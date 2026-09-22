В каких iPhone 18 Pro стоит быстрая память, а в каких медленная

Топовые версии iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max на 1 и 2 ТБ выглядят как безусловный максимум: больше всего памяти, самая высокая цена и приятное ощущение, что берешь лучшее из возможного. На деле с этими конфигурациями все оказалось не так однозначно. Энтузиасты прогнали дорогую версию через настоящие тесты накопителя, и цифры заставляют задуматься, а стоит ли вообще переплачивать за терабайт. Ниже спокойно разберемся, почему самая емкая память в новом айфоне может работать медленнее, чем ждешь, в каких сценариях это реально вылезает и какую версию в итоге брать, чтобы не разочароваться.



Почему память на терабайт вдруг стала медленной

Чтобы понять, в чем подвох, нужно сказать пару слов о том, как вообще устроена память в смартфонах. Данные лежат в крошечных ячейках, и в каждую такую ячейку можно записать разное количество информации. В большинстве современных телефонов стоит память типа TLC — это когда одна ячейка держит три бита данных. Такой вариант дает хороший баланс скорости, объема и надежности, поэтому он и стал стандартом.

Версия iPhone 18 Pro Max на 1 ТБ устроена иначе. В ней применяется память типа QLC, где в ту же самую ячейку упаковано уже четыре бита. Плюс очевиден: в чип того же размера влезает больше данных, отсюда и берутся заветные терабайты. А вот минус вылезает на практике. Чем больше состояний должна различать одна ячейка, тем медленнее она работает и тем меньше у нее запас прочности. Если совсем просто, то за объем расплачиваешься скоростью.

Проверяли это не на словах. Энтузиасты сравнили версию на 1 ТБ с памятью QLC и модель на 512 ГБ, где стоит привычная TLC. В обычном чтении мелкими блоками разница вышла небольшой. Зато в смешанных нагрузках, когда телефон одновременно и читает, и пишет данные, версия на 512 ГБ уверенно уходила вперед — местами почти на 38 процентов. Хотите первыми узнавать про такие подводные камни новых айфонов? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем подобные истории простым языком.

Насколько все плохо со скоростью

Одно дело общие слова про биты в ячейках, и совсем другое — конкретные цифры. И вот тут начинается самое любопытное. У памяти есть хитрость: часть записи она проводит через буфер, объем которого составляет примерно 250 ГБ, то есть временную скоростную зону, куда данные скидываются рывком. Пока в этом буфере есть место, все летает, и скорость держится выше 3000 МБ/с. Проблемы начинаются, как только буфер заканчивается. Чем больше занят накопитель, тем меньше объем этого самого буфера, и с 250 ГБ он уменьшается до 58 ГБ.

Дальше телефон переключается на промежуточный режим, который работает уже помедленнее. А когда исчерпан и он, память пишет напрямую в ту самую тормозную QLC. Вот здесь скорость и обваливается. Причем чем сильнее забит накопитель, тем хуже: свободного места под буфер остается меньше, и просадка становится резче.

Чтобы не собирать цифры по всему тексту, сведем их в одну таблицу. Слева этапы записи, а рядом то, что происходит на пустом накопителе и когда он заполнен на 60 процентов.

Этап записи Пустой накопитель Заполнен на 60% Быстрый буфер выше 3000 МБ/с выше 3000 МБ/с, но сам буфер меньше Промежуточный режим около 578 МБ/с около 396 МБ/с Прямая запись в QLC в среднем 79,4 МБ/с, минимум 25,6 в среднем 45 МБ/с, минимум 1,1

Что это значит на деле. Пиковые 3000 МБ/с вы увидите только на коротких операциях, пока хватает буфера. Стоит пойти долгой записи, и скорость сползает до нескольких десятков МБ/с. В самом печальном случае, когда накопитель почти полон, она падает до 1,1 МБ/с. Для сравнения: это медленнее дешевых карт microSD, которые можно взять за копейки. Правда, такая скорость фиксируется лишь на доли секунды, так что заметите вы это вряд ли. Кстати, о недорогих гаджетах и аксессуарах. Годные находки с AliExpress мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Заглядывайте, если любите брать полезное без переплат.

В каких случаях это заметно

Для повседневных задач разница почти не чувствуется. Переписка, браузер, ленты соцсетей, обычные снимки — все это короткие операции, с которыми быстрый буфер справляется без вопросов. Так что если берете айфон именно под такой сценарий, паниковать не из-за чего. Беда вылезает там, где идет долгая и объемная запись. Вот типичные ситуации, в которых память покажет свой характер:

длинная съемка видео в 4K или в формате ProRes, который занимает огромный объем на накопителе

перенос больших файлов, например когда переезжаете со старого телефона вместе с архивом фото и видео

восстановление из резервной копии при настройке нового устройства

Обидно вот что. Именно эти сценарии чаще всего встречаются как раз у тех, кто берет версию с максимальной памятью. Человек доплачивает за терабайт ради тяжелого видео и большого архива, а получает память, которая на этих же задачах проседает сильнее всего.

Если после покупки думаете, чем защитить корпус и экран, учтите, что к iPhone 18 Pro подойдут не все стекла и пленки — там есть свои нюансы с рамками и вырезами. Не смогли понять, тормозит ваш айфон из-за памяти или из-за чего-то другого? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут.

Какую версию выбрать в итоге

Теперь к главному вопросу — какую конфигурацию брать, а какую лучше обойти стороной. Логика тут простая. Медленная память QLC стоит именно в самых емких версиях, то есть на 1 ТБ и по той же причине на 2 ТБ. А младшие конфигурации, на 256 и 512 ГБ, используют быструю TLC. Получается парадокс: самые дорогие варианты в этом конкретном плане оказываются далеко не лучшими.

Разложим по сценариям, кому что подходит:

берете телефон под переписку, соцсети и обычные фото — смело смотрите на 256 или 512 ГБ, там и память быстрее, и переплаты за объем нет

много снимаете тяжелое видео и держите большой архив — выбор сложнее: место нужно, но именно на этих задачах терабайтная версия проседает и лучше взять базу и посмотреть на внешние SSD для iPhone

объем для вас критичен, а скорость записи не так важна — тогда 1 или 2 ТБ рассматривать можно

Если совсем коротко, гнаться за максимальным терабайтом просто ради галочки смысла нет. Для большинства людей версии на 256 и 512 ГБ окажутся и быстрее, и выгоднее. Ну а если вы пока выбираете между Pro и Pro Max и не решили, какую модель лучше купить в России, у нас есть отдельный разбор с отличиями версий для разных стран. Он поможет не переплатить и взять ровно то, что нужно именно вам.