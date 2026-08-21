Чехлы для iPhone 18 Pro Max показали на фото до презентации Apple

Инсайдер DuanRui выложил видео и фотографии чехлов для iPhone 18 Pro Max, и по ним уже можно понять, в каких цветах Apple выпустит официальные аксессуары этой осенью. Сами чехлы поддельные, у них даже номер модели остался от iPhone 17 Pro, но копии обычно делают по утекшим размерам и CAD-файлам смартфона, поэтому расцветкам вполне можно доверять. Тем более что вопрос, подойдут ли прошлогодние чехлы к новинке, прояснился совсем недавно, так что размеры iPhone 18 Pro сейчас обсуждают активнее обычного.



Прозрачный чехол теперь с голубым отливом

На одном из роликов показали прозрачный чехол в фирменном стиле Apple, но со светло-голубым оттенком. В центре у него остался тот самый непрозрачный квадрат, который прячет магниты MagSafe. Такое решение появилось год назад на прозрачном чехле для iPhone 17 Pro. Apple тогда перенесла логотип ниже, и без заглушки сквозь пластик просвечивала бы вся магнитная начинка.

Многим этот квадрат не понравился сразу. Особенно спорно он смотрелся на ярких корпусах вроде Cosmic Orange и Deep Blue — будто на заднюю крышку налепили кусок непрозрачного скотча. Спустя год Apple, похоже, ничего менять не стала, квадрат остается на месте и в новом поколении.

Прозрачный чехол вообще один из самых ходовых у Apple. Логика понятная: он показывает цвет корпуса, за который многие и переплачивают, и при этом хоть немного защищает смартфон от царапин. Обратная сторона в том, что классический прозрачный пластик со временем желтеет от ультрафиолета и тепла, и через полгода аксессуар за несколько тысяч рублей выглядит уже потрепанно. Легкий оттенок эту проблему маскирует, так что светло-голубой вариант может оказаться практичнее, чем кажется.

iPhone 18 Pro по слухам получит расцветку Light Blue, и прозрачный чехол под нее подойдет идеально. Аксессуар начинает играть в тон смартфону, а это уже интереснее скучной бесцветной защиты. Показали чехол именно для версии Max, и тут стоит вспомнить, чем старшая модель будет отличаться от обычного Pro. Разница далеко не только в диагонали экрана, поэтому определиться со смартфоном лучше до того, как выбирать под него аксессуары.

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Сколько цветов будет у TechWoven

Тканевые чехлы TechWoven на снимках показали в куда более широкой палитре, чем есть у Apple прямо сейчас. Всего насчитали шесть вариантов: черный, вишнево-красный, коричневый, зеленый, синий и бежевый. Для сравнения, актуальные чехлы TechWoven для iPhone 17 Pro продают только в пяти цветах — синем, фиолетовом, черном, коричневом и зеленом.

Тут важно не обольщаться раньше времени. Производители копий регулярно добавляют свои расцветки сверх того, что реально выпустит Apple. Некоторые фабрики до сих пор штампуют кожаные чехлы, хотя сама Apple от натуральной кожи отказалась еще пару лет назад и перешла сначала на FineWoven, а затем на TechWoven. Так что не факт, что все шесть цветов доедут до официальной линейки, часть вполне может оказаться фантазией конкретного завода.

По ощущениям TechWoven вышел заметно удачнее провального FineWoven, который быстро затирался и собирал жирные пятна. Ткань тут плотнее и приятнее на ощупь, а углы держат удары лучше голого силикона. Из практики скажу, что самые немаркие цвета это черный и темно-зеленый, а вот бежевый и коричневый на светлой ткани быстро показывают всю грязь из карманов.

Если ждать оригинал желания нет, похожие тканевые чехлы несложно найти на AliExpress. Самые выгодные варианты я регулярно закидываю в канал Сундук Али-Бабы — цены там обычно приятнее магазинных, а у нормальных продавцов и качество вполне достойное. Только берите модели с примеркой под конкретный смартфон, у копий иногда гуляют вырезы под камеру.

Чехол чехлом, но многих куда сильнее волнует начинка. Мы уже прикидывали, насколько новый смартфон мощнее прошлогоднего, и реальный прирост там получился не таким впечатляющим, как рисуют цифры на презентационных слайдах.

Вишневый чехол под цвет флагмана

Отдельно из всей палитры выделяется вишнево-красный вариант. Он почти наверняка сделан под флагманскую расцветку iPhone 18 Pro, которую в утечках называют Dark Cherry, а иногда просто бургунди. Это тот самый эффектный темный оттенок, ради которого часть покупателей и берет топовую версию вместо привычного черного или титанового.

Логика тут простая. Apple почти всегда готовит фирменные чехлы в тон новым корпусам. Если у смартфона действительно будет темно-вишневый цвет, к нему заведомо сделают аксессуар в такой же гамме. Поддельные чехлы это лишь подтверждают — фабрики редко угадывают оттенки, они работают с теми же утечками размеров и цветов, что и все остальные.

Флагманские цвета Apple вообще живут своей жизнью. Именно они первыми разбираются в предзаказах, дольше держатся в дефиците и потом лучше сохраняют цену на вторичке. Прошлые годы это отлично показали яркие титановые и оранжевые версии. Так что если DuanRui не ошибся и вишневый действительно в планах, ажиотаж вокруг него предсказуемо будет выше среднего.

Правда, держите в голове, что модели различаются не только внешне. Камера и часть функций у Pro и Pro Max в этом году разойдутся сильнее обычного. Например, полноценную камеру получит только iPhone 18 Pro Max, так что цвет корпуса это лишь одна из деталей, на которые стоит смотреть перед покупкой.

Когда ждать новые смартфоны

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max покажут уже в сентябре, буквально через пару недель. Вместе с ними Apple впервые представит складной смартфон, который в сети окрестили iPhone Ultra. Презентация обещает быть громкой, а официальные чехлы и остальные аксессуары традиционно появятся в продаже сразу после анонса.

Ждать осталось совсем недолго, и утечки сейчас идут сплошным потоком — это верный признак того, что до анонса рукой подать. Помимо цветов чехлов всплывают детали по камерам, процессору и дизайну, так что ближайшие недели обещают быть насыщенными на новости.

Мое мнение простое. Поддельные чехлы штука неоднозначная, покупать их я не советую, но как способ заранее подсмотреть будущие расцветки они работают отлично. Светло-голубой прозрачный и вишневый тканевый выглядят логично и точно ложатся в слухи о цветах самих смартфонов. А официальные аксессуары можно будет спокойно докупить и позже, из продажи они никуда не денутся.

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