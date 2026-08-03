Такой iPad Air вы сразу захотите купить: что Apple решила изменить в своем планшете

iPad Air остается самым консервативным планшетом Apple, если говорить про внешность. Его корпус не трогали с 2020 года, и это самый долгоживущий дизайн во всей линейке айпадов. Но 2027-й наконец способен перевернуть эту страницу. Недавно я превратил iPad в Mac благодаря iPadOS 27, а теперь появился повод обсудить куда более фундаментальную вещь — абсолютно новый корпус планшета.



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Как менялся дизайн iPad Air

Компания в последний раз обновляла корпус iPad Air в 2020 году. Тогда вышло четвертое поколение с плоскими гранями, экраном почти во весь фронт и сканером Touch ID, спрятанным в верхней кнопке. Именно этот силуэт мы видим на прилавках до сих пор, и он почти не изменился за шесть лет.

Все последующие апдейты касались исключительно начинки. Чипы M1, M2, M3 и M4 приходили один за другим, добавляли скорости и запаса на будущее, но снаружи планшет оставался ровно таким же. Для Apple это нетипично долгая пауза — обычно дизайн живет заметно меньше, а потом уступает место чему-то новому.

Стоит вспомнить контекст: за эти же годы iPhone успел сменить несколько поколений внешности, а Mac пережил переход на собственные процессоры. На таком фоне неизменный Air смотрится белой вороной, которую компания будто нарочно держит в стороне от больших перемен.

При этом сам iPad давно стал по-настоящему универсальным устройством. От него, например, реально зарядить iPhone от другого iPad прямо в дороге, если под рукой не оказалось розетки. Подобные мелочи копятся годами и делают планшет удобнее, а вот его внешний облик будто застрял в одной точке.

OLED-дисплей и M5: главные обновления iPad Air

Все должно поменяться уже в начале 2027 года. По данным источников, Apple переведет iPad Air на OLED-дисплей, а поставщиком панелей станет Samsung Display. Речь идет про одностековые LTPS-матрицы — они уступают тандемному OLED из iPad Pro и по яркости, и по себестоимости, но для среднего сегмента это огромный шаг вперед.

Для обычного пользователя OLED — это не просто строчка в характеристиках. Черный цвет становится по-настоящему черным, контраст резко вырастает, а фильмы и фото выглядят сочнее. К тому же такие матрицы экономичнее подсвечивают картинку, что положительно сказывается на автономности. Так что переход на OLED почувствует каждый, кто хоть раз держал текущий Air в руках.

Вместе с новым экраном ожидается и чип M5. Пока это остается на уровне слухов, поэтому к конкретным деталям стоит относиться с осторожностью. Но связка свежего процессора и OLED-матрицы формирует крупнейшее обновление линейки за последние несколько лет. И оно отлично вписывается в общий план Apple: постепенно OLED доберется даже до iMac и MacBook Air.

Если вам интересно, какие возможности принесет свежая система на все эти устройства, я подробно разбирал что нового в iPadOS 27 в отдельном материале. А узнавать про анонсы Apple раньше остальных удобно в наших каналах в Telegram и МАКС — там мы выкладываем все самое важное первыми.

Каким будет iPad mini 8 и почему это важно

Крупное обновление железа — это идеальный повод для полного редизайна. Так уже происходило с iPad Pro: когда в 2024 году он перешел на OLED, Apple впервые с 2018 года серьезно переработала корпус и сделала его ощутимо тоньше. Логика подсказывает, что с iPad Air эта история вполне может повториться один в один.

Но куда любопытнее ситуация с iPad mini. Восьмое поколение ждут уже к октябрю, и там намечается настоящая революция для компактного планшета: OLED-экран, вибрационная акустика без привычных отверстий под динамики и влагозащищенный корпус. Последнее вообще станет первым случаем в истории iPad. Правда, не все встретили новинку с восторгом — я объяснял, почему в новом iPad mini кое-чего важного все равно будет не хватать.

Почему это касается Air? Потому что Air и mini делят общий язык дизайна с самого своего появления. Младший планшет перенял облик старшего еще в 2021 году и сохранял его вплоть до iPad mini 7. Если mini первым получит обновленный корпус, то iPad Air становится очевидным кандидатом на ту же роль следом за ним.

Каким будет новый iPad Air в 2027 году

Похожий сценарий история уже проходила. Оригинальный iPad mini образца 2012 года по сути задал стандарт внешности для самого первого iPad Air, который вышел всего годом позже. Спустя больше десяти лет весь этот круг вполне может замкнуться тем же образом.

Конкретных утечек именно про редизайн Air пока нет, и этот момент важно держать в голове. Но если планшет действительно зеркалит mini, то он способен унаследовать ту же вибрационную акустику, влагозащиту и прочие приятные детали. Для устройства, которое шесть лет выглядело одинаково, это звучит как давно назревшая перемена.

Пока же выбор между разными моделями остается непростым. Если вы прямо сейчас на распутье, загляните в разбор про то, какой iPad выбрать в 2026 под ваши конкретные задачи. А если после покупки останутся вопросы, пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там подскажут по любой модели и конфигурации.

Итог получается простым: 2027-й выглядит как год большого редизайна iPad Air. OLED-дисплей, чип M5 и, возможно, новый корпус в духе обновленного mini — все складывается в пользу того, что самый застоявшийся планшет Apple наконец-то получит свежую внешность. Ждать осталось не так уж и долго.