Apple объяснила, почему не поставила в новый iPad mini нормальный экран, как в iPhone 17

Если вы присматриваетесь к новому iPad mini, одна строчка в его характеристиках наверняка уже резанула глаз. Apple наконец поставила в маленький планшет OLED, а вот частота обновления осталась такой же, как у всех прошлых мини. При этом даже базовый iPhone 17 в этом месте обходит планшет за 699 долларов. Вопрос оказался настолько громким, что отвечать на него пришлось вице-президенту Apple, и довод у компании нашелся довольно хитрый. Ниже разберем, что именно сказали в Apple, где в этом объяснении правда, а где подмена, и кому 60 Гц всерьез помешают. А остальные изменения мы уже отдельно описали в материале о новом iPad mini.



Вице-президент Apple делает ставку на скорость пикселей

В Apple не первый раз зовут блогеров, чтобы объяснить спорное решение. Буквально вчера компания рассказывала, зачем MacBook Pro сенсорный экран, хотя 16 лет говорила обратное. С iPad mini вышло похоже. На вопрос про герцы ответил Дэйв Пакула, вице-президент Apple по аппаратной части, в интервью блогеру Кристоферу Лоули. Еще одно интервью он дал Катарине Могус, на что обратил внимание портал 9to5Mac.

Прямо про 120 Гц Пакула так ничего и не сказал. Он предложил смотреть шире: впечатление от дисплея, по его словам, складывается не из одной цифры в характеристиках. А дальше прозвучал главный довод. У OLED быстрый отклик пикселей, и смазывание в движении «значительно меньше, чем у LCD». По данным MacRumors, разницу в скорости в Apple оценивают больше чем на порядок. Закончил Пакула без лишней скромности: это просто убойный экран.

Остальные цифры у дисплея и правда хорошие. Диагональ выросла с 8,3 до 8,5 дюйма, контрастность заявлена 2 000 000:1, обычная яркость поднялась с 500 до 600 нит, а в HDR доходит до 1200. Плотность прежняя, 326 ppi. Первые замеры появятся ближе к 6 ноября, когда планшеты доедут до покупателей, и чтобы их не пропустить, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Быстрый пиксель не рисует лишних кадров

Чтобы понять, где Apple права, а где отвечает на другой вопрос, надо развести два параметра. Частота обновления показывает, сколько раз в секунду экран получает новую картинку: при 60 Гц кадр приходит раз в 16,7 миллисекунды, при 120 Гц раз в 8,3. Отклик — это совсем другое. Он говорит о том, как быстро пиксель меняет цвет, когда кадр уже пришел.

У LCD пиксели медленные. Картинка при прокрутке успевает смениться, а кристаллы еще не довернулись, отсюда шлейф за строчками и мыльные края букв. Владельцы iPad mini 6 вдобавок жаловались на «желейную прокрутку», когда одна половина экрана заметно отставала от другой. OLED шлейф действительно убирает, каждый кадр выглядит четким, и тут к Пакуле претензий нет.

Вот только кадров все равно 60. Быстрый пиксель не может показать промежуточное положение страницы, которого ему не прислали. Поэтому текст на новом мини при быстрой прокрутке будет четче, чем на старом LCD, но двигаться станет теми же шагами. Глаз, привыкший к айфону со 120 Гц, заметит это за пару секунд.

У ProMotion есть еще одна сторона, о которой в интервью не вспомнили. В iPad Pro частота плавает от 10 до 120 Гц: пока вы читаете и на экране ничего не движется, дисплей сбрасывает обороты и бережет батарею. Для планшета, который часто берут как раз под книги, это не самая лишняя функция.

Настоящая причина, скорее всего, в линейке iPad

Apple вообще неохотно отдает высокую частоту в недорогие устройства. На днях утекли характеристики iPhone 18e, и там, судя по всему, снова будет экран на 60 Гц при мощном процессоре. С планшетами та же история: ProMotion пока остается привилегией iPad Pro.

Дальше уже моя догадка, сама Apple этого не подтверждала. Плавающая частота от 10 до 120 Гц требует более дорогой LTPO-матрицы, а корпус у нового мини всего 5,4 мм толщиной, так что платить пришлось бы и деньгами, и местом внутри. Планшет и без того подорожал: версия на 128 ГБ стоит 699 долларов против 599 у прошлой модели, в Германии цена начинается с 749 евро. Добавь Apple сюда еще и 120 Гц, и разница с iPad Pro стала бы совсем размытой. Для компании, которая аккуратно раскладывает функции по ступенькам цены, это весомый довод.

Деньги при этом ушли в другие места. Мини впервые среди iPad получил защиту IP67, а звук теперь идет прямо через экран. Пакула рассказал любопытную деталь: у дисплея такого размера резонансная частота оказалась в слышимом диапазоне, поэтому средние и низкие частоты Apple выводит через само стекло, а два твитера спрятала в щелях между стеклом и алюминием. Получается, Apple решила, что владелец мини скорее обрадуется влагозащите и басу, чем плавной прокрутке.

Смущает меня другое. Базовый iPhone 17 получил ProMotion еще в прошлом году, а планшет за 699 долларов с чипом A20 Pro от iPhone 18 Pro остался без него. Логику Apple понять можно. Соглашаться с ней не обязательно.

Читать книги хватит, рисовать уже обидно

Так ли страшны эти 60 Гц? Все упирается в то, что вы делаете с планшетом. Для книг, комиксов, браузера и сериалов нового OLED хватит с запасом: фильмы и так идут в 24-30 кадрах, а черный цвет и яркость в HDR тут на уровне дорогих экранов. Если вы переходите с iPad mini 6 или модели 2024 года на A17 Pro, картинка станет заметно лучше с первой минуты.

С Apple Pencil Pro и играми сложнее. Пакула сам называет стилус одним из главных творческих аксессуаров мини, но на экранах без ProMotion линия обычно сильнее отстает от кончика пера, чем на iPad Pro. В играх, которые умеют выдавать 120 кадров, A20 Pro просто упрется в возможности дисплея. А тем, у кого в кармане айфон со 120 Гц, к шагам при прокрутке придется привыкать заново, и кому-то на это понадобится неделя.

В Россию новый мини официально не завезут, России нет в списке 36 стран предзаказа, так что первое время планшет будет стоить у серых продавцов заметно дороже американской цены. Если вы все равно решились, позаботьтесь о стекле и чехле сразу: IP67 спасает от воды, но не от асфальта. Недорогие чехлы и стекла для iPad мы время от времени находим и выкладываем в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так почему в iPad mini нет 120 Гц? Официальный ответ звучит так: быстрые пиксели OLED и без того убирают смазывание. Если совсем честно, это ответ на соседний вопрос. Скорее всего, Apple просто бережет ProMotion для iPad Pro и для следующего мини, которому тоже надо будет чем-то удивлять. А вы готовы смириться с 60 Гц ради OLED и влагозащиты? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, интересно, сколько людей это остановит.