Россия стала главным инсайдером по Apple: в США узнают о новых Айфонах из наших магазинов

Западные СМИ на этой неделе с придыханием обсуждают свежую «утечку», которая якобы раскрыла цвета iPhone 18 Pro и 18 Pro Max за пару дней до презентации Apple. По сети разлетелся короткий ролик: два смартфона на прозрачных подставках, один в темно-вишневом цвете, второй в голубом. Издание Macworld на полном серьезе назвало это самым сильным визуальным доказательством новых расцветок. Вот только на кадрах отлично виден ценник на русском языке, фирменный стенд и подпись «Скоро в продаже». Да, друзья, американцы только что во все глаза разглядели витрину нашего re-store, а мы эти муляжи изучаем уже которую неделю, ведь еще раньше коробки раскрыли новые цвета обеих моделей.



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Что так впечатлило западных журналистов

Ролик выложил на корейской платформе Naver блогер под ником yeux1122, и заголовок у него простой: демонстрационные iPhone 18 Pro Max в цвете Dark Cherry и iPhone 18 Pro в голубом засветились раньше времени. На видео действительно два аппарата. Старший в глубоком темно-красном оттенке, вишневом, почти бордовом. Младший в спокойном светло-голубом. Для сравнения автор прикладывает к вишневому Pro Max свой темно-синий iPhone 17 Pro Max, чтобы разница цветов была нагляднее. А за что именно Apple снова попросит кучу денег, мы разбирали отдельно, когда стали известны главные фишки iPhone 18 Pro.

Macworld пишет, что на 95% уверен в анонсе этих моделей, и новый ролик поднимает уверенность еще выше. Расцветки совпали с тем, что издание раскрыло в своем эксклюзиве ранее. Логика простая: таких цветов нет ни в текущей линейке, ни в прошлых поколениях, значит перед нами что-то новое. Западные коллеги аккуратно оговариваются, мол, гарантировать подлинность ролика нельзя, подделать такое видео несложно. Но сомневаться особо не хотят, уж очень все складно.

Отдельно журналистов смутил антураж: прозрачные подставки, страховочные тросики, ценник рядом. Из этого они сделали смелый вывод, что перед нами розничная витрина, и какой-то магазин уже получил демо-образцы до анонса. Вывод, надо сказать, абсолютно верный. Только вот магазин этот находится не в Купертино и не в Сеуле. Хотите первыми узнавать про такие казусы и свежие слухи об Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем все самое интересное из мира техники.

Почему это витрина re-store, а не тайная утечка

Теперь маленькая сенсация для наших зарубежных друзей. Загадочное видео снято в обычном российском re-store, где на столах выставлены муляжи новых смартфонов. Это не рабочие прототипы и не украденные со склада демо-образцы, а самые обычные макеты. Их ставят на витрину, чтобы покупатель заранее прикинул размер, форму и цвет корпуса, а заодно оформил предзаказ, если аппарат приглянулся. У нас так делают перед каждым большим стартом продаж, ничего секретного тут нет. Само же приглашение раскрыло сразу две функции будущего флагмана, так что интрига вокруг презентации и без муляжей давно подогрета.

Достаточно вчитаться в тот самый ценник, который так впечатлил Macworld. На нем русским по белому написано «iPhone 18 Pro Max», «Новинка», «Скоро в продаже» и «Раннее бронирование». Там же указан объем памяти на 256 ГБ, поддержка SIM и eSIM, ценник в рублях и даже QR-код для оформления заказа. Ни один злоумышленник ничего не сливал и ничем не рисковал. Человек просто зашел в магазин, снял на телефон стенд с макетами и выложил в сеть. А западная пресса приняла это за дерзкий инсайд десятилетия.

Получается забавная картина. Пока в США гадают на рендерах и ждут официального показа, в России эти же смартфоны уже стоят на витринах в виде макетов, и любой желающий может их потрогать. Кто тут после этого главный инсайдер по Apple, вопрос риторический.

Сколько просят за муляж и его живого собрата

Раз уж ценник попал в кадр, грех не заглянуть в цифры. На витрине re-store младшую модель приглашают забронировать по цене от 199 990 рублей, а рассрочку рисуют бодрую, от 10 000 рублей в месяц. Это стартовая позиция на 256 ГБ, и это еще до старта официальных продаж, которых в привычном виде у нас все равно нет. Дальше цена будет только плясать в зависимости от курса, спроса и жадности конкретной точки. Серый рынок у нас работает как часы, и Горбушка уже принимает заказы на обе новинки.

Обычно первые партии улетают дорого, потом ценник плавно оседает, а к зиме на маркетплейсах появляются вменяемые предложения. Так было с каждым поколением, так будет и с восемнадцатым. Мой совет прежний: не бросайтесь на предзаказ в первые часы, если только вам не горит похвастаться вишневым Pro Max раньше соседа. Спешка тут почти всегда оборачивается лишней переплатой.

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Что покажут на Surprise and Shine в среду

Официально Apple проведет презентацию в среду под слоганом Surprise and Shine, старт в 20:00 МСК. Компания по традиции держит интригу и не называет продукты заранее, но сомнений почти нет. Нас ждут iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, к ним могут добавить новые часы и что-нибудь для умного дома. На тех же макетах хорошо виден переработанный блок камер, вытянутый в широкую горизонтальную полосу через всю верхнюю часть корпуса. Это, пожалуй, главная внешняя перемена поколения. Внутри тоже обещают серьезный рывок, и новый чип M6 раскрыл процессор, который ляжет в основу старших моделей.

Больше производительности, больше запросов Apple Intelligence, больше поводов обновиться, если вы сидите на аппарате пары-тройки летней давности. Подробности узнаем уже в среду, а наш прямой эфир по презентации соберет все главное по горячим следам.

Ну а пока западные редакции ловят каждую утечку, наши магазины спокойно расставляют муляжи будущих флагманов на витрины. И выходит, что самый надежный источник по новым Айфонам в этом сезоне снова оказался в России. Так что в следующий раз, когда увидите громкий инсайд из-за океана, присмотритесь к фону кадра. Не удивлюсь, если там опять мелькнет знакомый ценник в рублях.