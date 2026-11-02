Новый iPad mini оказался хуже старого в самом неожиданном месте

Если вы уже оформили предзаказ на новый iPad mini с OLED или только к нему присматриваетесь, список улучшений выглядит почти безупречно. Новый чип, защита от воды, корпус тоньше и легче. Только в характеристиках затесалась строчка, где у новинки цифра меньше, чем у планшета 2024 года, и на презентации об этом не сказали ни слова. Обиднее всего, что складной айфон, который вышел на пару недель раньше, с тем же самым параметром справился совсем иначе. Ниже разберем, что Apple урезала в iPad mini, почему на сайте компании это никак не заметно и насколько планшет отстает от iPhone Duo.



Батарея стала меньше, а обещания остались прежними

Apple опубликовала для нового iPad mini (модель A3595) европейскую энергетическую этикетку, и ее первыми заметили в MacRumors. Из нее следует, что аккумулятор нового планшета стал меньше: 4900 мА·ч против 5034 мА·ч у прошлой модели. В ватт-часах это 18,9 вместо 19,3. Мы уже сравнивали iPad mini 2026 и 2024 по всем пунктам, и батарея там как раз попала в список того, что стало хуже. Здесь разберем ее подробнее.

Параметр iPad mini 2024 iPad mini 2026 Емкость 5034 мА·ч 4900 мА·ч Энергия 19,3 Вт·ч 18,9 Вт·ч Веб-серфинг по Wi-Fi или видео до 10 часов до 10 часов Толщина и вес 6,3 мм, 293 г 5,4 мм, 255 г Цена в США от 599 долларов от 699 долларов

Цифры на бумаге выглядят скромно: минус 134 мА·ч, это около 2,5%. Но обратите внимание на третью строку. Apple в характеристиках на своем сайте обещает те же 10 часов, что и раньше. То есть по официальной версии планшет не потерял ничего, а заплатить за него теперь придется на 100 долларов больше.

Почему Apple промолчала о сокращении, объяснить несложно. В планшете стоит A20 Pro, тот же чип, что и в iPhone 18 Pro, и он экономичнее старого A17 Pro. В MacRumors считают, что как раз экономичность нового процессора закрывает разницу в емкости. Плюс OLED: у такой матрицы нет общей подсветки, а черные пиксели просто выключаются. На темных приложениях и фильмах экран тратит меньше, чем старая LCD-панель.

Откуда взялось сокращение, тоже понятно. Корпус похудел почти на миллиметр, с 6,3 до 5,4 мм, а вес упал на 38 граммов. Чтобы уместить все это в более тонкий корпус и еще добавить защиту IP67, место пришлось искать где-то внутри. Нашли его в аккумуляторе.

Вот только меня это объяснение не успокаивает. У Apple была возможность сохранить прежнюю емкость и получить с новым чипом больше часов работы. Компания выбрала другой путь: минус один миллиметр вместо плюс часа автономности. Для планшета, который берут в дорогу и с которым читают в постели, я бы предпочел наоборот.

iPhone Duo с почти той же батареей обещает в три раза больше

Дальше интереснее. Емкость iPhone Duo Apple раскрыла тем же способом, через энергетическую этикетку: 4883 мА·ч в двух ячейках. Это всего на 17 мА·ч меньше, чем у нового iPad mini. Мы уже разбирали, сколько на самом деле держит iPhone Duo в независимых тестах. Теперь положим его характеристики рядом с планшетом.

Параметр iPad mini 2026 iPhone Duo Батарея 4900 мА·ч 4883 мА·ч Большой экран 8,5 дюйма, OLED, 60 Гц 7,6 дюйма, OLED, до 120 Гц Чип A20 Pro A20 Pro Видео по данным Apple до 10 часов до 31 часа на внутреннем экране Вес 255 г 254 г Цена в США от 699 долларов от 1999 долларов

Совпадение почти анекдотическое. Одинаковый чип, одинаковая батарея, разница в весе в один грамм. Но складной айфон, по данным Apple, показывает видео на внутреннем экране до 31 часа, а iPad mini — до 10. В обычном режиме Duo обещает до 24 часов, что для смартфона с таким экраном звучит смело.

Сразу оговорюсь: методики измерений для iPhone и iPad у Apple разные, и в лоб эти часы сравнивать нельзя. Но и списать на методику трехкратную разницу не получится. К тому же независимый тест Duo прошел без поблажек: листание сайтов через 5G на внутреннем экране при яркости 150 нит. Результат — 13 часов 20 минут, больше чем у Galaxy Z Fold 8 с похожей батареей.

Экран планшета больше и при этом проще

Часть разницы объясняется размером. У iPad mini диагональ 8,5 дюйма против 7,6 у Duo, и по площади его экран больше примерно на пятую часть. Светить такой площадью дороже. Отдельно мы объясняли, почему Apple оставила в iPad mini 60 Гц, и тут начинается самое странное.

У iPhone Duo оба экрана с ProMotion и адаптивной частотой до 120 Гц. Такая панель умеет сбавлять частоту, когда картинка стоит на месте: при чтении или на паузе. У планшета частота зафиксирована на 60 Гц. Аналитик Росс Янг, которого цитирует японское издание iPhone Mania, считает, что разница в цене панелей минимальна. Значит, сэкономили не на деньгах, а, вероятно, на автономности и на отличии от iPad Pro. Только вот по итогу у телефона с плавным экраном часов в разы больше, чем у планшета с простым.

Это мое предположение, Apple его не подтверждает: вероятнее всего, iPad mini просто не оптимизировали так тщательно, как флагманский складной айфон. За Duo отдают почти 2000 долларов, и там каждый час автономности был вопросом престижа. Чтобы не пропустить первые независимые замеры iPad mini, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Планшет поступит в продажу 6 ноября, и реальные цифры появятся уже на следующей неделе.

Кому меньшая батарея не помешает

Если вы берете iPad mini для чтения, заметок и сериалов вечером, падение на 0,4 Вт·ч вы скорее всего не почувствуете. A20 Pro и OLED на темных приложениях почти наверняка отыграют разницу, а с быстрой зарядкой планшет набирает 50% примерно за полчаса. Правда, адаптер на 35 Вт и мощнее нужно покупать отдельно.

Хуже придется тем, кто использует mini как рабочий инструмент в поездках: навигация, долгие перелеты, игры. Тут каждая потерянная минута на счету, и честнее было бы держать под рукой внешний аккумулятор. Компактные повербанки с USB-C на 20-30 Вт регулярно попадают в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, а для тонкого mini это, похоже, будет обязательный спутник в дороге.

Так что Apple действительно сделала iPad mini хуже по одному из главных параметров, просто на сайте компании этого не видно. А если вы сомневаетесь, брать новый планшет или складной айфон с почти такой же батареей, приходите в наш чат в Telegram или МАКС, там поможем выбрать.