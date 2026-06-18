Apple поднимет цены на iPhone, iPad и Mac. Тим Кук назвал причину

Apple долго сопротивлялась подорожанию памяти из-за бума ИИ. Компания была чуть ли не единственным производителем, который удерживал цены на прежнем уровне так долго, как мог. Теперь Тим Кук сказал вслух то, чего покупатели опасались давно: техника подорожает, и это уже не вопрос «если», а вопрос «когда».



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Как Apple объяснила будущее подорожание iPhone, iPad и Mac

Кук дал интервью Wall Street Journal в среду и юлить не стал. «Рост цен неизбежен», заявил он. По словам главы Apple, компания делает всё возможное, чтобы сгладить колоссальные подорожания, которые ложатся на её плечи. И до последнего старалась оградить покупателей. Но ситуация, как он выразился, стала неустойчивой.

Это редкий случай откровенности. Обычно новый прайс мы узнаём прямо на презентации, без всяких предупреждений. А тут руководитель компании за несколько месяцев фактически готовит публику к плохим новостям. Сама Apple, к слову, уже платит за память вдвое больше, чем раньше, и тон у Кука совсем не бодрый.

Когда именно и насколько подорожают устройства, Кук не уточнил. Не назвал он и конкретные модели. Так что пока приходится гадать. Зато он чётко обозначил причину подорожания, и она многое объясняет. Хотите первыми узнавать о новых ценах Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там главные новости выходят первыми.

Почему дорожает память для iPhone и Mac

Корень проблемы в дефиците оперативной памяти. Кук отдельно выделил рынок DRAM, то есть той самой памяти, что стоит в каждом iPhone, iPad и Mac. Цены на неё сейчас улетели в космос, и виноват в этом ИИ-бум. Мы уже подробно разбирали, что будет с ценами на iPhone из-за дефицита памяти в 2026 году.

Логика простая. Дата-центры по всему миру строят серверы для нейросетей пачками. Этим серверам нужна высокоскоростная память HBM, а делают её те же заводы, что выпускают обычную DRAM. Производители памяти видят, кто готов платить больше, и перекидывают мощности на ИИ-направление. В итоге потребительским устройствам достаётся меньше, а цены на остаток растут.

«Предложения стало меньше как раз тогда, когда людям нужны устройства, а производители памяти перекладывают на нас огромные подорожания», объяснил Кук. Он добавил, что компании нужны вменяемые цены на память и нормальные поставки для потребительских товаров. По его словам, это и есть суть проблемы. Проблема не только в DRAM. Кук отметил, что цены на постоянную память для хранения данных тоже выросли. То есть дорожает буквально вся начинка устройства, на которой Apple раньше зарабатывала особенно охотно.

Какие устройства Apple могут подорожать уже в 2026 году

Тут начинается самое интересное. Прямого ответа в интервью нет, но прочитать между строк можно.

Ближайший крупный анонс у Apple в сентябре. Ждём линейку iPhone 18, в которой, по слухам, должен дебютировать первый складной iPhone. Логично предположить, что новинки и приедут с обновлёнными ценниками.

Но Mac и iPad могут подорожать раньше. И тут показателен свежий пример. В прошлом месяце Apple уже подняла стартовую цену Mac mini, причём сделала это хитро: убрала из линейки базовую версию на 16/256 ГБ. Теперь младшая модель идёт с 512 ГБ накопителя и стоит от 799 долларов. Формально цена варианта с большим хранилищем не изменилась. А по факту дешёвый вариант исчез, и платить приходится больше.

Вот это и есть тонкий момент. Подорожание можно провернуть в лоб, подняв ценник. А можно тихо, вырезав доступную конфигурацию. Apple уже показала, что умеет действовать вторым способом. И судя по формулировкам Кука, в этот раз компания планирует более заметные изменения по всей линейке оборудования. Есть и еще один вариант, о котором мало кто вспоминает. Компания вполне может сохранить прайс базовой конфигурации тех же iPhone, а вот цены на варианты с большими объемами памяти поднять. Как в итоге Apple это провернет, пока непонятно, но думаю, что инсайды появятся уже в ближайшее время.

Для российских покупателей всё это ещё неприятнее. Техника к нам едет не напрямую, а через посредников, поверх американского прайса накручивается логистика и маржа продавца. Так что любой рост долларовой цены у нас отзовётся ощутимой прибавкой в рублях. Если в США устройство подорожает на условные пятьдесят долларов, на полке в российском магазине это превратится в куда более крупную сумму.

Что выгоднее: купить Mac сегодня или ждать новые модели

Здравый смысл подсказывает: если присматривались к технике Apple давно, тянуть, возможно, не стоит. Особенно это касается дорогих конфигураций.

Любопытная деталь. Совсем недавно Apple выпустила самый доступный ноутбук в истории, MacBook Neo. И памяти в нём всего 8 ГБ. На фоне новостей о дефиците DRAM это выглядит логично: компания экономит на памяти там, где может. Так что если выбираете между базовой версией и моделью пожирнее, имеет смысл зафиксировать текущую цену на старшем MacBook Pro, пока её не пересмотрели.

Есть и кадровый подтекст. Кук делает это заявление за считаные месяцы до ухода с поста. Первого сентября кресло генерального директора займёт Джон Тернус, а сам Кук станет исполнительным председателем совета. Получается, неприятную новость о подорожании озвучивает уходящий руководитель, а разбираться с реакцией покупателей придётся уже его преемнику.

В интервью не сказано, затронут ли новые цены устройства, которые уже продаются. Это отдельная интрига. Одно дело поднять прайс на сентябрьские новинки, и совсем другое переписать ценники на то, что лежит на складах прямо сейчас.

Что в итоге. Apple официально предупредила о росте цен, назвала причину и фактически дала понять, что дешевле уже не будет. Конкретики по срокам и моделям нет, но вектор очевиден. Если в ваших планах была покупка Mac, iPad или iPhone в ближайшие месяцы, разумнее присмотреться к текущим предложениям, а не ждать сентября в надежде на чудо.

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