вывод на внешний монитор в расширенном режиме и десктопный Safari. Все это я раньше воспринимал как функции для больших iPad, а тут оно умещается в карман куртки. Добавьте Apple Pencil Pro, фронтальную камеру на длинной грани для созвонов в горизонтальной ориентации, Wi-Fi 7 на чипе N1 и модем C2 в сотовой версии (только eSIM), и маленький планшет внезапно становится рабочим инструментом.

Не разобрались, как настроить окна или внешний монитор на iPad? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут с любыми настройками. А обложку и защитное стекло под новый корпус, который стал тоньше и уже прошлого, можно поискать в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС: старые чехлы на него уже не налезут.

За что Apple просит на 100 долларов больше

Теперь про обидное. В начале 2026 года iPad mini стоил 499 долларов, в июне на фоне общего подорожания Apple подняла цену до 599, а новое поколение начинается с 699. Сотовая версия обойдется в 849 долларов, а матовый экран добавит еще сотню. При этом в базе по-прежнему всего 128 ГБ памяти, нет Face ID, а аккумулятор, как мы уже писали, стал меньше: новый iPad mini оказался хуже старого именно по емкости батареи. Заявленные до 10 часов работы Apple сохранила, но проверять это придется уже в жизни.

Получился не тот iPad mini Pro, о котором я мечтал, хотя апгрейд для любимого формата вышел большим. Корпус, экран и водозащита тянут на настоящую прошку, а 60 Гц и цена мешают радоваться в полную силу. Цвета, кстати, тоже урезали: остались только «темная ночь» и «сияющая звезда». Предзаказ уже открыт, в продаже планшет появится 6 ноября.

Кому я бы его посоветовал? Если у вас iPad mini на A15 или старше, и вы читаете, рисуете или смотрите видео в дороге, обновление будет огромным: OLED и вес почувствуете в первый же день. Владельцам модели на A17 Pro я бы советовал не торопиться. Разница есть, но доплачивать за нее при тех же 60 Гц обидно. Подозреваю, что ProMotion Apple просто приберегла для следующего поколения, хотя официально об этом никто не говорил.