Как быстро заряжается iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max от 0 до 100%

Если вы присматриваетесь к iPhone 18 Pro Max, один из главных вопросов после автономности — как быстро он заряжается и не придется ли докупать что-то отдельно. В том, сколько новые айфоны держат заряд, мы уже разобрались, теперь смотрим на скорость. Apple обещала, что свежие Pro-модели наливают батарею заметно шустрее прошлогодних, и первые независимые замеры это подтвердили. Только у быстрой зарядки есть условие, о котором на презентации почти не говорили. Ниже разберем, что пишет официальный сайт, что намерили в реальном тесте и почему без правильного блока весь этот разгон превращается в тыкву.



Что обещает по зарядке официальный сайт Apple

Начнем с сухих цифр от самой Apple, без энтузиастов и секундомеров. Если хочется целиком понять, что реально изменилось за год между поколениями, зарядка — одно из самых заметных отличий. В характеристиках iPhone 18 Pro и 18 Pro Max написано, что они берут 50% примерно за 15 минут. Для этого нужен адаптер на 60 Вт или мощнее с поддержкой Adjustable Voltage Supply. У прошлогодних 17 Pro и 17 Pro Max в тех же спецификациях стояли 50% примерно за 20 минут, и хватало блока на 40 Вт.

Разница в пять минут на бумаге выглядит скромно, но это только про половину заряда и только по официальной методике Apple. Собрал обе модели в одну таблицу, чтобы отличия читались с одного взгляда.

Параметр iPhone 17 Pro Max iPhone 18 Pro Max Заряд до 50% по проводу (данные Apple) около 20 минут около 15 минут Заряд до 50% через MagSafe (данные Apple) около 30 минут (с адаптером 35 Вт) около 30 минут (с адаптером 30 Вт) Адаптер для максимальной скорости 40 Вт 60 Вт с AVS В комплекте только кабель только кабель

Обратите внимание на нижнюю строку. Ни в той, ни в другой коробке блока питания нет, там лежит только кабель USB-C. То есть обещанные Apple минуты вы получите лишь после того, как отдельно купите подходящий адаптер. А к нему требований больше, чем кажется. Хотите не пропускать такие разборы новых айфонов? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там раскладываем каждую свежую деталь по полочкам.

Реальный тест показал зарядку от 0 до 100%

Официальные минуты — это одно, а секундомер в руках энтузиастов — другое. Прежде чем смотреть замеры, стоит вспомнить, почему iPhone 18 Pro подорожал: быстрая зарядка и увеличенная батарея как раз из тех вещей, за которые Apple просит больше денег. На YouTube выложили подробный тест на видео, где обе модели заряжали параллельно и снимали показания каждую минуту. Ролик на китайском, но цифры понятны и без перевода.

iPhone 18 Pro Max набрал с 0 до 100% за 55 минут. Прошлогодний 17 Pro Max на том же маршруте потратил 81 минуту. Это 26 минут разницы, почти полчаса. В первые 12 минут новинка держала пиковые 52 Вт, тогда как 17 Pro Max в отдельном прошлогоднем замере выжимал максимум 36 Вт. Планка 50% за 15 минут, которую называла Apple, в тесте тоже подтвердилась.

Тут есть тонкость. Айфон показывает 100% чуть раньше, чем реально забивает батарею под завязку, дальше идет медленная дозарядка тонкой струйкой. Так что 55 минут это про честный ноль до честной сотни, а не про красивую цифру на экране. И это при том, что емкость батареи выросла, а заряжается устройство все равно ощутимо резвее. Не уверены, потянет ли ваш старый блок такую скорость? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, подскажем по конкретной модели.

Быстрая зарядка работает только с новым блоком Apple

А вот и то самое условие. Просто воткнуть новый айфон в любую мощную зарядку и получить рекордные минуты не выйдет. Apple прямо пишет: для максимальной скорости нужен адаптер на 60 Вт или выше с поддержкой USB Power Delivery 3.1 и функцией Adjustable Voltage Supply. Это стандарт, который умеет плавно подстраивать напряжение мелкими шагами, а не прыгать между парой фиксированных значений вроде 9 или 15 вольт.

Проблема в том, что AVS — штука новая, и даже блоки, которые ее поддерживают, часто не пишут об этом на коробке. Больше того, айфону нужна конкретно версия SPR AVS. Обычной поддержки PPS, которая есть у многих зарядок для Android, недостаточно. Если блок не умеет того, что надо, телефон просто договаривается с ним на безопасные 27-30 Вт и заряжается как обычно, без всякого рекорда. Кабель, кстати, тоже должен держать 60 Вт, комплектный подходит.

Поэтому на сегодня единственный гарантированно рабочий вариант — это фирменный блок Apple. Речь про 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max, он стоит 39 долларов на американском сайте, а в России почти 5 тысяч рублей. Название сбивает с толку: адаптер продают как 40-ваттный, но в пике он выдает до 60 Вт как раз для айфона. Именно на нем Apple гоняла свои тесты. Сторонние 60-ваттные зарядки с честным SPR AVS в продаже встречаются, но их мало, их легко перепутать с обычными, и часть из них айфон определяет неправильно. Надежных блоков от сторонних брендов пока раз-два и обчелся, но если натыкаюсь на стоящий вариант по адекватной цене, скидываю его в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Купить адаптер Apple

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2pznzpvga

Кому эта быстрая зарядка реально нужна

Теперь честно про пользу. Если вы заряжаете айфон ночью, вся эта гонка за минутами вам почти не пригодится. Телефон и так будет на 100% к утру, хоть за 55 минут, хоть за 81. Разница останется только на бумаге, и переплачивать за блок ради нее смысла нет.

Другое дело, если вы из тех, кто ловит зарядку урывками в течение дня. Пятнадцать минут у розетки в кафе или в машине, и половина батареи снова на месте. Сэкономленные почти полчаса на полной зарядке в таком сценарии действительно меняют ощущения от телефона. Особенно с учетом того, что новый айфон еще и держит заряд дольше за счет батареи побольше, так что до розетки вы будете добираться реже.

Вывод простой. Сама по себе быстрая зарядка в iPhone 18 Pro Max — честный шаг вперед, айфоны наконец подтянулись к тому, что у Android-флагманов было давно. Но чтобы ее почувствовать, придется отдельно купить правильный блок с AVS, а самый безопасный выбор сейчас — тот самый адаптер Apple за 39 долларов. Без него у вас будет обычная небыстрая зарядка, как на айфонах последних лет. Так что при покупке 18 Pro Max сразу закладывайте в бюджет еще и зарядку, иначе одна из главных новых фишек останется недоступной. Кстати, все замеры актуальны и для маленького iPhone 18 Pro.

Купить iPhone 18 Pro Max

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2pznzpb3t