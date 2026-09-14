МТС включил 5G на iPhone, но есть нюанс

На прошлой неделе произошло большое событие: сразу в 16 городах России запустили 5G. Если вы владелец iPhone, абонент оператора МТС и вдруг заметили в строке состояния гордую надпись MTS 5G, не спешите радоваться и рассказывать друзьям про новую скорость. Я залез в настройки своего смартфона, сравнил две симки от разных операторов и увидел, что за красивой подписью прячется чистый маркетинг или даже небольшой обман. Ниже разберем, что конкретно поменял МТС, почему полноценного пятого поколения на iPhone пока нет и как за пару секунд отличить настоящую сеть от нарисованной.



Что на самом деле сделал МТС

История простая до обидного. Оператор просто сменил отображаемое имя своей сети с привычного MTS RUS на MTS 5G. И теперь эта надпись висит в статусбаре вне зависимости от того, как именно ваш телефон передает данные прямо сейчас. Хоть по 3G, хоть по LTE, хоть по Wi-Fi. Реального переключения на пятое поколение при этом не происходит, меняется только текстовая метка, которую iOS покорно рисует в углу экрана.

Забавнее всего это выглядит, когда телефон вообще подключен к домашнему Wi-Fi. Сотовые данные в этот момент не используются, а бодрая надпись MTS 5G все равно светится в углу экрана. Человек смотрит на нее и искренне думает, что уже сидит в новой сети. Особенно легко на это купиться тем, кто как раз ждал запуска пятого поколения и следил за новостями последние пару недель. На деле это красивая обертка без начинки. В настройках, кстати, все честнее. Если открыть параметры сотовой связи, то в пункте «Выбор сети» стоит MTS 5G, а вот строкой ниже, в «Голос и данные», спокойно указано LTE. То есть сама система прекрасно знает, какое у вас соединение на самом деле, просто имя сети показывает совсем другое.

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Почему настоящий 5G на iPhone пока не работает

Тут придется вспомнить, почему 5G не работает на iPhone в принципе. Дело не в операторах и не в железе вашего смартфона. Чтобы пятое поколение заработало, его должна активировать сама Apple. Компания передает на устройство специальный операторский профиль с нужной конфигурацией, и без него никакого переключателя 5G в настройках просто не появится, как бы близко вы ни стояли к новой базовой станции.

С 2022 года Apple не согласовывает такие профили с российскими сетями. Поэтому айфон продолжает честно показывать LTE и работать на скорости четвертого поколения даже там, где сеть пятого поколения уже развернута. В Минцифры это подтвердили прямым текстом: смартфоны на Android получат поддержку в ближайшее время, а вот судьба iPhone целиком зависит от решения Apple. Пока такого решения нет, любая надпись 5G на яблочном устройстве остается просто набором букв.

Получается, МТС дорисовал значок там, где технической возможности подключиться все равно нет. И вот это уже тонкий момент. Одно дело маркетинговое имя сети, и совсем другое создать у пользователя ощущение доступа к технологии, которой у него физически нет. Скорость от новой подписи не выросла ни на мегабит, поменялись только буквы на экране.

Как отличить нарисованную сеть от реальной

Хорошая новость в том, что подвох вычисляется буквально за пару секунд. Достаточно отключить Wi-Fi и посмотреть на строку состояния.

Я проверил это на своем iPhone и специально сделал два скриншота. Когда Wi-Fi включен, вверху горит короткое MTS 5G и рядом значок беспроводной сети. Как только я выключаю Wi-Fi, картинка меняется. Рядом с теми же буквами 5G тут же появляется знакомое LTE, и надпись превращается в MTS 5G LTE. Вот это приписанное LTE и есть ваше настоящее соединение. Все, что стоит перед ним, чистая декорация. Логика здесь такая: пока трафик шел через Wi-Fi, телефону нечего было показывать про сотовый тип связи, и оператор оставлял на виду только свое маркетинговое имя. Стоит убрать Wi-Fi, и айфон честно дописывает реальный стандарт.

Второй способ проверки я уже упоминал выше. Заходите в настройки сотовой связи и смотрите пункт «Голос и данные». Если там указано LTE, значит никакого пятого поколения у вас нет, как бы солидно ни называлась сеть в статусбаре. Эти две быстрые проверки закрывают вопрос окончательно и не оставляют места для иллюзий.

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А у Мегафона все осталось честно

Самое интересное я понял, когда посмотрел на вторую симку. У меня в том же iPhone стоит номер Мегафона, и вот там никаких фокусов нет. Сеть как называлась MegaFon, так и называется. Никаких приписанных 5G, никакой игры на ожиданиях пользователя. На обоих моих скриншотах, и с включенным Wi-Fi, и без него, второй оператор ведет себя ровно и показывает свое привычное имя. То есть переименование сети не какое-то обязательное следствие запуска 5G в стране, это осознанное решение конкретного оператора.

На этом фоне ход МТС смотрится особенно некрасиво. Непонятно даже, на кого он рассчитан. Технически подкованный человек раскусит подмену за минуту, а того, кто в тонкостях не разбирается, такая надпись просто вводит в заблуждение. Никакой пользы владельцу айфона от нарисованного значка нет, зато неприятный осадок от подобного маркетинга остается.

Так что если ваш iPhone показывает MTS 5G, относитесь к этому спокойно. Реального прироста скорости за этой надписью нет, а настоящее пятое поколение появится только после того, как его официально включит Apple. До тех пор все, что у нас есть, это старый добрый LTE в новой красивой упаковке. Кстати, о приятном. Мы ведем отдельный канал Сундук Али-Бабы в МАКС, где собираем интересные находки и выгодные гаджеты с маркетплейсов. Заглядывайте, если любите покупать с умом.