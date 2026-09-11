В России запустили 5G. В каких городах работает и можно ли включить на iPhone

В России официально запустили 5G. Сети пятого поколения уже работают в 16 городах, и быстрый мобильный интернет получили около десяти миллионов человек — так отчитались в Минцифры. Новость приятная, но у нее есть жирный нюанс для тех, кто носит в кармане смартфон с яблоком: попасть в новую сеть смогут далеко не все. И пока мы разбирали первые отзывы на iPhone Duo, страна успела тихо шагнуть в новую эпоху связи, где айфон впервые за долгое время рискует оказаться на скамейке запасных.



Где 5G уже включили

Список городов получился заметно шире, чем многие ждали. Пятое поколение заработало не только в обеих столицах, но и в целом ряде региональных центров. Причем где-то сеть развернул только один оператор, а где-то подключилась сразу вся «Большая четверка» — МТС, T2, «Билайн» и «Мегафон». В сумме доступ к 5G уже открыли около 10 миллионов человек, и это только первая волна.

Для России это по-настоящему заметная веха. О запуске пятого поколения говорили не первый год, сроки не раз сдвигались, и вот сети наконец включили в рабочем режиме. Пусть пока это точечное покрытие в отдельных районах городов, а не сплошная зона по всей стране, но лиха беда начало.

Город Оператор Частоты 5G (данные МТС) Москва МТС, T2, «Билайн», «Мегафон» n79 (4,9 ГГц) и 2100 МГц Санкт-Петербург МТС, T2, «Билайн», «Мегафон» n79 (4,9 ГГц) и 2100 МГц Екатеринбург МТС, T2, «Билайн», «Мегафон» n79 (4,9 ГГц) и 2100 МГц Новосибирск «Мегафон», МТС n79 (4,9 ГГц) и 2100 МГц Казань «Мегафон», МТС Нет данных Самара «Билайн», «Мегафон» Нет данных Великий Новгород «Мегафон» Нет данных Краснодар «Мегафон» Нет данных Нижний Новгород «Мегафон» Нет данных Тверь «Мегафон» Нет данных Волгоград Т2 Нет данных Красноярск Т2 Нет данных Пермь Т2 Нет данных Челябинск Т2 Нет данных Уфа МТС n79 (4,9 ГГц) и 2100 МГц Ярославль «Билайн» Нет данных

Такой разброс по операторам объясняется просто. У каждого свои частоты, свои базовые станции и свои сроки развертывания, поэтому единой карты покрытия по стране пока нет. Больше всего повезло Москве, Петербургу и Екатеринбургу: там сигнал пятого поколения дают все четыре оператора сразу, так что абонентам не придется менять сим-карту ради заветного значка.

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Насколько реально вырастет скорость

Главный вопрос, который волнует почти каждого: станет ли интернет ощутимо быстрее уже сейчас. Мы подробно разбирали, что станет со скоростью интернета после запуска сетей, и если совсем коротко — чуда в первый же день ждать не стоит.

Причина в том, что операторы поднимают 5G на перефармленных частотах и на оборудовании, которого под новый стандарт пока немного. Поэтому прирост поначалу скромный. На практике это скорее более стабильное соединение и заметно меньшие задержки, а не те гигабиты, которыми пестрят рекламные ролики. Настоящая скорость придет позже, когда сеть обрастет техникой и плотным покрытием.

Больше всего выигрыш почувствуют там, где важна не столько пиковая скорость, сколько отзывчивость сети. Это онлайн-игры, видеозвонки, стриминг в высоком качестве и все, что не любит задержек. Именно низкий пинг, а не абстрактные цифры в спидтесте, станет первым, что реально ощутят абоненты.

Есть и еще один момент, о котором часто забывают. В России пятое поколение могут развивать не только как мобильную связь, но и как домашний интернет по воздуху. Так что значок 5G в статусной строке и реальный рывок скорости — это пока далеко не одно и то же. Не разобрались, заработает ли новая сеть на вашем тарифе, или хотите поделиться собственными замерами? Залетайте в наш чат в Telegram или МАКС — там подскажут и сравнят цифры на разных устройствах.

Почему iPhone может остаться в стороне

Мы отдельно объясняли, почему 5G не заработает на iPhone в России, и с тех пор ничего не изменилось. Смартфоны на Android получат доступ к сети буквально в ближайшее время, а вот айфоны почти наверняка останутся сидеть в LTE.

Технически современные iPhone умеют работать в диапазоне n79 — это те самые 4,8 ГГц, которые в стране и выделили под 5G. Но одного железа мало. Чтобы поддержка ожила, Apple должна подтвердить корректную работу сети каждого оператора и включить нужный диапазон прямо в iOS через операторские настройки. Проще говоря, доступ заблокирован на уровне прошивки, и снять этот замок может только сама компания.

Что интересно, речь не о поломке или отсутствии модема. Тот же чип внутри айфона умеет куда больше, чем ему позволяет прошивка. Apple исторически включает поддержку новых сетей только после совместных испытаний с конкретным оператором: проверяют регистрацию в сети, переключение между 4G и 5G, звонки и SMS. Без этого этапа значок 5G просто не появится.

Загвоздка в том, что Apple ушла из России и с местными операторами больше не общается. Похожая история уже была с LTE: тогда полноценную поддержку раскатали с солидным опозданием. В случае с 5G ждать шагов навстречу тем более наивно. Так что даже в зоне уверенного покрытия айфон, скорее всего, упрямо будет держаться за значок 4G.

Обидно вдвойне, если вспомнить, сколько сегодня стоят флагманы Apple. Мы недавно разбирали, почему iPhone 18 Pro так подорожал, и платить премиальную цену за смартфон, который не пускают в самую современную сеть страны, — затея как минимум спорная. Если же вы хотите начать пользоваться 5G уже сейчас, то стоит смотреть на Android-смартфоны. Например, к российскому 5G готовы модели realme GT 8 Pro и vivo X300 Pro.

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Что будет дальше

На достигнутом власти и операторы останавливаться не намерены. До конца года 5G обещают запустить еще в 50 городах России, так что география покрытия будет расти быстро. Для владельцев Android это чистый плюс: сеть расширяется, тарифы со временем подтянутся, а сами устройства к новому стандарту уже готовы.

Владельцам iPhone пока остается только держать кулаки и надеяться, что Apple однажды передумает. Реальный расклад на сегодня такой: сеть вокруг уже есть, а телефон в нее просто не пускают. Следить за ситуацией стоит внимательно, потому что все может измениться в любой момент — и в лучшую, и в худшую сторону.

Так что ближайшие месяцы обещают быть интересными. Карта покрытия будет меняться почти на глазах, и не исключено, что ваш город окажется в новом списке уже к зиме.

А если 5G пока не про ваш смартфон, это хороший повод присмотреться к запасному Android-аппарату или полезным гаджетам по вменяемой цене. Самые свежие находки и скидки мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС — загляните, там регулярно попадается что-то стоящее.