Айфоны в России начнут отключать от сети по IMEI. Кого это коснется и как избежать блокировки

Если ваш айфон приехал из Дубая, с Авито или в чемодане знакомого, свежая новость про Минцифры наверняка заставила напрячься. Ведомство снова взялось за смартфоны, ввезенные в обход официальных каналов, и на этот раз в правилах появился срок, после которого телефон просто перестанет видеть сеть. Мы уже писали, что базу IMEI в России утвердили еще летом, и вот она начинает обрастать подробностями. Первая реакция понятна, только пугаться, по-моему, стоит совсем не того, о чем все подумали. Ниже разберем, кого коснутся новые требования, что придется сделать и во сколько это может обойтись.



Две недели, а потом тишина в сети

По данным РБК, которые пересказывает «Код Дурова», Минцифры готовит новые требования к смартфонам, ввезенным без таможенного оформления или купленным за границей. Владельцу такого аппарата нужно будет зарегистрировать его IMEI через портал Госуслуг. На это отводится ровно две недели. Не успели — телефон перестанут обслуживать российские сети связи, и он превратится в очень дорогой плеер с камерой.

Цель понятная: ударить по серому рынку. Эксперты, на которых ссылается издание, ожидают, что с рынка уйдут до 70% продавцов серого импорта, а отдельные модели подорожают на 40%. При этом в самом Минцифры подчеркивают, что проект пока обсуждается и детали еще могут поменяться. Текста документа никто не видел, все известно со слов источников, знакомых с обсуждением.

Напомню, что IMEI — это 15-значный номер, по которому сеть узнает конкретный телефон, а не SIM-карту. Закон о едином реестре таких номеров Совет Федерации одобрил 17 июня в рамках второго антифрод-пакета. Новые требования, по сути, описывают, как этот реестр будет обходиться с серыми смартфонами.

Ваш нынешний айфон никто не тронет

Главное, что стоит понять сразу: правило не про телефоны, которые уже лежат у вас в кармане. Аппараты, работавшие в российских сетях до апреля 2027 года, продолжат работать без ограничений. Купили iPhone 17 Pro в Дубае прошлой зимой или взяли iPhone 18 у серовозов в сентябре? Делать ничего не нужно.

Не затронет новая схема и официальную розницу. Технику, ввезенную легально, будут вносить в реестр автоматически, без участия покупателя. Параллельный импорт тоже проходит таможню, так что, судя по описанию, он попадает в ту же категорию. Если айфон куплен в крупной сети с чеком, его IMEI окажется в базе раньше, чем вы снимете с него пленку.

Остаются два сценария. Первый — телефоны, которые кто-то привез в чемодане на продажу, без документов. Второй — смартфоны, которые вы сами купите в поездке уже после апреля 2027 года. Вот их владельцам и придется открыть Госуслуги.

На Госуслугах это займет меньше времени, чем поиск IMEI

Через Госуслуги и так решается половина вопросов со связью: там видны все SIM-карты, оформленные на ваше имя, и там же за пару минут ставится запрет на новые номера. Мы недавно показывали, как оформить самозапрет на SIM-карты, и сложнее одной формы там ничего нет. А в разделе «Сим-карты» графа IMEI есть с апреля 2025 года. Сейчас ее заполняют только иностранцы при заключении договора связи, у россиян там прочерк.

Скорее всего, регистрация будет устроена так же: вписали номер, подтвердили, готово. Двух недель на это хватит с запасом. Сложнее может оказаться найти сам IMEI, если вы ни разу этого не делали. На айфоне порядок действий такой:

Откройте «Настройки — Основные — Об этом устройстве». Пролистайте до строки IMEI. У моделей с двумя SIM-картами или eSIM номеров будет два. Нажмите на номер и подержите палец, чтобы скопировать его.

Еще быстрее набрать *#06# в приложении «Телефон»: IMEI появится на экране сразу. Он же напечатан на коробке, и перед покупкой с рук я бы обязательно сверил эти цифры. Если номер в настройках не совпадает с коробкой или вовсе не отображается, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут понять, откуда у телефона такая биография.

Вся интрига в цене вопроса

С деньгами история запутанная. В феврале Минцифры рассказывало, сколько будет стоить регистрация: для официально ввезенных устройств планировали фиксированный сбор, для серых — процент от стоимости. Потом замглавы ведомства Иван Лебедев заявил, что за телефон, привезенный из-за границы для себя, платить не придется. В мае «Коммерсант» написал, что плату убрали из готовящейся версии законопроекта.

А теперь в новых требованиях про деньги ни слова. Ни про бесплатность, ни про сумму. И это единственное, что меня здесь всерьез напрягает.

Если регистрация останется бесплатной, вопросов к ней нет вообще. Пять минут на Госуслугах раз в несколько лет, когда покупаешь новый айфон в поездке, — нормальная цена за то, чтобы у тебя не отключили связь. Даже символическая пошлина в пару тысяч рублей проблемой не станет. Как только появится постановление с конкретными цифрами, мы разберем его по пунктам, поэтому подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, если планируете покупать смартфон за границей.

А вот если регистрацию все-таки сделают платной, начинается совсем другой разговор. Пример того, как это может выглядеть, давно есть, и далеко за ним ходить не нужно: это любимая россиянами Турция. Там привезенный из-за рубежа телефон тоже нужно регистрировать по IMEI, только удовольствие это дорогое. С января 2026 года сбор составляет 54 240 лир, или около 1200 долларов, по данным ТАСС. Платить нужно за каждый IMEI, а срок дается 120 дней с момента первой активации турецкой SIM-карты.

И сумма растет каждый год. По данным турецкого миграционного сервиса Ikamet, в 2024 году сбор был около 32,7 тысячи лир, в 2025-м уже 45,6 тысячи. Иностранцу для регистрации обычно нужен еще и вид на жительство. На практике турки либо покупают телефоны в местных магазинах по местным ценам, либо отдают за регистрацию сумму, сопоставимую со стоимостью самого смартфона.

Если у нас выберут что-то похожее, привозить айфон из поездки станет бессмысленно: вся экономия сгорит на этапе регистрации. А серые аппараты, которые эксперты и так обещают поднять в цене на 40%, подорожают еще сильнее. Обратите внимание и на срок: в Турции на все дают 120 дней, а у нас, если верить источникам РБК, две недели.

Так что паниковать сейчас точно не нужно. Ваш нынешний телефон работает и будет работать, а сама процедура на Госуслугах вряд ли окажется сложнее самозапрета. Если же после апреля 2027 года вы планируете поездку за новым айфоном, дождитесь постановления с ценой. Сэкономить пока можно хотя бы на мелочах: недорогие чехлы и кабели для айфона ищите в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Если регистрация окажется бесплатной, через полгода о ней никто и не вспомнит. Если турецкой, серый рынок в нынешнем виде просто закончится, и платить за это будем мы с вами.