Не работает Face ID и сам перезагружается iPhone 18 Pro. Что делать?

Купили iPhone 18 Pro или только присматриваетесь к нему и уже наткнулись на разговоры про капризный Face ID? Для новинки история почти дежурная: первые сбои в распознавании лица вылезли еще из-за защитных стекол и пленок, и мы разбирали, какие из них лучше обходить стороной. Но теперь всплыл баг совсем другого рода — чисто программный, и связан он не с аксессуарами, а с тем, как Apple перекроила саму систему Face ID в этом поколении. Ниже разберемся, при чем тут новое расположение камеры, как этот сбой поймать у себя и стоит ли из-за него бежать в сервис.



Как проявляется баг с Face ID

Симптом описывают одинаково. После неудачной попытки распознавания лица iPhone намертво зависает, перестает реагировать на касания, а спустя пару секунд уходит в перезагрузку и возвращается на экран блокировки. Причем ловится это не на самом локскрине, а когда Face ID подтверждает что-то внутри системы: разблокировку защищенного приложения, вход в «Пароли», открытие приватных вкладок в Safari или любой другой программы, которую вы спрятали за биометрией.

Масштаб проблемы пока туманный. Судя по жалобам на Reddit, сбой ловится через раз и достается далеко не всем — у кого-то Face ID отрабатывает без единого нарекания, а у кого-то стабильно роняет систему. Важно, что это не форумная страшилка: издание 9to5Mac воспроизвело баг как минимум на одном европейском iPhone 18 Pro. То есть проблема реальная и сидит в той самой версии iOS 27, которая приехала покупателям вместе с новыми телефонами. К счастью, ничего не ломается насовсем, данные на месте, но осадок от нового флагмана остается неприятный.

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Как поймать сбой у себя

Проверить свой аппарат несложно, и для этого даже не придется ничего специально ломать. Схема воспроизведения выглядит так:

Откройте любое приложение или действие, спрятанное за Face ID, — например, «Пароли» или приватную вкладку в Safari. Когда телефон запросит распознавание лица, закройте лицо ладонью, чтобы первая попытка заведомо провалилась. В появившемся окне нажмите кнопку «Повторить Face ID». Если ваш экземпляр подвержен багу, экран зависнет, перестанет реагировать на касания, а через несколько секунд телефон сам перезагрузится.

Если после этих шагов ничего страшного не случилось и Face ID спокойно попросил повторить попытку — поздравляю, конкретно ваш аппарат сбой не ловит. Но учтите, что результат непредсказуем: у части владельцев баг срабатывает не каждый раз, так что пары попыток мало для железного вывода. Если хочется убедиться наверняка, повторите тест несколько раз подряд, желательно в разных приложениях с биометрией.

Поймали такое поведение у себя или, наоборот, все чисто? Расскажите в нашем чате в Telegram или МАКС — так мы быстрее поймем, насколько массовая это история и на каких именно моделях она всплывает.

Почему сломался именно Face ID

Чтобы понять природу бага, стоит вспомнить, что именно Apple переделала в этом поколении. Ради уменьшенного «острова» на iPhone 18 Pro инженеры спрятали инфракрасную камеру Face ID под дисплей — она теперь живет под верхним левым углом экрана, примерно там, где в статус-баре показывается время. Модуль стал компактнее, а сам вырез на дисплее заметно ужался, и это как раз то, чем новинку хвалили в первых обзорах.

Напрямую связать сбой с этой перестановкой пока нельзя — официального разбора нет, и не факт, что дело именно в железе. Но подозрительно, что новые баги Face ID полезли ровно там, где Apple сильнее всего вмешалась в конструкцию. И перезагрузками список не ограничивается. Часть владельцев на форумах MacRumors жалуется на сообщение «Face ID недоступен» прямо при попытке настроить распознавание, а еще на то, что смартфон иногда игнорирует включенную настройку «Требовать внимания для Face ID» и разблокируется, даже когда вы не смотрите прямо на экран.

Отдельно стоит помнить про еще один сбой iOS 27, который к железу вообще не привязан: он умеет отправлять в перезагрузку любой iPhone и уже разошелся по сети как вирусный розыгрыш. То есть проблемы со стабильностью в свежей системе есть не только у Pro-моделей с новым модулем распознавания, и часть из них Apple наверняка чинит одним пакетом. Так обычно и бывает с первыми днями новой iOS: сырые сценарии всплывают именно на массовой аудитории, которую никакое внутреннее тестирование полностью не покрывает.

Стоит ли паниковать и что делать

Если вы только выбираете, брать ли вообще этот аппарат, и заодно прикидываете, стоит ли за него переплачивать, то из-за одного программного бага паниковать точно рано. Куда важнее понять, нужен ли вам весь набор новых возможностей старшей модели, — и с этим поможет наш подробный разбор, чем 18 Pro Max отличается от прошлогоднего флагмана и где та грань, за которой доплата уже не оправдана.

Теперь про сам сбой. Один из пострадавших написал, что обратился в поддержку Apple, и там ему якобы предложили замену по железу. Скорее всего, это ошибочный диагноз: судя по характеру бага, чинится он обычным обновлением прошивки, а не походом в сервис и вскрытием корпуса. Так что не спешите сдавать телефон — с большой вероятностью Apple закроет дыру ближайшим апдейтом iOS 27, ровно как обещает поступить и с тем самым багом-перезагрузчиком из розыгрышей. Пока же имеет смысл лишний раз проверить, не мешает ли распознаванию плохо подобранная защита экрана — с этого, напомню, начинались самые первые претензии к Face ID на новинке.

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