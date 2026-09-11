Насколько большой iPhone Duo на самом деле. Сравнили раскладной Айфон с обычными

Apple наконец-то показала iPhone Duo живьем, и это сразу меняет представление о его размерах. На презентации складной смартфон выглядел компактным, но одно дело слайды, а другое — настоящее устройство в чьей-то руке. Наш видеограф уже подержал iPhone Duo и iPhone 18 Pro Max прямо в Apple Park, и рядом с привычными моделями раскладушка смотрится совсем иначе. А в России уже объявили цены на все три новинки, и они способны шокировать кого угодно. Ниже — точные габариты в миллиметрах и наглядное сравнение с прошлогодними айфонами.



Как iPhone Duo смотрится рядом с iPhone 18 Pro

Слева направо на снимке стоят iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и сложенный iPhone Duo. Для меня это лучшее сравнение из всех, что попадались, и вот почему. Тут собраны настоящие рабочие устройства, а не макеты от производителей чехлов и не пластиковые болванки. Если вы пропустили, что Apple показала на презентации 9 сентября, там был не только складной айфон, но и вся линейка 18 Pro.

Отдельно радует, что телефоны не подвешены на ограничительные стойки посреди толпы журналистов. Их можно спокойно рассмотреть и понять реальные пропорции. Сам Duo к тому же был не выключенной витриной, а живым аппаратом с запущенными приложениями. Да, все под присмотром Apple, но смартфон реально работал, а не изображал муляж. Хотите первыми видеть такие кадры и живые разборы новинок? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — выкладываем туда все самое интересное про технику Apple.

Все размеры новых iPhone в одной таблице

Чтобы не прикидывать на глаз, я свел габариты всех новинок в одну таблицу и добавил прошлогодние модели для наглядности. Мы разобрали все характеристики нового iPhone Duo отдельно, а здесь смотрим только на размеры и вес. Единицы измерения — миллиметры и граммы, так сравнивать удобнее всего.

Модель Высота Ширина Толщина Вес iPhone Duo (сложен) 117,8 мм 84,1 мм 11,3 мм 254 г iPhone Duo (раскрыт) 117,8 мм 164,6 мм 5,2 мм 254 г iPhone 18 Pro Max 163,4 мм 78,0 мм 8,75 мм 249 г iPhone 18 Pro 150,0 мм 71,9 мм 8,75 мм 211 г iPhone 17 Pro Max 163,4 мм 78,0 мм 8,75 мм 233 г iPhone 17 Pro 150,0 мм 71,9 мм 8,75 мм 206 г iPhone 17 149,6 мм 71,5 мм 7,95 мм 177 г

Первое, что бросается в глаза: iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max по размерам полностью повторяют iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Apple не стала трогать корпус, поэтому старые чехлы с высокой вероятностью подойдут к новым Pro. Разница между поколениями только в весе. Новые модели чуть тяжелее из-за обновленной начинки: 18 Pro Max весит 249 граммов против 233 у 17 Pro Max, а 18 Pro набрал 211 граммов против 206 у предшественника.

Сложенный Duo по высоте меньше любого из Pro, зато заметно шире. По ширине в раскрытом виде он вообще уходит за 164 мм, что логично для устройства с двумя дисплеями. Не сходится что-то по цифрам или остались вопросы по конкретной модели? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно помогут разобраться.

iPhone Duo оказался тоньше, чем кажется

Самое впечатляющее в габаритах Duo — это толщина. В раскрытом виде каждая половинка корпуса всего 5,2 мм. Это делает его самым тонким iPhone за всю историю линейки. В сложенном состоянии толщина 11,3 мм, и тут кроется главный сюрприз: складной смартфон всего на 2,5 мм толще iPhone 18 Pro с его 8,75 мм. Для устройства с петлей и двумя экранами результат почти невероятный. А внутри iPhone 18 Pro тем временем стоит чип A20 Pro, который работает почти как настоящий MacBook.

Есть и еще один нюанс, который легко упустить. В раскрытом виде Duo дает намного больше площади экрана, а его внешний дисплей не сильно меньше, чем у iPhone 18 Pro. Если мысленно поменять местами высоту и ширину раскрытого аппарата, становится понятно, сколько картинки помещается в сравнении с обычным вертикальным айфоном. По весу Duo самый тяжелый в этой тройке — 254 грамма против 249 у 18 Pro Max, но разница настолько мелкая, что в руке ее почти не заметить. Кстати, если помимо новых айфонов вы приглядываете аксессуары и гаджеты по адекватным ценам, загляните в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС. Там регулярно появляются подборки полезных мелочей для техники.

Когда стартуют предзаказы и что выбрать

Теперь про сроки, потому что тут все не так очевидно. iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max уходят в предзаказ уже 12 сентября. А вот iPhone Duo придется подождать: его откроют к заказу только 16 октября. Так что время спокойно все взвесить есть, и это скорее плюс. Внутри нашей редакции мнения разделились почти пополам: кто-то в восторге от складного форм-фактора, кто-то считает его дорогой игрушкой.

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Понять эти споры несложно, если посмотреть на цифры. Duo весит примерно столько же, сколько 18 Pro Max, стоит заметно дороже, но взамен предлагает второй экран и по сути новый сценарий использования смартфона. Обычные же 18 Pro и 18 Pro Max — это проверенная формула без сюрпризов по размеру и хвату. Они лягут в руку ровно так же, как модели прошлого года, ведь габариты у них идентичны.

Мой личный вывод получается простым. Если вам нужен максимум экрана в кармане и не пугает ценник, Duo впечатляет уже по одним только размерам. Если же хочется привычный айфон, который точно подойдет под старые чехлы и не подкинет неожиданностей с формой, берите 18 Pro или 18 Pro Max. С размером тут промахнуться невозможно — он в точности такой же, как был год назад.