В чем разница между iPhone 18 Pro и 18 Pro Max на самом деле. Спойлер: не только в размере

Apple 9 сентября показала iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, и на бумаге это два почти одинаковых флагмана: один дизайн, один экран, один процессор. Но у каждой модели в этом году появилась своя личная фишка, которой нет у соседа — одна версия получила фирменный модем Apple, а вторая заметно прибавила по батарее. Мы подробно разобрали все новинки, которые Apple представила 9 сентября, а тут остановимся именно на этих двух различиях, потому что от них реально зависит, какую версию имеет смысл брать.



Что общего у Pro и Pro Max — и где они расходятся

Если поставить iPhone 18 Pro и Pro Max рядом, разницу вы заметите разве что по размеру. Корпус, набор камер, алюминиевая рамка, дисплей с ProMotion — всё это у моделей общее. По железу они практически близнецы, и обычно на этом разговор об отличиях можно было бы заканчивать. В этом году к списку добавился и свежий вариант расцветки: Apple выпустила смартфоны в новом глубоком цвете бургунди, и вживую он выглядит настолько сочно, что за него не жалко влезть в кредиты.

Но самое интересное спрятано внутри. Обычно старшая модель просто повторяет младшую и добавляет экран покрупнее да батарею поемче, а в остальном они идентичны. В этом году Apple поступила хитрее и выдала каждому смартфону по одной эксклюзивной особенности. Одна досталась обычному Pro, вторая — Pro Max. И что забавно, впервые за долгое время у меньшего Pro есть то, чего физически нет у старшей версии. Раньше выбор упирался только в размер и цену, а теперь появился еще один аргумент, который стоит взвесить перед покупкой.

Дальше разберем обе фишки по порядку и посмотрим, кому какая важнее. А если хотите получать такие разборы первыми, подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС — туда мы выкладываем все свежее по Apple без воды и лишнего шума.

Модем C2 достался обычному Pro, но не Pro Max

Первая эксклюзивная особенность — фирменный модем. Apple уже пару лет потихоньку переводит iPhone на собственные компоненты, чтобы меньше зависеть от сторонних поставщиков и плотнее подружить железо с системой. В этом году внутри не только процессор A20 Pro, который по производительности почти догнал ноутбуки, но и новый сотовый модем C2.

Немного истории, чтобы было понятно, откуда он взялся. Свой первый модем C1 компания поставила в бюджетный iPhone 16e в начале 2025 года. Осенью вышла улучшенная версия C1X — она дебютировала в iPhone Air. Теперь очередь дошла до C2, и это уже третье поколение фирменных радиочипов Apple всего за полтора года. Темп для такой сложной области очень бодрый.

Вот только стоит новый модем не везде. По спецификациям Apple, C2 получили iPhone Duo и iPhone 18 Pro, а Pro Max остался на решении Qualcomm. Расклад непривычный: обычно все самое передовое достается именно старшей модели, а тут вышло ровно наоборот. Почему именно так, Apple не объясняет, и это добавляет истории интриги.

По голым характеристикам разница при этом почти нулевая. И C2, и модем Qualcomm в Pro Max поддерживают mmWave в США и выдают сопоставимые скорости. Так что мобильная связь у обеих моделей будет ловить одинаково уверенно, и по цифрам в спецификациях придраться не к чему.

Разница в другом. Собственные модемы Apple умеют открывать пару эксклюзивных функций, которые завязаны на тесную интеграцию с системой и обычно касаются энергоэффективности и умного управления сетью. И вот именно их владельцы Pro Max в этот раз не получат. Мелочь, но осадочек остается, особенно когда платишь за самую дорогую модель линейки. К слову, полностью перевести все радиочипы iPhone на свои решения Apple сможет еще лет через пять — на это намекает свежая сделка с Broadcom.

Батарея: Pro Max в этом году заметно оторвался

Вторая эксклюзивная особенность — автономность, и вот она играет уже в пользу Pro Max. Батарея подросла у обеих моделей, но основной прирост Apple приберегла для старшей версии, о чем и намекали прошлые утечки. То есть тут ситуация зеркальная: где обычный Pro выиграл на модеме, Pro Max отыгрался на времени работы.

Вот как выглядит заявленное время работы при просмотре видео у новинок и прошлогодних моделей:

Модель Время работы (видео) iPhone 18 Pro до 36 часов iPhone 18 Pro Max до 45 часов iPhone 17 Pro до 33 часов iPhone 17 Pro Max до 39 часов

Считаем разницу. Pro Max прибавил сразу шесть часов видео по сравнению с прошлым годом, а обычный Pro — только три. То есть старшая модель подтянулась вдвое сильнее. Сорок пять часов воспроизведения видео — это уже тот уровень, при котором о зарядке в дороге можно почти забыть, если только вы не снимаете видео сутками напролет.

Понятно, что ролик в тесте и реальный день с играми, картами и камерой — это совсем разные нагрузки, и цифры из спецификаций всегда немного оптимистичнее жизни. Но логика простая: если один смартфон стартует с более высокой планки, то и в обычном использовании он дотянет до вечера с ощутимо большим запасом. Модели Pro Max всегда были чемпионами по батарее, а в этом году их отрыв от младшего Pro стал еще заметнее.

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На чем остановиться при выборе

Расклад получается любопытный, и универсального ответа тут нет. Если для вас важнее всего автономность и хочется тот самый смартфон, который живет по два дня без розетки, ваш вариант — iPhone 18 Pro Max. В нагрузку идут большой экран и все остальные преимущества топовой модели, так что придраться будет почти не к чему.

А вот если вам ближе идея полностью фирменного железа Apple и хочется заполучить новый модем C2 со всеми его бонусами, то смотреть надо на обычный iPhone 18 Pro. Заодно он компактнее и легче, спокойно ложится в карман и удобнее лежит в руке, а для многих это плюс сам по себе, не хуже пары лишних часов работы.

Разница в цене между версиями тоже никуда не делась, так что финальное слово в любом случае за вашим кошельком. Кстати, если любите ловить технику и аксессуары повыгоднее, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» — там регулярно всплывают удачные находки по адекватным ценам.

Мне лично любопытнее ход с модемом C2, а не лишние часы автономности, но выбор тут точно не из простых, и я понимаю обе стороны. А что перевесит для вас — фирменный модем в Pro или рекордная батарея в Pro Max? Расскажите в комментариях.