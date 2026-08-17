Чем iPhone 18 Pro Max будет отличаться от iPhone 18 Pro

Apple редко делает так, чтобы младшая и старшая модели Pro сильно расходились по характеристикам. Обычно вся разница держится на диагонали экрана и времени автономной работы, изредка добавляется одна эксклюзивная функция камеры. Но в этом году, судя по свежим утечкам, iPhone 18 Pro Max оторвется от обычного Pro сильнее, чем мы привыкли видеть. Ранее мы уже сравнивали iPhone 18 Pro с базовым iPhone 18, а теперь разберемся, что отличает старшую версию от собрата по линейке.



Аккумулятор Pro Max прибавит больше обычного

Автономность у Pro Max всегда была выше, чем у Pro, и это не новость. Но в этом поколении разрыв обещает стать рекордным. По данным 9to5Mac, емкости батарей для версий с eSIM выглядят так:

iPhone 18 Pro Max: 5567 мАч

iPhone 18 Pro: 4288 мАч

iPhone 17 Pro Max: 5088 мАч

iPhone 17 Pro: 4252 мАч

Получается, что аккумулятор Pro Max стал примерно на 10% больше, чем у прошлогодней модели. А вот батарея обычного iPhone 18 Pro почти не изменилась относительно iPhone 17 Pro, разница исчисляется десятками миллиампер-часов и на практике незаметна. То есть весь прирост в этом году достался именно старшей версии, и это уже не косметическая прибавка на пару процентов.

Точные цифры емкости мы разбирали в отдельном материале, там же есть сравнение с другими айфонами и пояснение, почему это можно считать рекордом. Обе новинки в любом случае должны работать дольше предшественников за счет энергоэффективности чипа A20 Pro и нового модема C2. Оба компонента съедают меньше энергии в фоне, а значит, реальное время экрана подрастет даже там, где сама батарея прибавила немного.

Но если вы выбираете между двумя Pro и хотите максимум автономности, в этом году Pro Max дает более ощутимое преимущество, чем раньше. Расплата за это привычная: устройство с батареей побольше станет тяжелее, и в руке эта разница чувствуется, особенно к концу дня, когда телефон надоедает держать.

Камера снова может достаться не всем

Второе возможное различие связано с камерой. В идеале хотелось бы, чтобы обе модели Pro получили одинаковый набор возможностей, как это чаще всего и бывает. Но осенью прошлого года авторитетный инсайдер обмолвился, что новая система с переменной диафрагмой может оказаться эксклюзивом Pro Max.

Штука это полезная: переменная диафрагма позволяет камере регулировать количество света, которое попадает на матрицу. Днем можно прижать диафрагму ради резкости по всему кадру, а в темноте открыть ее пошире, чтобы вытянуть больше света. Раньше такое умели только отдельные Android-флагманы, и если Apple правда оставит эту функцию за старшей моделью, разница в фото между двумя Pro станет действительно заметной.

Пока эту деталь не подтвердили другие источники, так что относиться к ней стоит осторожно. При этом Марк Гурман называет предстоящий год особенно урожайным на улучшения камеры и говорит сразу о нескольких нововведениях. На таком фоне вариант, при котором Apple приберегает хотя бы одну функцию для более крупной и дорогой модели, выглядит вполне реальным.

Кстати, спрос на топовую версию традиционно высокий, так что купить его сразу после выхода получится далеко не у всех, к этому стоит подготовиться заранее. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем все свежие слухи и тесты.

Какую из двух моделей брать

Если коротко, выбор в этом году стал чуть проще. Берите Pro Max, если вам важны крупный экран и максимальная автономность, и вы готовы мириться с большим весом и более высокой ценой. Обычный Pro остается разумным компромиссом для тех, кто хочет флагман, но не желает таскать в кармане лопату и держать ее двумя руками.

Единственный момент, который может спутать карты, это как раз камера. Если переменная диафрагма и правда окажется только в Pro Max, то часть покупателей, которым важна съемка, потянется к старшей модели даже без реальной нужды в большом экране. Получится ситуация, когда за одну фотофункцию придется доплачивать и мириться с габаритами, а это уже совсем другой разговор при выборе.

Полный расклад по ценам и объемам памяти всей линейки мы уже собрали, так что прикинуть бюджет и подобрать нужную конфигурацию можно заранее, не дожидаясь презентации. Кстати, если на новые айфоны будут хорошие скидки, то все предложения вы сможете найти в канале «Сундук Али-Бабы в МАКС».

Сколько это будет стоить в России

Для нашего рынка ценник обычно оказывается важнее всех спецификаций разом. Разница между Pro и Pro Max по стоимости никуда не денется, а с учетом параллельного импорта и курса она может ощутимо вырасти относительно официальных цен из США. Плюс к этому старшая модель почти всегда дефицитная в первые недели, а дефицит на нашем рынке традиционно поднимает цену еще выше.

Мы отдельно посчитали, сколько будут стоить обе модели в России, чтобы вы понимали, на какую сумму ориентироваться и стоит ли ждать первой волны поставок или лучше переплатить за скорость. Но в общем и целом будьте готовы выложить от 150 тысяч рублей за iPhone 18 Pro и от 170 тысяч рублей за iPhone 18 Pro Max в первые недели после выхода смартфонов в свет.

Пока это все слухи и утечки, а окончательную картину Apple покажет на презентации уже совсем скоро. До анонса еще может всплыть пара сюрпризов, которые перетасуют расклад между моделями, так что окончательные выводы делать рано. Не хотите пропустить детали или остались вопросы по выбору? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут определиться.