Свежие обои для iPhone и Mac в стиле приглашения на презентацию Apple 9 сентября

Apple наконец назвала дату осенней презентации. Мероприятие пройдет 9 сентября, старт в 10 утра по тихоокеанскому времени, а название в этом году — «Surprise and Shine». Вместе с приглашением компания по традиции выложила праздничные обои, оформленные в стиле анонса iPhone 18 Pro, и их уже можно поставить на iPhone и Mac. Пока Apple раскачивалась с датой, мы успели заглянуть чуть дальше по календарю и прикинуть, каким будет будущий iPhone 20. А сейчас предлагаю скачать свежие заставки и заодно пройтись по тому, что реально ждет нас на самой презентации.



Обои Surprise and Shine для iPhone

Начнем с картинки для смартфона. Свежие обои нарисовал художник BasicAppleGuy — он каждый год оперативно превращает фирменный логотип презентации в аккуратные заставки под конкретные устройства. В этот раз рисунок построен вокруг темы приглашения, и само приглашение на презентацию 9 сентября выдержано в узнаваемой праздничной палитре. Заставка садится на экран блокировки без конфликта с часами и виджетами, а темные участки на дисплее OLED еще и слегка экономят заряд.

Ставится все стандартно. Сохраняете картинку в «Фото», открываете «Настройки», заходите в раздел «Обои» и выбираете файл для экрана блокировки и домашнего экрана. Разрешение выложено с запасом, так что и на компактном iPhone, и на здоровенном Pro Max картинка остается четкой. Отдельный плюс — заставка нейтральная по композиции, поэтому иконки и стек виджетов поверх нее не сливаются в кашу. Если любите такие свежие подборки заставок, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там мы регулярно выкладываем обои и первыми сообщаем о датах презентаций.

Обои для iPhone

Обои Surprise and Shine для Mac

Для десктопа BasicAppleGuy собрал отдельную версию — широкую, под пропорции экранов iMac и MacBook. Тот же мотив приглашения, только простора больше, поэтому фон дышит и нормально смотрится даже поверх россыпи иконок на рабочем столе. Кстати, о начинке будущих устройств: какой процессор ждет iPhone 18 Pro, уже намекнул свежий чип M6, который Apple готовит для новой линейки Mac.

Скачать обои для компьютера тоже просто. Кликаете правой кнопкой по картинке, сохраняете файл, дальше идете в «Системные настройки» и открываете раздел «Обои». Изображение рассчитано на Retina-экраны, так что на 5K-мониторе оно не мылится и не теряет деталей. А если помимо заставок вы любите красиво и недорого обвешивать технику аксессуарами, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС — там я собираю годные находки с AliExpress по адекватным ценам.

Обои для Mac

Складной iPhone Ultra — ради чего все затевается

Главная интрига сентября — первый складной iPhone, который многие уже окрестили iPhone Ultra. По слухам, корпус будет ниже и шире привычных моделей, чем-то похожим на паспорт, а в разложенном виде аппарат даст экран размером примерно с iPad mini. Обещают и поддержку изменения размера приложений, как на планшете, чтобы интерфейс не выглядел растянутой копией смартфонной версии. Но у такой компактности есть цена: мы отдельно разобрали, каких привычных функций лишится iPhone Ultra.

Конкурент у новинки уже на столе — тот же Samsung с очередным поколением своих раскладушек. Но идея «айфона размером с паспорт» звучит достаточно свежо, чтобы вокруг сентябрьской презентации собралась приличная толпа зрителей. Судя по утечкам, львиную долю эфира Apple отдаст именно этому устройству, а не привычной нумерованной линейке. Логика понятная: складной аппарат — это новая категория, и его нужно продавать зрелищем, а не сухим перечислением характеристик.

Вопросов при этом пока больше, чем ответов. Цена, живучесть шарнира, толщина в сложенном виде, судьба чехлов и защитных стекол — все это выяснится только на сцене. Если хочется обсудить складной iPhone вживую и без официального пафоса, залетайте в наш чат в Telegram или МАКС — там уже спорят, стоит ли этот гаджет своих денег.

iPhone 18 Pro и новинки для умного дома

Рядом с Ultra на сцену выйдет и iPhone 18 Pro, причем в этом году, похоже, покажут только Pro-версии. Базовый iPhone 18 слухи отправляют на весну, в компанию к более доступному iPhone 18e — так Apple растянет релизы и продажи на два захода за год вместо привычного одного. Первые отзывы на складной iPhone Ultra уже разобрали главные плюсы и минусы, но окончательную картину по всей линейке покажет только сам эфир.

Не айфонами едиными. На презентации ждут обновленные HomePod, а следом целую пачку устройств для дома: умный дверной звонок, камеру видеонаблюдения и колонку с экраном. Если все это действительно выкатят разом, сентябрьский ивент превратится в мини-выставку домашней экосистемы, а не только в шоу вокруг одного смартфона. Для российского пользователя часть этих гаджетов пока звучит как экзотика, но общий вектор считывается: Apple плотнее заходит в умный дом и хочет держать под своей экосистемой не только карман, но и прихожую с гостиной. HomePod с дисплеем тут выглядит самым любопытным пунктом — по сути это попытка ответить умным дисплеям от Google и Amazon, которых у Apple до сих пор не было.

Так что 9 сентября обещает быть плотным. Складной флагман, пара Pro-моделей и ворох домашних гаджетов — если сбудется хотя бы половина слухов, это станет одной из самых насыщенных презентаций за последние годы. Обои для настроения мы уже скачали, осталось дождаться самого эфира и посмотреть, что из утечек окажется правдой.