Еще одна причина, почему я не куплю iPhone Duo

Присматриваетесь к складному iPhone Duo? Наверняка вы ждете от него чего-то особенного. Он стоит почти вдвое дороже обычного флагмана, так что за эти деньги хочется получить хотя бы рекордную скорость. Накануне предзаказа смартфон уже прошел популярный тест производительности, и теперь его можно сравнить с iPhone 18 Pro Max не по рекламе Apple, а по цифрам. Выглядит результат прилично, но для меня он стал еще одним аргументом против покупки. Ниже простыми словами объясню, что показал тест, при чем тут ваш кошелек и какие еще минусы есть у Duo.



Что за тест и как читать его цифры

Geekbench — это бесплатная программа, которая измеряет скорость процессора в смартфоне. Она дает телефону одинаковый набор задач (обработать фото, сжать файл, распознать текст) и засекает, за сколько он с ними справится. Результат выдается в баллах, и правило тут одно: чем больше, тем быстрее. По баллам сразу видно, какой телефон шустрее и на сколько. Мы уже сравнивали iPhone 18 Pro Max с iPhone 17 Pro Max в той же седьмой версии Geekbench, так что результат Duo есть с чем сверить.

Оценки всегда две. Первая, одноядерная, показывает, как быстро айфон выполняет одно действие: открывает приложение, листает ленту, загружает страницу в браузере. Именно эту скорость вы ощущаете каждую минуту. Вторая, многоядерная, отвечает за тяжелые задачи, где процессор работает в полную силу: сохранение длинного видео, обработка пачки фото.

Все прогоны попадают в открытую базу Geekbench, где результат Duo и нашли журналисты MacRumors. Подписан он служебным названием iPhone19,4 — так Apple обозначает Duo внутри компании. Процессор у Duo A20 Pro, оперативной памяти 12 ГБ — все как у iPhone 18 Pro Max. Пугаться этой цифры не стоит: для iOS 12 ГБ — это приличный запас.

Складной айфон оказался не быстрее iPhone 18 Pro Max

Теперь сами цифры. Я свел в одну таблицу Duo, iPhone 18 Pro Max (в нем такой же процессор) и прошлогодний iPhone 17 Pro Max, чтобы было видно, какой шаг вперед сделала Apple за год.

Geekbench 7 iPhone Duo iPhone 18 Pro Max iPhone 17 Pro Max Одно действие (одноядерный) 3986 4005 3207 Тяжелые задачи (многоядерный) 11 067 11 370 8975

Если совсем просто, у Duo и iPhone 18 Pro Max скорость практически одинаковая. На глаз разницу между ними не заметить, к тому же результат одного и того же айфона от запуска к запуску немного гуляет. А вот прошлогодний iPhone 17 Pro Max оба новых смартфона обгоняют почти на четверть.

Выходит, особой мощности от складного айфона ждать не стоит: он работает ровно как обычный флагман этого года. И вот тут начинается самое интересное.

Почему для меня это причина не покупать Duo

Причина простая. Когда отдаешь за смартфон почти две тысячи долларов, хочется получить самый мощный айфон в линейке, а не просто самый дорогой. А по факту Duo по мощности такой же, как заметно более дешевые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: внутри у всех трех один и тот же процессор A20 Pro.

iPhone 18 Pro Max стоит в США от 1299 долларов, Duo — от 1999. Разница — 700 долларов, и, судя по тесту, ни цента из них не уходит на скорость. Вы платите только за то, что телефон складывается. В России цифры еще внушительнее: 14 октября базовый Duo на Яндекс Маркете стоил уже 305 тысяч рублей, и это до старта продаж.

Хуже того, под долгой нагрузкой Duo может оказаться медленнее iPhone 18 Pro Max. Тест Geekbench длится пару минут, и телефон за это время не успевает нагреться. А за полчаса игры или съемки на жаре процессор разогревается, и любой смартфон в такой момент сам сбрасывает мощность, чтобы не перегреться. Разложенный Duo толщиной всего 5,2 мм, и тонким половинкам может быть сложнее отводить тепло, чем цельному корпусу iPhone 18 Pro Max. В MacRumors тоже предупреждают, что из-за охлаждения и двух экранов реальная скорость Duo может отличаться. Причем отличаться она будет в худшую сторону, и это, пожалуй, самый главный минус iPhone Duo.

Еще настораживает, что графику в этот раз не проверяли. Так что про игры пока есть только обещание Apple: по ее данным, графика в A20 Pro до 40% быстрее, чем в прошлогоднем A19 Pro. Хотите увидеть первые тесты Duo в играх, как только они появятся? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, мы сразу выложим их там.

Ремонт, складка и другие минусы

Тест скорости — не единственная проблема Duo. Самый болезненный минус всплыл на днях: Apple назвала цены на ремонт iPhone Duo, и замена внутреннего экрана без страховки AppleCare+ стоит 999 долларов. Это половина цены самого телефона. Со страховкой ремонт обойдется в 99 долларов, но в России ее не оформить, так что купленный у нас Duo придется беречь как зеницу ока.

Второй вопрос — складка посередине большого экрана. Apple уверяет, что матовое покрытие почти прячет ее, а мы подробно разбирали, видно ли складку на экране iPhone Duo на самом деле. По первым отзывам журналистов, если смотреть прямо, ее и правда незаметно, а под углом она проступает примерно так же, как у складных Samsung. Как экран будет выглядеть через год, пока не знает никто, даже Apple.

Остальные минусы известны с презентации:

вес 254 грамма, это самый тяжелый айфон в истории;

толщина 11,3 мм в сложенном виде, заметно толще iPhone 18 Pro Max;

нет камеры с оптическим зумом, сзади только основной и сверхширокоугольный модули по 48 Мп.

Последний пункт меня расстраивает больше всего. За две тысячи долларов я хочу снимать концерт или ребенка на утреннике издалека без потери качества, а с Duo так не получится.

Кому Duo все равно стоит брать

И все же у складного айфона есть своя аудитория. Если вы постоянно работаете с документами, таблицами и почтой в дороге, смотрите видео в метро или хотите заменить телефоном еще и iPad, большой 7,6-дюймовый экран в кармане того стоит. Скорость при этом будет такой же, как у самого дорогого обычного айфона.

Если же вам нужен просто быстрый айфон с хорошей камерой, берите iPhone 18 Pro Max. По скорости разницы нет, зум есть, ремонт дешевле, а на сэкономленные деньги можно купить еще и iPad. Предзаказ на Duo открывается 16 октября в 15:00 по Москве, в продаже он появится 23 октября. Официально в Россию Apple его не везет, поэтому у нас Duo будут продавать магазины, которые привозят технику из-за границы, а в первые недели цены там обычно самые высокие.

Сомневаетесь, что выбрать? Опишите, как вы пользуетесь телефоном, в нашем чате в Telegram или МАКС, там помогут определиться. А если все-таки решитесь на Duo, с такими ценами на ремонт лучше сразу надеть на него чехол, закрывающий шарнир. Такие чехлы для складных смартфонов иногда появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Сам я Duo брать не буду. По цифрам это iPhone 18 Pro Max, который складывается, будет греться под нагрузкой и стоит на 700 долларов дороже, а за такую доплату я жду большего, чем просто второй экран.