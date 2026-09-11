Сравнил iPhone Duo с Galaxy Z Fold 8: сразу стало понятно, какая раскладушка круче

Apple наконец выпустила складной смартфон. Теперь выбирать приходится не только между «раскладушками» Samsung, но и между двумя разными подходами к складным аппаратам. iPhone Duo сразу поставили в один ряд с Galaxy Z Fold 8 и старшим Fold 8 Ultrа: шутка ли, но разница оказалась не такой очевидной, как кажется. Российские продавцы уже назвали цены на новинки, так что разберёмся, чем эти три складных смартфона отличаются. Сравним экраны, камеры, автономность и, конечно, стоимость. А главное, выясним, какой из них лучше подойдёт под ваши задачи.



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Что общего у трёх складней и где они расходятся

Все три раскрываются в книжку и работают на топовом железе. По базовым возможностям это смартфоны одного класса. А расходятся они в деталях, которые как раз и влияют на выбор: размер экранов, камеры, автономность и цена. Ключевые характеристики мы собрали в одну таблицу. Ниже разберём, что каждое отличие значит на практике.

Параметр iPhone Duo Galaxy Z Fold 8 Fold 8 Ultra Внутренний экран 7.6 дюйма 7.6 дюйма 8 дюймов Внешний экран 5.4 дюйма 5.5 дюйма 6.5 дюйма Процессор A20 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Камеры 48 + 48 Мп, фронт 24 Мп 2× 50 Мп 200 Мп + телевик 3×, 50 Мп; видео 8K Батарея две батареи, до 24 часов с двумя экранами 4800 мАч 5000 мАч Быстрая зарядка до 50% примерно за 20 минут 45 Вт 45 Вт Цена в России, от 245 000 ₽ 149 990 ₽ 169 990 ₽

Все выглядят достойно, и сразу определиться сложно. Но давайте разберёмся в деталях, и картина прояснится.

Экраны: рабочий простор против чистой картинки

iPhone Duo раскрывается в книжку. Внутренний экран здесь на 7.6 дюйма, внешний на 5.4 дюйма. Складка почти не читается. Фронтальную камеру Apple спрятала под дисплей, поэтому большой экран остаётся без выреза под камеру. У Galaxy Z Fold 8 внутренний экран похожий, тоже на 7.6 дюйма. Но корпус более широкий, «паспортного» формата. А внешним дисплеем на 5.5 дюйма реально удобно пользоваться в сложенном виде.

Fold 8 Ultra идёт дальше: 8 дюймов внутри, 6.5 дюйма снаружи и рекордно тонкий корпус. Максимум рабочего пространства даёт именно Ultra. А вот чистого экрана без камеры на виду пока не предлагает никто, кроме Apple. Кстати, часть решений для складного форм-фактора Apple откровенно позаимствовала у Android.

Процессоры: разницу почти не заметишь

Внутри iPhone Duo работает чип A20 Pro, тот же, что в iPhone 18 Pro. У него испарительная система охлаждения, которая удерживает высокую производительность при долгой нагрузке. По голым цифрам это один из самых мощных смартфонных процессоров на рынке.

Samsung в обеих версиях Fold 8 ставит Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy с разогнанными частотами. Чип заточен под ИИ-задачи, монтаж и многозадачность. В реальной жизни разница между ними заметна редко: оба уровня флагманские, без компромиссов. Для игр и тяжёлых задач любой из трёх потянет всё, что вы в него загрузите.

А вот по памяти подходы отличаются. Сколько оперативки в iPhone Duo, мы разбирали отдельно. У Samsung же в топовых комплектациях доходит до 16 ГБ.

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Камеры: где Fold 8 Ultra вне конкуренции

Здесь расклад интереснее всего. iPhone Duo получил всего два модуля: основной и сверхширокоугольный, оба на 48 Мп. Плюс фронталка на 24 Мп. Для складного это добротно. Но три камеры, как в Pro-версии, сюда не поместились. Galaxy Z Fold 8 тоже обходится двумя сенсорами по 50 Мп, без телевика. Samsung сделала ставку на компактность.

А вот Fold 8 Ultra по-настоящему отрывается. Основной сенсор на 200 Мп, как у Galaxy S26 Ultra. Плюс отдельный телевик с трёхкратным зумом и обновлённый ультраширик на 50 Мп. Видео Samsung пишет вплоть до 8K. Камера для вас не приятный бонус, а главный аргумент при покупке? Тогда обходить Fold 8 Ultra стороной точно не стоит. Все характеристики новинки Apple мы собрали в отдельном материале.

Батарея: редкий случай, когда Apple впереди

Apple подошла к автономности нестандартно. В iPhone Duo сразу две батареи, по одной в каждой половине корпуса. Заявлено до 24 часов работы с двумя экранами, до 31 часа видео на внутреннем дисплее и до 44 часов на внешнем. А быстрая зарядка возвращает АКБ к жизни до половины примерно за 20 минут.

Galaxy Z Fold 8 несёт аккумулятор на 4800 мАч, версия Ultra на 5000 мАч. Обе модели заряжаются на 45 Вт. На фоне китайских складней с батареями за 6000 мАч цифры Samsung выглядят скромно. Но полный день оба держат уверенно. По запасу хода на смешанном сценарии iPhone Duo смотрится увереннее. В автономности он реально обходит Samsung.

Цена в России: за что придётся переплатить

Вот где разница ощущается сильнее всего. iPhone Duo стартует от 1 999 долларов. В России ценник начинается примерно от 245 000 рублей. Это делает его самым дорогим смартфоном в истории Apple. Galaxy Z Fold 8 на этом фоне выглядит доступным: от 129 990 рублей за базовую версию, что довольно адекватно по нынешним меркам. Fold 8 Ultra дороже, от 169 990 рублей, но всё равно ощутимо дешевле складня Apple. Переплата тут идёт не столько за характеристики, сколько за сам факт складного Айфона и за экосистему.

Так какой складной смартфон выбрать

Вы давно в экосистеме Apple и ждали складной Айфон как продолжение привычного iPhone? Тогда iPhone Duo подойдёт вам лучше всего, несмотря на цену и скромные две камеры. А тем, кто хочет лучшую камеру среди складней и большой рабочий экран, стоит смотреть на Galaxy Z Fold 8 Ultra. Он дороже обычного Fold 8, но отрабатывает наценку телевиком и 200-мегапиксельным сенсором.

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А базовый Galaxy Z Fold 8 остаётся самым разумным выбором по деньгам. Тот же флагманский процессор и почти тот же внутренний экран, но заметно дешевле. Смартфон реально компактнее, а широкоэкранный формат придаёт ему свежести. Ловишь себя на мысли, что такого чувства новизны давно не хватало.

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Проще говоря, iPhone Duo берут сердцем и ради экосистемы. А обе версии Fold 8 выбирают головой, ради баланса цены и возможностей. Таблица и характеристики помогают выбрать по цифрам. Но ощущения от корпуса и складки по ним не поймёшь. Их мы описали в первых впечатлениях от iPhone Duo: на что обратили внимание в дизайне и экране вживую.