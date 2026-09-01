Почему 5G не заработает на iPhone в России

В России официально утвердили план запуска сетей пятого поколения. По документу 5G в городах-миллионниках должен заработать не позднее 2027 года, и новость эта приятная. Но владельцам iPhone радоваться пока рано. Дело в том, что на айфонах пятое поколение связи, скорее всего, работать не будет, и причин у этого сразу две. Разберем по порядку, что за преграды стоят на пути и есть ли шанс, что их уберут. А заодно напомним, где смотреть презентацию iPhone 18 Pro и iPhone Ultra в прямом эфире.



Как в России собираются включать 5G

Сначала немного о самом плане, чтобы было понятно, о чем речь. На первом этапе операторы будут использовать частоты, которые уже выделены под 4G (LTE). Отдельные диапазоны специально под 5G пока решили не выделять, и это логично: так пятое поколение получится включить быстрее и без лишних затрат. Именно поэтому связь нового стандарта в миллионниках обещают запустить не позднее 2027 года. Если хотите заранее понять, где именно активируется 5G и на каких условиях, мы разбирали это отдельно.

Дальше начинается самое интересное. Примерно с того же 2027 года операторы начнут переходить на российские базовые станции. Они будут поддерживать 5G в диапазоне 4,63-4,99 ГГц. В мире этот диапазон называют n79, и именно с ним связана первая проблема, но о ней чуть ниже. Пока же смысл простой: сначала быстрый старт на старых частотах, а уже потом переход на свое оборудование со своими правилами игры.

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Первая причина — Apple сама не включит 5G

Первая и главная причина простая: даже если сети будут полностью готовы, iPhone к ним не подключится, пока этого не захочет сама Apple. Технически айфон умеет работать в диапазоне n79, то есть в тех самых 4,63-4,99 ГГц. Но чтобы поддержка заработала, Apple должна включить нужный диапазон прямо в iOS. Пока это выглядит маловероятно. Из-за этого под вопросом оказывается и прирост скорости — о том, что станет со скоростью интернета после запуска 5G, мы тоже подробно рассказывали.

Причина не в том, что диапазон редкий, а в позиции самой компании. Apple ушла с российского рынка и с местными операторами связи не сотрудничает. Именно поэтому включать и настраивать что-то специально под российские сети компания не будет. Живой пример уже есть: на современных айфонах, начиная с iPhone 14, в России не работает VoWiFi (звонки через Wi-Fi). Технически функция в устройстве есть, но без совместной работы с операторами она просто выключена. С 5G, скорее всего, будет ровно та же история.

Получается, что даже с работающими вышками владельцы iPhone просто не увидят 5G в списке доступных сетей. На LTE айфоны останутся, а вот обещанного ускорения не получат. Кстати, если любите выгодные покупки и гаджеты с AliExpress, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там регулярно выходят свежие подборки.

Вторая причина — шифрование Кузнечик

Со второй причиной все чуть сложнее, но объясню максимально просто. Российские базовые станции, скорее всего, будут использовать отечественный алгоритм шифрования NEA 7, он же Кузнечик. Если совсем по-простому, это способ защищать данные внутри сети. Проблема в том, что ни один крупный зарубежный производитель смартфонов Кузнечик пока не поддерживает. Нет поддержки — нет и подключения к таким станциям. Мы уже разбирали, будет ли работать 5G на iPhone в России, и картина складывается непростая.

При этом полной ясности с обязательностью алгоритма нет. Минцифры несколько раз меняло мнение по этому поводу. В марте 2025 года ведомство хотело сделать Кузнечик обязательным с 2032 года. До этого срока российские станции должны оставаться совместимыми и с зарубежными алгоритмами: SNOW из Европы, AES из США и ZUC из Китая. То есть какой-то запас по совместимости пока есть.

А вот заставить Apple и других зарубежных производителей добавить Кузнечик в свои устройства будет практически невозможно. Для этого алгоритм должен получить международное признание и пройти стандартизацию. Но с 2022 года российские организации исключены из групп, которые как раз занимаются стандартами шифрования для 5G. Круг замыкается: без стандарта нет поддержки, а без участия в стандартизации нет и самого стандарта.

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Что все это значит для владельцев iPhone

Если коротко, то на пути 5G для iPhone в России стоят сразу две преграды. Первая — позиция самой Apple, которая ушла из России и с местными операторами не работает. Вторая — шифрование Кузнечик, которое иностранные смартфоны не поддерживают, и быстро это вряд ли изменится.

Значит ли это, что iPhone превратится в кирпич? Конечно, нет. Айфоны продолжат отлично работать в сетях LTE, а этой скорости хватает для большинства задач: видео в высоком качестве, музыка, соцсети, навигация, звонки и видеосвязь. Разница между хорошим LTE и ранним 5G на практике не такая уж и огромная, особенно в первые годы работы новых сетей. Так что паниковать и срочно менять айфон на что-то другое точно не стоит.

Ситуация может измениться, если Apple вдруг решит пойти навстречу российскому рынку или если стороны договорятся о совместимости. Пока никаких сигналов к этому нет, поэтому в ближайшие пару лет владельцам iPhone стоит рассчитывать на привычный LTE. А пока мы ждем новостей по связи, Apple занята новыми смартфонами: новые цвета iPhone 18 Pro Max уже показали на реальных фото. Так что без интересных обновлений мы точно не останемся.