Новый iPad mini оказался хуже старого в самом неожиданном месте
Если вы уже оформили предзаказ на новый iPad mini с OLED или только к нему присматриваетесь, список улучшений выглядит почти безупречно. Новый чип, защита от воды, корпус тоньше и легче. Только в характеристиках затесалась строчка, где у новинки цифра меньше, чем у планшета 2024 года, и на презентации об этом не сказали ни слова. Обиднее всего, что складной айфон, который вышел на пару недель раньше, с тем же самым параметром справился совсем иначе. Ниже разберем, что Apple урезала в iPad mini, почему на сайте компании это никак не заметно и насколько планшет отстает от iPhone Duo.
Батарея стала меньше, а обещания остались прежними
Apple опубликовала для нового iPad mini (модель A3595) европейскую энергетическую этикетку, и ее первыми заметили в MacRumors. Из нее следует, что аккумулятор нового планшета стал меньше: 4900 мА·ч против 5034 мА·ч у прошлой модели. В ватт-часах это 18,9 вместо 19,3. Мы уже сравнивали iPad mini 2026 и 2024 по всем пунктам, и батарея там как раз попала в список того, что стало хуже. Здесь разберем ее подробнее.
|Параметр
|iPad mini 2024
|iPad mini 2026
|Емкость
|5034 мА·ч
|4900 мА·ч
|Энергия
|19,3 Вт·ч
|18,9 Вт·ч
|Веб-серфинг по Wi-Fi или видео
|до 10 часов
|до 10 часов
|Толщина и вес
|6,3 мм, 293 г
|5,4 мм, 255 г
|Цена в США
|от 599 долларов
|от 699 долларов
Цифры на бумаге выглядят скромно: минус 134 мА·ч, это около 2,5%. Но обратите внимание на третью строку. Apple в характеристиках на своем сайте обещает те же 10 часов, что и раньше. То есть по официальной версии планшет не потерял ничего, а заплатить за него теперь придется на 100 долларов больше.
Почему Apple промолчала о сокращении, объяснить несложно. В планшете стоит A20 Pro, тот же чип, что и в iPhone 18 Pro, и он экономичнее старого A17 Pro. В MacRumors считают, что как раз экономичность нового процессора закрывает разницу в емкости. Плюс OLED: у такой матрицы нет общей подсветки, а черные пиксели просто выключаются. На темных приложениях и фильмах экран тратит меньше, чем старая LCD-панель.
Откуда взялось сокращение, тоже понятно. Корпус похудел почти на миллиметр, с 6,3 до 5,4 мм, а вес упал на 38 граммов. Чтобы уместить все это в более тонкий корпус и еще добавить защиту IP67, место пришлось искать где-то внутри. Нашли его в аккумуляторе.
Вот только меня это объяснение не успокаивает. У Apple была возможность сохранить прежнюю емкость и получить с новым чипом больше часов работы. Компания выбрала другой путь: минус один миллиметр вместо плюс часа автономности. Для планшета, который берут в дорогу и с которым читают в постели, я бы предпочел наоборот.
iPhone Duo с почти той же батареей обещает в три раза больше
Дальше интереснее. Емкость iPhone Duo Apple раскрыла тем же способом, через энергетическую этикетку: 4883 мА·ч в двух ячейках. Это всего на 17 мА·ч меньше, чем у нового iPad mini. Мы уже разбирали, сколько на самом деле держит iPhone Duo в независимых тестах. Теперь положим его характеристики рядом с планшетом.
|Параметр
|iPad mini 2026
|iPhone Duo
|Батарея
|4900 мА·ч
|4883 мА·ч
|Большой экран
|8,5 дюйма, OLED, 60 Гц
|7,6 дюйма, OLED, до 120 Гц
|Чип
|A20 Pro
|A20 Pro
|Видео по данным Apple
|до 10 часов
|до 31 часа на внутреннем экране
|Вес
|255 г
|254 г
|Цена в США
|от 699 долларов
|от 1999 долларов
Совпадение почти анекдотическое. Одинаковый чип, одинаковая батарея, разница в весе в один грамм. Но складной айфон, по данным Apple, показывает видео на внутреннем экране до 31 часа, а iPad mini — до 10. В обычном режиме Duo обещает до 24 часов, что для смартфона с таким экраном звучит смело.
Сразу оговорюсь: методики измерений для iPhone и iPad у Apple разные, и в лоб эти часы сравнивать нельзя. Но и списать на методику трехкратную разницу не получится. К тому же независимый тест Duo прошел без поблажек: листание сайтов через 5G на внутреннем экране при яркости 150 нит. Результат — 13 часов 20 минут, больше чем у Galaxy Z Fold 8 с похожей батареей.
Экран планшета больше и при этом проще
Часть разницы объясняется размером. У iPad mini диагональ 8,5 дюйма против 7,6 у Duo, и по площади его экран больше примерно на пятую часть. Светить такой площадью дороже. Отдельно мы объясняли, почему Apple оставила в iPad mini 60 Гц, и тут начинается самое странное.
У iPhone Duo оба экрана с ProMotion и адаптивной частотой до 120 Гц. Такая панель умеет сбавлять частоту, когда картинка стоит на месте: при чтении или на паузе. У планшета частота зафиксирована на 60 Гц. Аналитик Росс Янг, которого цитирует японское издание iPhone Mania, считает, что разница в цене панелей минимальна. Значит, сэкономили не на деньгах, а, вероятно, на автономности и на отличии от iPad Pro. Только вот по итогу у телефона с плавным экраном часов в разы больше, чем у планшета с простым.
Это мое предположение, Apple его не подтверждает: вероятнее всего, iPad mini просто не оптимизировали так тщательно, как флагманский складной айфон. За Duo отдают почти 2000 долларов, и там каждый час автономности был вопросом престижа. Чтобы не пропустить первые независимые замеры iPad mini, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Планшет поступит в продажу 6 ноября, и реальные цифры появятся уже на следующей неделе.
Кому меньшая батарея не помешает
Если вы берете iPad mini для чтения, заметок и сериалов вечером, падение на 0,4 Вт·ч вы скорее всего не почувствуете. A20 Pro и OLED на темных приложениях почти наверняка отыграют разницу, а с быстрой зарядкой планшет набирает 50% примерно за полчаса. Правда, адаптер на 35 Вт и мощнее нужно покупать отдельно.
Хуже придется тем, кто использует mini как рабочий инструмент в поездках: навигация, долгие перелеты, игры. Тут каждая потерянная минута на счету, и честнее было бы держать под рукой внешний аккумулятор. Компактные повербанки с USB-C на 20-30 Вт регулярно попадают в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, а для тонкого mini это, похоже, будет обязательный спутник в дороге.
Так что Apple действительно сделала iPad mini хуже по одному из главных параметров, просто на сайте компании этого не видно. А если вы сомневаетесь, брать новый планшет или складной айфон с почти такой же батареей, приходите в наш чат в Telegram или МАКС, там поможем выбрать.