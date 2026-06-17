iOS 27 и Siri AI случайно раскрыли главное изменение в дизайне iPhone 18 Pro

Кирилл Пироженко

Siri AI появилась в бете iOS 27, и вместе с ней всплыла любопытная деталь. Форма помощника на iPhone выглядит совсем не так, как на iPad и Mac. Казалось бы, мелочь. Но именно она, похоже, подтверждает один из главных слухов про iPhone 18 Pro, который мы ждём этой осенью. Внешне новинка почти не изменится, и мы уже знаем, что Apple не будет исправлять главный косяк корпуса из iPhone 17 Pro. Зато в мелких деталях перемены всё же намечаются.

Заметили главное изменение?. Фото.

Заметили главное изменение?

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Как выглядит Siri AI в iOS 27 на iPhone, iPad и Mac

Если вы уже выбрались из листа ожидания и попробовали новую Siri AI в бете iOS 27, то наверняка заметили её визуальную оболочку. На iPhone помощник выглядит как вытянутый овал. Скорее даже не овал, а пилюля: широкая и приплюснутая фигура, которая тянется вдоль выреза экрана.

Как выглядит Siri AI в iOS 27 на iPhone, iPad и Mac. Вот так выглядит Сири на текущих айфонах. Фото.

Вот так выглядит Сири на текущих айфонах

А вот на iPad и Mac всё иначе. Там Siri AI приняла классическую форму сферы, аккуратного светящегося шара. Выглядит это куда органичнее и ближе к тому, что Apple, судя по всему, задумывала изначально.

Как выглядит Siri AI в iOS 27 на iPhone, iPad и Mac. На других гаджетах без Dynamic Island она круглая. Фото.

На других гаджетах без Dynamic Island она круглая

Сам по себе разный облик ассистента на разных устройствах вопросов бы не вызывал. У планшета и компьютера другие экраны, другая логика интерфейса. Но именно на iPhone Siri выбивается из общей картины. И причина тут не в дизайнерском капризе. Кстати, меняется не только софт: уже появились первые реальные фото расцветок будущего флагмана.

Что форма Siri AI говорит о будущем вырезе в iPhone 18 Pro

Разгадка кроется в Dynamic Island. На нынешних iPhone вырез под фронтальную камеру и датчики Face ID довольно крупный. Чтобы новая Siri AI смотрелась цельно, Apple пришлось растянуть её ровно по ширине этого выреза. Отсюда и форма пилюли: компания хотела, чтобы анимация интегрировалась с «островом», а не висела рядом сама по себе. Если бы шар Siri просто болтался под широким вырезом, это выглядело бы странно и неаккуратно.

А теперь вспомним слухи. По данным инсайдеров, iPhone 18 Pro получит заметно уменьшенный Dynamic Island, примерно на 35% компактнее, чем у iPhone 17 Pro. И вот тут всё складывается в логичную картину.

Что форма Siri AI говорит о будущем вырезе в iPhone 18 Pro. Чтобы Сири на айфоне тоже сделать круглой, придется уменьшить Dynamic Island. Фото.

Чтобы Сири на айфоне тоже сделать круглой, придется уменьшить Dynamic Island

Если вырез станет меньше, растягивать Siri в широкую пилюлю больше не понадобится. Её можно будет показать в виде той самой сферы, которую мы уже видим на iPad и Mac. То есть форма помощника на текущих iPhone, по сути, вынужденный компромисс под старый крупный «остров». А на новых моделях этот компромисс просто не нужен.

Получается, дизайн Siri AI в iOS 27 косвенно подтверждает: уменьшение Dynamic Island действительно готовится. Apple уже сейчас подгоняет интерфейс под будущее железо, хотя само железо нам пока не показала. Заодно инженеры явно поработали и над начинкой: недавно раскрыли ёмкость аккумулятора новинки в сравнении с прошлым поколением.

Оговорюсь сразу: это всё ещё слухи и догадки на основе беты. Apple ничего официально не подтверждала, а форма ассистента в ранней версии iOS вполне может измениться к релизу. Но совпадение слишком уж точное, чтобы списывать его на случайность.

Какие изменения в дизайне iPhone 18 Pro ждут в 2026 году

Уменьшенный «остров» не единственная правка, которую приписывают новинке. В целом iPhone 18 Pro ожидается очень похожим на iPhone 17 Pro. Тот же широкий камерный блок во всю ширину корпуса, тот же алюминиевый унибоди. Революции в облике, судя по утечкам, не будет.

Какие изменения в дизайне iPhone 18 Pro ждут в 2026 году. Компактный Dynamic Island станет главным дизайнерским изменением в новом смартфоне. Фото.

Компактный Dynamic Island станет главным дизайнерским изменением в новом смартфоне

Зато инсайдеры говорят сразу про несколько точечных изменений в дизайне. Компактный Dynamic Island, как мы выяснили, один из них. Остальные пока обсуждаются осторожнее, но сама идея понятна: Apple продолжает шлифовать формулу, а не переписывать её с нуля. Перемены ждут и саму матрицу, ведь компания готовит новый экран для смартфона, который должен стать лучше дисплея iPhone 17 Pro.

Это вообще в духе компании последних лет. Крупные внешние перемены случаются редко, основная работа идёт над деталями, которыми вы пользуетесь каждый день. И уменьшение выреза как раз из таких деталей. Лишние пара миллиметров экрана сверху сами по себе погоды не делают. Но в сумме с новым обликом Siri и общей чистотой интерфейса это та мелочь, которая делает телефон визуально приятнее.

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Стоит ли ждать iPhone 18 Pro ради нового Dynamic Island

Вывод простой. Если вы планируете обновиться этой осенью и взять iPhone 18 Pro, то увидите Siri AI такой, какой её и задумывали в Apple. Той самой сферой, которая уже живёт на iPad и Mac. Никаких растянутых пилюль под широким вырезом.

Владельцам нынешних iPhone расстраиваться тоже не стоит. Siri AI работает и в форме пилюли, на себе это мы уже проверили, на функциональность это никак не влияет. Меняется только визуальная подача. Но если для вас важна эстетика интерфейса и хочется видеть помощника в его «правильном» виде, это ещё один маленький аргумент в пользу апгрейда.

Лично мне такой подход Apple нравится. Компания не просто меняет железо, а заодно подгоняет под него и софт, чтобы всё выглядело единым целым. Форма Siri AI в iOS 27 это наглядный пример: иногда о будущих устройствах больше говорит интерфейс, чем сами утечки фотографий и схем.

Не разобрались с новой Siri или столкнулись с багами в бете? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам обязательно подскажут и помогут. А что вы думаете про новый облик Siri AI в iOS 27? Ждёте уменьшенный Dynamic Island на iPhone 18 Pro или вам и так хорошо?

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