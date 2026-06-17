iOS 27 и Siri AI случайно раскрыли главное изменение в дизайне iPhone 18 Pro

Siri AI появилась в бете iOS 27, и вместе с ней всплыла любопытная деталь. Форма помощника на iPhone выглядит совсем не так, как на iPad и Mac. Казалось бы, мелочь. Но именно она, похоже, подтверждает один из главных слухов про iPhone 18 Pro, который мы ждём этой осенью. Внешне новинка почти не изменится, и мы уже знаем, что Apple не будет исправлять главный косяк корпуса из iPhone 17 Pro. Зато в мелких деталях перемены всё же намечаются.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Как выглядит Siri AI в iOS 27 на iPhone, iPad и Mac

Если вы уже выбрались из листа ожидания и попробовали новую Siri AI в бете iOS 27, то наверняка заметили её визуальную оболочку. На iPhone помощник выглядит как вытянутый овал. Скорее даже не овал, а пилюля: широкая и приплюснутая фигура, которая тянется вдоль выреза экрана.

А вот на iPad и Mac всё иначе. Там Siri AI приняла классическую форму сферы, аккуратного светящегося шара. Выглядит это куда органичнее и ближе к тому, что Apple, судя по всему, задумывала изначально.

Сам по себе разный облик ассистента на разных устройствах вопросов бы не вызывал. У планшета и компьютера другие экраны, другая логика интерфейса. Но именно на iPhone Siri выбивается из общей картины. И причина тут не в дизайнерском капризе. Кстати, меняется не только софт: уже появились первые реальные фото расцветок будущего флагмана.

Что форма Siri AI говорит о будущем вырезе в iPhone 18 Pro

Разгадка кроется в Dynamic Island. На нынешних iPhone вырез под фронтальную камеру и датчики Face ID довольно крупный. Чтобы новая Siri AI смотрелась цельно, Apple пришлось растянуть её ровно по ширине этого выреза. Отсюда и форма пилюли: компания хотела, чтобы анимация интегрировалась с «островом», а не висела рядом сама по себе. Если бы шар Siri просто болтался под широким вырезом, это выглядело бы странно и неаккуратно.

А теперь вспомним слухи. По данным инсайдеров, iPhone 18 Pro получит заметно уменьшенный Dynamic Island, примерно на 35% компактнее, чем у iPhone 17 Pro. И вот тут всё складывается в логичную картину.

Если вырез станет меньше, растягивать Siri в широкую пилюлю больше не понадобится. Её можно будет показать в виде той самой сферы, которую мы уже видим на iPad и Mac. То есть форма помощника на текущих iPhone, по сути, вынужденный компромисс под старый крупный «остров». А на новых моделях этот компромисс просто не нужен.

Получается, дизайн Siri AI в iOS 27 косвенно подтверждает: уменьшение Dynamic Island действительно готовится. Apple уже сейчас подгоняет интерфейс под будущее железо, хотя само железо нам пока не показала. Заодно инженеры явно поработали и над начинкой: недавно раскрыли ёмкость аккумулятора новинки в сравнении с прошлым поколением.

Оговорюсь сразу: это всё ещё слухи и догадки на основе беты. Apple ничего официально не подтверждала, а форма ассистента в ранней версии iOS вполне может измениться к релизу. Но совпадение слишком уж точное, чтобы списывать его на случайность.

Какие изменения в дизайне iPhone 18 Pro ждут в 2026 году

Уменьшенный «остров» не единственная правка, которую приписывают новинке. В целом iPhone 18 Pro ожидается очень похожим на iPhone 17 Pro. Тот же широкий камерный блок во всю ширину корпуса, тот же алюминиевый унибоди. Революции в облике, судя по утечкам, не будет.

Зато инсайдеры говорят сразу про несколько точечных изменений в дизайне. Компактный Dynamic Island, как мы выяснили, один из них. Остальные пока обсуждаются осторожнее, но сама идея понятна: Apple продолжает шлифовать формулу, а не переписывать её с нуля. Перемены ждут и саму матрицу, ведь компания готовит новый экран для смартфона, который должен стать лучше дисплея iPhone 17 Pro.

Это вообще в духе компании последних лет. Крупные внешние перемены случаются редко, основная работа идёт над деталями, которыми вы пользуетесь каждый день. И уменьшение выреза как раз из таких деталей. Лишние пара миллиметров экрана сверху сами по себе погоды не делают. Но в сумме с новым обликом Siri и общей чистотой интерфейса это та мелочь, которая делает телефон визуально приятнее.

Хотите узнать про дизайн iPhone ещё больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем все свежие слухи и утечки.

Стоит ли ждать iPhone 18 Pro ради нового Dynamic Island

Вывод простой. Если вы планируете обновиться этой осенью и взять iPhone 18 Pro, то увидите Siri AI такой, какой её и задумывали в Apple. Той самой сферой, которая уже живёт на iPad и Mac. Никаких растянутых пилюль под широким вырезом.

Владельцам нынешних iPhone расстраиваться тоже не стоит. Siri AI работает и в форме пилюли, на себе это мы уже проверили, на функциональность это никак не влияет. Меняется только визуальная подача. Но если для вас важна эстетика интерфейса и хочется видеть помощника в его «правильном» виде, это ещё один маленький аргумент в пользу апгрейда.

Лично мне такой подход Apple нравится. Компания не просто меняет железо, а заодно подгоняет под него и софт, чтобы всё выглядело единым целым. Форма Siri AI в iOS 27 это наглядный пример: иногда о будущих устройствах больше говорит интерфейс, чем сами утечки фотографий и схем.

Не разобрались с новой Siri или столкнулись с багами в бете? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам обязательно подскажут и помогут. А что вы думаете про новый облик Siri AI в iOS 27? Ждёте уменьшенный Dynamic Island на iPhone 18 Pro или вам и так хорошо?