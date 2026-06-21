Я передумал: покупайте iPhone 17 Pro прямо сейчас и не ждите iPhone 18 Pro

Несколько месяцев назад я советовал не спешить с покупкой iPhone 17 Pro и дождаться iPhone 18 Pro. Аргумент казался простым: до новой модели оставалось всего ничего, так зачем брать уходящее поколение. С тех пор всплыла одна деталь, из-за которой я готов взять свои слова обратно: если вы присматривались к 17 Pro, берите его прямо сейчас.



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Дело даже не в самих характеристиках iPhone 18 Pro. С ними как раз всё хорошо. Проблема в ценнике, который к ним прилагается, и в этом году он выглядит особенно неприятно.

Как изменится iPhone 18 Pro по сравнению с iPhone 17 Pro

Если собрать все утечки в одну кучу, картина вырисовывается такая:

Переменная диафрагма основной камеры. Впервые за четыре поколения Pro Apple отказывается от фиксированной f/1.78 и ставит механический ирис, как в зеркалках. Можно играть с глубиной резкости и снимать длинной выдержкой днём, но в реальности этим займутся единицы.

основной камеры. Впервые за четыре поколения Pro Apple отказывается от фиксированной f/1.78 и ставит механический ирис, как в зеркалках. Можно играть с глубиной резкости и снимать длинной выдержкой днём, но в реальности этим займутся единицы. Чип A20 Pro на 2 нанометрах . Первый такой у Apple, обещают плюс 15-30 процентов по скорости и энергоэффективности. Вот только A19 Pro в нынешнем 17 Pro и так не знает, чем себя занять.

. Первый такой у Apple, обещают плюс 15-30 процентов по скорости и энергоэффективности. Вот только A19 Pro в нынешнем 17 Pro и так не знает, чем себя занять. Уменьшенный Dynamic Island . Датчик подсветки Face ID прячут под экран, поэтому вырез станет компактнее. Полноценной подэкранной камеры пока нет, так что это косметика.

. Датчик подсветки Face ID прячут под экран, поэтому вырез станет компактнее. Полноценной подэкранной камеры пока нет, так что это косметика. Батарея побольше . У Pro Max ёмкость может дойти до рекордных 5100-5200 мАч, а у обычного 18 Pro прибавка совсем скромная, примерно с 4252 до 4288 мАч.

. У Pro Max ёмкость может дойти до рекордных 5100-5200 мАч, а у обычного 18 Pro прибавка совсем скромная, примерно с 4252 до 4288 мАч. Новый стековый сенсор от Samsung для лучшей картинки в темноте, свежий цвет (в утечках мелькает тёмно-вишнёвый, и его уже показали на фото), модем C2 и беспроводной чип N2.

Список приличный, спорить не буду. Но обратите внимание на главное: дизайн остаётся прежним, габариты те же, экран тот же. Это аккуратная эволюция, а не прыжок через поколение, ради которого стоит сметать всё с полок в день старта.

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Цена iPhone 18 Pro в рублях

А вот теперь то самое, ради чего я и переобуваюсь. Сейчас iPhone 17 Pro стартует с 1099 долларов. Эксперты назвали новую цену 18 Pro: базовая версия может стоить уже 1299 долларов. То есть на 200 долларов дороже при тех же 256 ГБ памяти.

Переведём в рубли по курсу 75 за доллар. iPhone 17 Pro это 82 425 рублей, iPhone 18 Pro уже 97 425 рублей. Разница ровно 15 000 рублей за смартфон, который по сути остался тем же. Есть прогнозы и мрачнее: если Apple заложит в цену дорогой модуль камеры, ценник уйдёт к 1399 долларам, а это почти 105 000 рублей.

Откуда такой скачок. Причина не в жадности Apple, а в дефиците памяти. Спрос на чипы DRAM и NAND со стороны дата-центров под искусственный интеллект взлетел, и память подорожала в разы. Тим Кук уже прямо намекнул, что роста цен на часть продуктов не избежать. Добавьте сюда дорогой 2-нанометровый чип и механизм диафрагмы, и вот они, лишние 200 долларов в чеке.

И это ещё расчёт по американскому прайсу. У нас через серый импорт еще придется приплюсовать наценку и логистику, так что в российской рознице разрыв между поколениями будет не 15 000, а заметно больше. Те, кто возит технику, заложат подорожание в первую же партию.

Справедливости ради, не все аналитики согласны. Мин-Чи Куо считает, что Apple может проглотить рост себестоимости и оставить цену базовых версий на прежнем уровне, лишь бы не отпугнуть покупателя. Так что финальный ценник пока под вопросом, но готовиться разумнее к худшему сценарию.

Стоит ли переплачивать за iPhone 18 Pro

Теперь сложим всё вместе. За лишние 15 000 рублей вы получаете чуть более быстрый чип, разницу с которым вряд ли почувствуете, камеру с переменной диафрагмой, которой воспользуетесь пару раз в год, и немного больше автономности у старшей модели. Для фотографа с опытом это реальные аргументы. Для всех остальных это приятные мелочи.

Есть и нюанс, о котором Apple предпочитает молчать. Главная проблема никуда не денется и в новой модели, так что доплата не закрывает даже её. Получается, вы платите больше, а живёте с тем же раздражающим моментом.

Вот моя честная позиция на сегодня. Если вы давно поглядываете на Pro и ждали повода, берите 17 Pro сейчас, пока цены держатся. Тот же дизайн, мощнейший чип, отличная камера, и вы экономите заметную сумму. Если ваш нынешний телефон ещё бодрый, например 16 Pro, спокойно пользуйтесь им дальше.

Ждать новинку есть смысл в двух случаях. Первый: вы много снимаете и вам нужны та самая диафрагма и стековый сенсор. Второй: у вас на руках iPhone 14 Pro или старше, и менять аппарат вы собирались в любом случае, тогда разница накопится и переплата хотя бы оправдается.

В остальном математика простая. Нововведения у 18 Pro симпатичные, но не настолько глобальные, чтобы доплачивать за них 15 000 рублей и больше. Так что да, я меняю мнение: лучшей покупкой этой осенью вполне может оказаться вовсе не самый новый iPhone.

Сомневаетесь, брать сейчас или ждать до осени? Спросите совета в нашем чате в Telegram или МАКС, подскажем по вашей ситуации.

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