Емкость аккумулятора iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: сколько держат заряд новые смартфоны Apple

Apple наконец назвала точные емкости аккумуляторов в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Сделала она это не по доброте душевной, а из-за требований европейских регуляторов, и цифры получились любопытными. Особенно у старшей модели, которая прибавила куда больше миллиампер-часов, чем годом ранее. Если сам анонс вы пропустили, то все новинки сентябрьской презентации мы уже разобрали в отдельном большом материале.



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Apple подтвердила емкости батарей новых Pro

Точные значения всплыли благодаря энергетическим меткам, которые Apple обязана публиковать на страницах iPhone в Евросоюзе. Именно там указаны официальные емкости в миллиампер-часах. Речь пока про версии с лотком для SIM-карты, то есть про те аппараты, что едут в Россию, Европу и большинство стран мира. Кстати, сами новинки в цвете бургунди выглядят так, что про батарею поначалу даже не вспоминаешь.

Вот как выглядят цифры:

iPhone 18 Pro — 4056 мАч. Это всего на 1,7% больше в сравнении с iPhone 17 Pro и его 3988 мАч.

iPhone 18 Pro Max — 5391 мАч. А тут рост уже 11,7% против 4823 мАч у iPhone 17 Pro Max.

Разница бросается в глаза сразу. Прибавка у Pro Max вышла в разы солиднее, чем у обычного Pro. Младшая модель фактически топчется на месте, а старшая реально подросла по объему батареи. Мне такой расклад понятен. Именно Max обычно берут те, кто хочет спокойно прожить день без розетки, так что усилия Apple логично ушли туда.

Полтора процента у обычного Pro честно выглядят скромно. По факту это погрешность, которую в реальной жизни вы вряд ли почувствуете. Зато почти двенадцать процентов у Pro Max это уже разговор по делу. Такой прирост в связке с более экономичным железом вполне способен вытянуть лишний час-другой активного экрана.

Отдельная тема это версии только с eSIM. У них аккумулятор чуть больше, потому что он занимает место, где раньше стоял лоток под физическую симку. Такие модели пойдут в США, Канаду, Японию, Мексику, ОАЭ, Саудовскую Аравию и еще ряд стран. В Великобритании, Европе и остальном мире лоток для SIM остается на месте. Точные емкости eSIM-версий Apple пока не назвала, так что финальную картину по автономности мы увидим чуть позже. Хотите первыми узнавать такие детали про новые iPhone? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждый свежий анонс.

Новые iPhone стали заметно автономнее

По голым мА·ч тяжело оценить реальную выгоду, поэтому Apple по традиции приводит время работы в часах воспроизведения видео. И здесь важную роль играет новый процессор A20 Pro, который стал ощутимо экономичнее предшественника.

Для отсчета напомню цифры прошлого года. iPhone 17 Pro держал до 30 часов стриминга видео, iPhone 17 Pro Max — до 35 часов. У новинок картина такая. iPhone 18 Pro выдает до 33 часов, это плюс 10% к прежнему поколению. iPhone 18 Pro Max доходит до 40 часов, прибавка около 14%. То есть выигрыш заметен не только на бумаге, но и в тех сценариях, где мы реально сажаем телефон.

Apple завела и новую метрику, которая ближе к обычной жизни. Она учитывает переписку, съемку фото, игры, серфинг в браузере и другие привычные сценарии. По этому показателю iPhone 18 Pro Max протянет 30 часов, а iPhone 18 Pro, 24 часа на одном заряде. Мне такой подход нравится больше, чем абстрактное видео по кругу. Он честнее отражает то, как мы тыкаемся в смартфон весь день.

Сам прирост в Apple объясняют тремя вещами. Это новая внутренняя компоновка батареи, экономичность чипа A20 Pro и программные оптимизации системы. Компания вообще называет это поколение самым большим скачком автономности за всю историю iPhone. Формулировка громкая, но подтвердят ее только независимые обзоры, когда аппараты попадут в руки тестировщикам.

И тут для нас есть неприятный нюанс. Все эти часы Apple считает для версий с eSIM, как в США. У аппаратов с лотком для SIM автономность немного ниже, минус два часа видео. То есть российские и европейские экземпляры по факту проработают чуть меньше заявленного. Разница небольшая, но осадочек остается, ведь платим мы за телефон те же деньги, а часов получаем меньше. Не разобрались с какой-то функцией нового iPhone или просто хотите обсудить новинки? Заходите в наши чаты в Telegram и МАКС, там всегда подскажут.

Как обстоят дела с батареей iPhone Duo

Больше всего вопросов сейчас вызывает первый складной iPhone Duo. С автономностью у него ситуация особая, ведь смартфон питает сразу два экрана одновременно. Обычно именно дисплей съедает основную часть заряда, а тут их два, причем один действительно крупный.

Внутри Duo стоят два аккумуляторных элемента, по одному в каждой половинке корпуса. При этом устройству приходится тянуть оба дисплея. Внутренний экран на 7,8 дюйма стал самым большим в истории iPhone с солидным отрывом. Логично было ждать серьезного расхода и скромных цифр по времени работы.

Но результат вышел достойным. Apple обещает до 26 часов стриминга видео при работе с большим внутренним экраном и до 37 часов на внешнем. Если активно сидеть именно на внутреннем дисплее, автономность Duo окажется примерно на уровне iPhone 17 Pro. Для первого складного аппарата Apple это вполне рабочий результат, а не компромисс ради красивого форм-фактора.

А вот точную емкость батареи Duo Apple пока не раскрыла. Скорее всего, эти данные появятся ближе к старту продаж. И тут есть важная разница по срокам. iPhone 18 Pro уходит в предзаказ уже в эти выходные, а складной Duo поступит в продажу только 23 октября. Так что честные тесты автономности придется немного подождать. Мне лично интереснее всего именно Duo. Одно дело красивые часы из презентации, и совсем другое реальный день с двумя экранами в кармане.